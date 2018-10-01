Bala güven gelecek, Karadeniz balı markalaşacak

Karadeniz bölgesinde arıcılık sektöründeki arıcılık işletmeleri ve KOBİ‘ler “Ordu Arım Balım Peteğim“ projesi ile atağa kalkıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan “Arım Balım Peteğim Projesi”, arıcılık sektörünün gelişmesi ve rekabetçiliğinin artırılması için 10 milyon avro yatırım yapılarak, dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'yi ilk sıralara taşımayı hedefliyor. Proje, ham arıcılık ürünlerinin işlenmesi kapsamında faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünü artırma hedefine yönelik tasarlandı. Ordu Valiliği’nin yetkili temsilcisi olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nün faydalanıcısı olduğu Arım Balım Peteğim Projesi; Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ordu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize Arı Yetiştiricileri Birlikleri ortaklığında uygulanıyor.

Ordu Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında hayata geçirilen Arıcılık Araştırma Enstitüsü Ortak Kullanım Tesisi’nin açılışına katılan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Artık marka üretmeden dünya piyasasında yer alabilmek ya da kar elde edebilmek mümkün değil. Marka kaliteyi garanti eder. Tesisimiz balda gıda güvenliğini sağlayacak ve kaliteyi garanti edecek. Balın bölgedeki rolü çok önemli. Yaklaşık 600 bine yakın kolonisi ile 6 ilimiz birlikte 22 bin ton bal üreten bir bölgeden bahsediyoruz” dedi.

Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, şu bilgileri verdi: “Tesisin arıcılık sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Projemizin laboratuvar alanında 5 ana cihaz çerçevesinde başlangıçta 15 temel analizi yapacak ekipmanlar yer alıyor. Bu sayı zaman içinde 150 analize kadar çıkacak. 14 teknik personelin yer aldığı işletme biriminde; kapasitesi 2 tondan 20 tona kadar olan toplam 300 ton kapasiteli 16 tank bulunuyor. Altı adet 25 farklı gramajda paketleme makinesi, iki fırın ve robot sistemi, artıkları presleyecek presleme sistemimiz mevcut. Sadece 5 teknik personel ile başladığımız bu yolculukta bugün 90 personel ve 9 paydaşa ulaştık. 65 projenin üstünde çalışıyoruz. Projelerimizin dışında özel çalışmalarımızla da sektöre hizmet veriyoruz.”

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve BALMER Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, “BALMER A.Ş. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir sektörü olan arıcılığın 11 üyesinin ballarının markalaşması konusunda çalışmalar yapacak. Arı yetiştiricilerinin sosyal ve ekonomik refah düzeyini geliştirmek üzere çalışmalar sürdürecek” diye konuştu.

BALMER Genel Müdürü Sancar Eser ise bal konusunda Türkiye genelinde kural koyucu olmak istediklerini belirtti: “Balda en çok yaşadığımız sıkıntı kalite algısı. BALMER ile artık bu sorun olmaktan çıkacak. Tüm arıcılarımızı BALMER’i kullanmaya davet ediyoruz. Ayrıca arıcılıkla uğraşanların sadece bal ile de sınırlı kalmasını istemiyoruz. İhraca potansiyeli yüksek olan polen, propolis, arı ekmeği, arı sütü gibi alanlarda da çalışmalar yapılmasına ön ayak olmak, sektörü geliştirmek amacındayız.”