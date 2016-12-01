Açılışta söz alan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balázs Hendrich ve Dr. Akkan Suver Atatürk’ün Macaristan ve Azerbaycan’da Türkiye’de olduğu kadar önemli olduğunu gündeme getirdi.
Toplantıda misafir konuşmacı olarak söz alan Azerbaycan’da Atatürk Merkezi Başkanı ve Milletvekili Prof.Dr. Nizami Caferov; “Azerbaycan’da Atatürk”ü İstanbul’da bulunan diplomatik misyon şeflerine anlattı. Azerbaycan’da Neriman Nerimanov, Mehmet Emin Rezulzade ve Haydar Aliyev dönemlerinde Atatürk’e duyulan sevginin yanısıra onun hakkında ortaya konan ilmi ve edebi eserleri Prof. Dr. Nizami Caferov kronolojik bir sırayla aktardı.