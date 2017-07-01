Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Dr. Akkan Suver’e “Özel Devlet Liyakat Nişanı” verdi

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’e, Balkanlar’da barışa ve istikrara hizmetleri için yaptığı çalışmalardan dolayı Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani tarafından “Özel Liyakat Madalyası” verildi.



“Arnavut ve Türk halkları kardeştir”

Madalya merasimi sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Nishani, Dr. Akkan Suver’in mütevazi imkanlarla başında bulunduğu sivil toplum kuruluşuyla Balkanlar’da barış, istikrar ve bir arada yaşama düşüncesiyle ilgili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Arnavut ve Türk halkları arasındaki ilişkiyi dostanenin ötesinde bir kardeşlik ilişkisi diye tanımlayan Nishani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey devlet yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, iki ülke ve halklar arasında mevcut geleneksel, dostane ve kardeşçe ilişkilerin tereddütsüz olarak bir kez daha teyit edildiğini belirtti. Nishani, bu ilişkilerin, dostane ve stratejik esaslar üzerine tesis edildiğini de ifade etti: “Arnavutlar için Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesi olduğu gibi, Şemsettin Sami (Sami Fraşeri), Abdül ve Naim Fraşeri, Hasan Tahsin, Dibralı İliaz Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Avlonyalı İsmail Kemal Bey, Vaso Pasho ve Rauf Fico, Mehmet Konica gibi iki ülke ortak siyasi, bilim ve kültür şahsiyetlerinin de ülkesidir. Böylelikle iki halk arasındaki dostluk pekiştirilmiş, ilişkiler ayrılmaz olmuştur.”



Bujar Nishani, komünizmin çökmesini müteakip dost ülke Türkiye’nin, Arnavutluk’un sosyo-ekonomik gelişimine ciddi katkıda bulunduğunu, Kosova Arnavutları’nın özgürlük ve bağımsızlık çabalarına büyük destek verdiğini kaydetti. Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ve Polisi’ne verilen destekten ve Arnavutluk’un NATO üyeliğine kabulünden dolayı Türk makamları ve halkına içtenlikle minnettar olduklarını aktaran Nishani, demokraside yaşadıkları son 27 yılda, binlerce Arnavutluk vatandaşının Türkiye’de eğitim aldığını da aktardı. Dost Türkiye’nin hayatlarının zor dönemlerinde bu ülkeye göç eden Arnavutlar’a kapılarını açtığını yeni bir hayat başlamaları için imkan sunduğunu da hatırlatan Nishani, bugün Türkiye’de yaşayan Arnavutlar’dan ikisini; İbrahim Aksoy ve Cafer Okray’ı da törende aralarında görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.



İki ay önce, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Kurucusu Dr. Suver’in davetlisi olarak bu Zirve’nin 20. Toplantısı’na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Nishani, konuşmasında bölgelerin, ülkelerin ve genel olarak insanlığın karşılaştığı sorunlar, tehditler ve gelişmelere dair tutum ve görüşlerin paylaşılmasında verdiği olağanüstü katkıdan ve sağladığı uluslararası itibardan dolayı bu Zirve’yi takdir ettiğini vurguladı.



Nishani, Dr. Suver’in dikkati ve vizyoner düşüncesi sayesinde, Arnavutluk ve Balkan Bölgesi’nin önemli şahsiyetlerinin de Avrasya Ekonomi Zirvesi gündemine dahil edildiğine ve bu bölgenin kıtalararası ilişkilerinde oynadığı jeostratejik rolün öneminin vurgulandığına dikkat çekti: “Dr. Suver, Marmara Grubu Vakfı Başkanı ve Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin kurucusu sıfatıyla Arnavutluk -Türkiye ilişkilerinin pekişme ve ilerletilmesine ciddi katkı sağlamıştır.”



Nishani, şahsi ve kurumsal minnet duygularının ifadesinin tezahürü olarak, Arnavutlar’ın yabancı dost ve destekçilerini şereflendirmek için verdiği “Özel Sivil Liyakat” Devlet Nişanı’nı Dr. Akkan Suver’e takdim ettiğini anlattı.



“Yaşasın Türk-Arnavut dostluğu”

