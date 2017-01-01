Geçtiğimiz dokuz ay boyunca arkadaşlarımla beraber düşünerek adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. 1 üst komite ile kadın, genç, sosyal, siyasi, spor, kültür ve sanat vb.13 alt komite oluşturduk. Stratejilerimizi devlet politikamızla örtüştürerek tüzüğümüze uygun belirlemeye çalışıyor bu doğrultuda fikirler üretip yol haritaları çiziyoruz.



Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süre durdurulmasını tavsiye kararı, çıktığımız yolun ne kadar doğru, zamanlamasının da tam yerinde olduğunu ispat eder nitelikte.



Ne mutlu ki artık, türlü entrikalarla, çeşitli adlar altındaki kalkışmalarla, darbe girişimleriyle parçalanıp bölünmeden, Avrupalı sözüm ona “dostlar” tarafından işgal edilmeden uyanan, gözü açılan bir Türkiye doğdu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizi yönetenler etrafımızda başka coğrafyalarında olduğu gerçeğini tüm halkımıza anımsattılar ve dikkatleri buraya çekmeyi başardılar. Yeni ufuklar, yeni fırsatlar yeni coğrafyalarda…



Tam da bu noktada yüz yıllardır nedeni herkesçe malum, Müslüman toplumların yaşadığı yoğun şekilde petrol ve maden dolu yatakların iştah kabarttığı coğrafyada Batılılar tarafından kasıtlı olarak donması sağlanmış toplumlar arası dostluğu harekete geçirmek adına “AMEIFA (Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği)” ortaya çıktı. Ben ve yol arkadaşlarım Ortadoğu coğrafyasında ki dindaşlarımızla, soydaşlarımızla, komşularımızla her açıdan uyumlu yaşam koşullarını yaratma düşüncesindeyiz. Birbirimizin kültürlerini, sosyal yaşantılarını, ekonomik birlikteliklerimizi, esas önceliği güvene dayalı komşuluklarımızı tekrar nasıl canlandırır, hayata geçiririz, bu yolda fikirler üretip, projeler geliştirmekteyiz. Hükümetimiz’in hedef olarak belirlediği coğrafyada bizde ülkemiz adına devlet politikası doğrultusunda üzerimize düşeni yapma kararlılığı ve ısrarındayız. Dünyanın en önemli iki kıtasını birleştiren köprüsü ülkemiz ve devletimizi yöneten siyasi liderlerimize bizde sivil toplum kuruluşları olarak tüm destek ve gücümüzü vermek zorundayız.



Derneğimiz resmi kimliğini kazanmadan hemen önce gerçekleştirdiğimiz İran seyahati sırasında yetkili bazı birimlere böyle bir dernek oluşturduğumuzdan ve onay aşamasında olduğundan bahsettiğimizde büyük alaka gördüğüne şahit olduk. Zira Türkiye Cumhuriyeti mührünü taşıyan böylesi bir kuruma, coğrafyamızda kasıtlı olarak yaratılmış “güven” eksikliğini gidermesi adına büyük ihtiyaç olduğunu gözlemledik. İlk önce resmi olarak Antalya’da dernek merkez yapılanmamızı tamamladık. Ardından İstanbul şubemizi oluşturduk.



Aralık 2016’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik Spor Kulübü ile yaptığımız ulusal ve uluslararası işbirliği protokolünü müteakiben Katar Şubemiz’in Başkanı sayın Zeynel Öktener, İstanbul Şube Başkanımız sayın Erkan Özgür ve Genel Sekreterimiz sayın A.Hale Öktener ile birlikte bu ülkeye bir seyahat gerçekleştirdik. Ataşemiz sayın Burak Güreşci ve orada konumumuzla ilgili resmi makamlarla ve işadamları ile bir araya gelip iki ülke arasında bu ve benzeri konularda derneğimiz kanalı ile ne gibi bir yol haritası izleyeceğimizi belirledik.



Ülkeye döner dönmez yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir seyahat gerçekleştirdik ve önümüzde ki günlerde neler yapacağımızı, orada bizi temsil edecek yol arkadaşlarımızla netleştirdik ve şube kuruluşu işlemlerine başladık. Yeni yılla birlikte ilk seyahat, derneğimizin İran ayağını oluşturmak için gelen iki ayrı şehirde ki talepleri değerlendirmek hem de yerinde karar vermek adına Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız sayın Roksana Özsoy ve bazı yürütme kurulu üyelerimizle buraya gidip oluşumu gerçekleştireceğiz. Tüm seyahatlerimizde özellikle akademik çevrelerle bir araya gelip etkinlik planlamaları yapacağız. Mümkün olduğunca komşu ülkelerde kadın gençlik oluşumlarıyla bir araya gelip dernek komisyonlarımızın ortak projeler üretmesini sağlayacağız.



Çıktığımız bu kutsal yolculuk bölge coğrafyasında birlikte yaşamak zorunda olan toplumların her anlamda iş birlikteliğini domine etmek. Bizlerden sonra ki nesillere miras olarak “insanlığı” bırakmak.