Bakan Faruk Özlü: Türkiye’de açık inovasyon felsefesi yaygınlaşmalı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof.Dr. Mustafa Güden’in açılış konuşmalarını yaptığı konferansa İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk de katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, kampta yenilikçi iş fikirlerine, patent ve buluşlara sahip olan birçok firma, girişimci ve akademisyen arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştiğini belirterek, bu tarz etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde hızla artacağına inandığını söyledi. Özlü, “Ülke olarak, açık inovasyon felsefesini yaygınlaştıracak işler yapmalıyız. Çünkü bilim ve teknolojide insanlar ve kurumlararası etkileşim ne kadar artarsa yeni bir bilgi ve ürün çıkarmak da o kadar kolaylaşır. Bu bağlamda, birbirimizin zihninden, aklından, bilgi ve tecrübesinden yararlanmamız gerekiyor. İşte açık inovasyon tam da buna imkan tanıyor. İşbirliğini ön plana çıkaran açık inovasyon modelinde tek tek bireylerin veya kurumların sahip olduğu kapasiteyi aşmak mümkün hale geliyor” dedi.

Herkesin riskleri ve kazançları paylaştığı bir ekosistem inşa edilebilirse nihayetinde kazananın insanlık ve bilim olacağını vurgulayan Özlü, etkinliğin çok önemli olduğunu düşündüğünü paylaştı: “Bu etkinlik üniversitenin merkezi rolüne, firmalar, girişimciler ve akademisyenler arasındaki etkileşimin önemine vurgu yapıyor.”

“Türkiye’deki bütün mühendislik öğrencilerinin yolunun bu kamptan geçmesini arzu ediyoruz”: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof.Dr. Mustafa Güden, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen açık inovasyon kampı Hack’n Break’e evsahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, “Bu yıl kampa 750 öğrenci katıldı. Bunların birçoğunu kendi startupları olan girişimciler oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 4000-5000’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Hatta Türkiye’deki bütün mühendislik öğrencilerinin yolunun bu kamptan geçmesini arzu ediyoruz” dedi. Güden, etkinlik kapsamında 60 eğitimci ile 22 konuşmacının yer aldığı, 16 konferans ve 95 aktivite gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Konuşmacılardan Vestel İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav; sürdürülebilirlikte eğitimin, insan ilişkilerinin ve networkün önemine değinerek, teknolojinin reel dünyayla yüzleşme döneminde olduğunu ve bundan 5-10 yıl sonra bunların iç içe geçerek son derece dinamik bir ortam oluşturacağını söyledi.

Ufuk Batum’un “İnovasyon ve Teknoloji’de Türkiyenin Durumu ve Gelecek Beklentileri” başlıklı konuşmasının ardından Doğan Taşkent moderatörlüğünde Tayfun Uğur, Zafer Babür, Ömer Çeliker, Adnan Kurt, Ömer Erkmen tarafından İnovasyon’un Dünü ve Bugünü tartışıldı. Enerjisa’dan Gül Erol tarafından etkinliğe katılan gençlere Kuluçka Merkezi projesi hakkında çalışmaya başlayacakları teminatı verildi. Uygar Özesmi (Change.org) sosyal inovasyon ve “Türetim Ekonomisi” hakkında katılımcılara bilgi verdi. Hülya Ululsoy (İZKA), Berna Şamıloğlu Acar-Lale Kof Karan (Acar Karan), Ümit Gökbayrak (Hürriyet), Barış Yesügey (Google), Mert Umut Özkaynak (TEMSA), Yekta Özözer, Ali Rıza Ersoy (Siemens), Emre Özbek (Kovvan), Kozan Demircan, Zeynep Zorlu (TRPE) , Uzm. Dr. Kerem Dündar da konferans konuşmacıları arasında yer aldı.