Dr. Akkan Suver ise konuşmasında; “Bu madalyayı şahsım adına değil, büyük Türk milletinin sivil toplum kuruluşlarına verilmiş bir madalya olarak kabul ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın kendisine tevcih ettiği bu büyük şereften duyduğu gururu ve onuru ifade eden Suver, her zaman özel bir anlamı ve kıymeti olacak bu madalyanın ve bu tevcihin ne anlama geldiğini bildiğini belirtti: “Bunun bana yüklediği sorumluluğu omuzlarım, yüreğim ve zihnim taşıyacaktır.” Suver, Atatürk’ün Arnavutluk’a ilk Türk Büyükelçisi’ni gönderirken verdiği tavsiyeyi şu sözlerle aktardı: “Arnavutluk halkını seviyoruz. Kardeş sayıyoruz. Onun devlet ve ulus olarak güçlenmesini ve ilerlemesini ciddi ve kesin biçimde istiyoruz. Balkanlar’da hak ettiği konumu bağımsız ve sağlam biçimde kazanmasını arzuluyoruz. Bu konu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkilerin temelidir.” Bu sözlerin Türk Devleti ve Türk milleti için canlı bir vasiyetname olduğunu vurgulayan Suver, İstiklal Marşımız’ı kaleme alan büyük Şair Mehmet Akif’in Türkiye’nin Arnavut kökenli bir aydını, Türkiye’nin ilk büyük lugatını yazan Şemsettin Sami Frasheri’nin Arnavut kökenli bir düşünür ve ülkenin önemli spor kulüplerinden Galatasaray’ı kuran Ali Sami Yen’in de Arnavut kökenli bir spor adamı olduğunu hatırlattı: “Devlette, siyasette, bürokraside, akademik ve çalışma hayatımızda yer alan Arnavut vatandaşlarımızın sayısını kimse bilemez ve tahmin edemez çünkü onlar Türk milletinin asli unsurlarıdır. Hasılı Türkiye ve Arnavutluk, sürekli ve çok yararlı dostluğun ifadesi olmuşlardır.” Suver sözlerini “Yaşasın Türk-Arnavut dostluğu” diyerek tamamladı.



Cumhurbaşkanı Bujar Nishani’nin ve Dr. Akkan Suver’in biten konuşmalarından sonra Cumhurbaşkanı davetlilerin huzurunda Dr. Akkan Suver’e madalyasını verdi. Madalya merasiminde Türkiye Cumhuriyeti Tiran Maslahatgüzarı Müsteşar Sinan Cem Baş ile Marmara Grubu Vakfı heyetinden Müjgan Suver, Şamil Ayrım, Gülhan Ayrım, Dr. Fatih Saraçoğlu, Aslı Gezmiş, Cafer Okray, Şen Okray, Yalçın Sönmez, Nurdan Sönmez, İbrahim Aksoy ve Emel Aksoy hazır bulundu.



Madalya merasimi sonrasında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani’nin Dr. Akkan Suver ve arkadaşları onuruna yemek verdiği törende ayrıca Dr. Akkan Suver’in aynı zamanda Karadağ İstanbul Fahri Başkonsolosu olması münasebetiyle Karadağ’ın Tiran Büyükelçisi Dusan Mrdovic de hazır bulundu.



Marmara Grubu Vakfı Heyeti Arnavutluk’ta büyük kabul gördü

Dr.Akkan Suver ve arkadaşları Tiran’da bulundukları süre zarfında Arnavutluk Cumhurbaşkanı (2007-2012) Bamir Topi tarafından, malikanesinde kabul edildiler. Marmara Grubu Vakfı’nı akşam yemeğiyle ağırlayan Cumhurbaşkanı Topi, Avrasya Ekonomi Zirveleri ’nin önemi ve gerekliliği üzerinde durdu. Katılımcılar Bamir Topi’nin bahçesinde bulunan 3000 ve 2500 yaşında olan zeytin ağaçlarına hayran kaldıklarını belirttiler.



Ayrıca Marmara Grubu Vakfı Heyeti Tiran’da Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Müsteşar Cem Sinan Baş tarafından kabul edilen Heyet, Müsteşar Cem Sinan Baş’tan Türk Arnavut ilişkileri hakkında bilgi aldı. Büyükelçi Hidayet Bayraktar Türkiye’de bulunduğundan Müsteşar Baş, Marmara Grubu Vakfı Heyeti ile bütün ziyaret ve toplantılara katıldı.



Arnavutluk’un en önemli Türk kuruluşu olan Banka Kombetare Tregtare’nin Genel Müdürü Seyhan Pencaplıgil’i de makamında ziyaret eden Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Türk Arnavut ekonomik ilişkileri hakkında Genel Müdür’den geniş çaplı bir brifing aldı. Kabulde Dr. Aydın Argin de hazır bulundu.

Tiran’da bulundukları süre zarfında Dr. Akkan Suver ve Şamil Ayrım, Rrogner Otel’de Arnavutluk Dışişleri’nden Kreshnik Çollaku’yu da kabul ettiler.



Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanlığı’nın yanı sıra halen Montenegro (Karadağ) İstanbul Fahri Başkonsolosluğu görevini de ifa eden Dr. Akkan Suver arkadaşlarıyla beraber, Tirana Montenegro (Karadağ) Büyükelçisi Dusan Mrdovic’i makamında ziyaret ettiler. Heyet mensupları Tiran’ın yanı sıra Elbasan ve Durres şehirlerinde de ziyaret ve görüşmelerde bulundular.