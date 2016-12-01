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01 Aralık 2016 Perşembe 08:45
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“Azerbaycan’da Atatürk”

Marmara Grubu Vakfı tarafından İstanbul’da Macaristan Başkonsolosluğu’nda düzenlenen bir törenle Atatürk ebediyete intikalinin 78. yılında anıldı.

'Azerbaycan'da Atatürk”
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Toplantıya Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balázs Hendrich, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı ve İstanbul Montenegro Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver, Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mütevelli Heyet Üyeleri, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, İstanbul’da bulunan diplomatik misyon şefleri, iş ve akademi dünyası temsilcileri katıldı.
Açılışta söz alan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balázs Hendrich ve Dr. Akkan Suver Atatürk’ün Macaristan ve Azerbaycan’da Türkiye’de olduğu kadar önemli olduğunu gündeme getirdi.
Toplantıda misafir konuşmacı olarak söz alan Azerbaycan’da Atatürk Merkezi Başkanı ve Milletvekili Prof.Dr. Nizami Caferov; “Azerbaycan’da Atatürk”ü İstanbul’da bulunan diplomatik misyon şeflerine anlattı. Azerbaycan’da Neriman Nerimanov, Mehmet Emin Rezulzade ve Haydar Aliyev dönemlerinde Atatürk’e duyulan sevginin yanısıra onun hakkında ortaya konan ilmi ve edebi eserleri Prof. Dr. Nizami Caferov kronolojik bir sırayla aktardı.  

 

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