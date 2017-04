Atlas Copco Türkiye’ye inanıyor 5 yılda 3 şirket satın aldı

Son olarak Orcan Basınçlı Hava Makinaları Sanayi’yi bünyesine katan Atlas Copco, müşterilerinin verimliliğini ve pazar payını artırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir verimlilik çözümlerinin lider sağlayıcılarından Atlas Copco, Orcan Basınçlı Hava Makinaları San. ve Tic. Ltd. şirketini satın aldı. Orcan’ın 35 yıldır kendileriyle çalıştığını belirten Atlas Copco Kompresör Tekniği İş Alanı Genel Müdürü Jan Kougl, “Geliştirdiği ilişkilerle alanında sağlam ve güçlü bir pozisyonu olan bir şirketi bünyemize kattık. Bu satın alma ile İstanbul-Avrupa ve Trakya Bölgesi’nde önemli bir pazarı doğrudan yönetme olanağına sahip olacağız. Atlas Copco stratejisini esas alan, sadık bir müşteri tabanına hizmet veren iyi eğitimli ekibiyle bölgede kapsadığımız alanı da genişletme olanağı elde edeceğiz. İstanbul Avrupa yakasında faaliyet verdiğimiz bir binamız yoktu ama artık distribütörümüzün binasını Avrupa yakasındaki şubemiz olarak kullanabileceğiz” dedi.

Atlas Copco’nun yenilikçi ve enerji tasarruflu çözümlerle büyüdüğünü ve zaman zaman satın alma gerçekleştirdiğini hatırlatan Kougl, “Orcan, Türkiye pazarında son 5 yılda satın aldığımız üçüncü şirket. Atlas Copco bir yerel kompresör üreticisine sahip olmanın yanı sıra 2013 yılında da bir servis şirketi satın aldı ve böylelikle servis çözümlerini genişletme olanağına sahip oldu. Direkt ve dolaylı satış kanallarımızı geliştirme fırsatlarına karşı her zaman tetikteyiz. Türkiye’de müşterilerimize farklı markalar ve değer önermeleri sunuyoruz. Türkiye pazarına inanıyor ve güveniyoruz. Bu nedenle de yatırımlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Müşterilerinin verimliliğini ve pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kougl, şu bilgileri verdi: “İstanbul-Avrupa ve Trakya sanayi bölgesinin potansiyeli çok yüksek ve birçok küçük ve orta ölçekli işletme bu bölgede faaliyet gösteriyor. Atlas Copco’nun bölgede güçlü bir varlık göstermesi ve yeni bir satış-servis şubesine sahip olması sayesinde, mevcut ve yeni müşterilere daha yakın bir noktadan daha hızlı ve esnek hizmet verme olanağı doğacak. Bu da büyüme fırsatını beraberinde getirecek. Bu durum, Atlas Copco Kompresör Tekniği iş alanının daha da büyümesi ve bu geniş bölgenin pazar lideri konumuna ulaşabilmesi için çok önemli bir fırsattır. Atlas Copco ve Orcan, müşterilerin beğendiği kaliteli ürün ve hizmetleri sunarak hızlı bir şekilde genişleyebilecek. Enerji verimliliği sağlayan çözümlerimiz, yeni ürünlerimiz ve servis seçeneklerimizle müşterilerimize artı değer yaratmayı hedefliyoruz.”



Müşteriye fark yaratıyor

Basınçlı hava; su, gaz ve elektrikten sonra endüstrinin dördüncü vazgeçilmezi olarak adlandırılıyor. Türkiye’de endüstriyel sektör yelpazesi oldukça geniş, aynı zamanda kısa ve uzun vadede umut veren fırsatlar barındırıyor. Jan Kougl, firma olarak her zaman müşterilerinin verimliliklerini nasıl artırabileceğini düşünerek hareket ettiklerini belirterek, “Müşterilerimize ve pazara yakınız ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz teknik bilgi birikimi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler üretebiliyoruz. Farklı teknolojileri bir araya getirip kontrol ederek, müşterilerimiz için en enerji verimli çözümünü nasıl sağlayacağımızı biliyoruz” bilgisini verdi. Atlas Copco’nun müşterilerine ‘fark’ yaratabilecek bir şirket olduğunun altını çizen Kougl, sadece ürün satmak için değil, uzun dönemli işbirliği geliştirmek için çalıştıklarını, pazar ve müşteri payını artırmanın yolunun da buradan geçtiğini kaydetti.

Atlas Copco’nun 2016 yılı performansını farklı şekillerde ölçtüklerini kaydeden Jan Kougl, “Pazardaki varlığımızı ve aynı zamanda müşterilerimizin verimliliğini arttırdık ve müşterimize enerji verimliliğini iyileştirmeleri açısından katkıda bulunduk. Rekabetin en üst düzeyde olduğu vidalı kompresörler segmentinde pazar payımızı yüzde 3 arttırmanın gururunu yaşıyoruz, çünkü 2016 yılında Türkiye ekonomisi bizi desteklememiş olsa da müşterilerimizin desteğini hep hissettik” dedi. 2017 için hedeflerinin ise pazar payını arttırmak ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan en iyi çözümleri sunmak olduğunu açıklayan Kougl, “Müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak da önceliklerimizden biri. Organizasyonumuzu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. 3 yıl önce 120 çalışanımızla faaliyet gösterirken, yaptığımız şirket alımları ve işe alımlarla bugün bu sayıyı Türkiye genelinde 180 kişiye çıkardık. Türkiye’de çok yetenekli yeni bir nesil var” diye konuştu.