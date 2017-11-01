Başbakan Yardımcısı Fikri Işık; 'Bölge GTÜ'ye sahip çıkmalı'

Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımı ile Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) gerçekleştirildi. Işık, GTÜ’ye bölgenin tüm kaynakları ile sahip çıkması gerekliliğinin altını çizdi. Toplantıda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in oy birliği ile mütevelli heyetine katılmaları kararı alındı.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli öğrencilerin üniversiteyi tercihlerine imkan sağlayacak çalışmaların yürütülmesi için kurulan Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın 2. Mütevelli Heyeti Toplantısı, GTÜ Fatih Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri; Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve diğer Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri katıldı.

“GTÜ’nün bölgemizde olması gurur verici”: Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, GTÜ’nün son dönemlerde elde ettiği başarılardan dolayı GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün ve akademisyenleri kutladığını belirterek bu başarının her geçen yıl daha çok artacağından emin olduğunu söyledi.

Kuruluş mantığında bilimsel çalışmaların ürüne dönüştürülmesi, vatandaşa bunun sosyal ve ekonomik olarak fayda sağlaması hedeflenen GTÜ’nün bu yönde sürekli ilerleme gösterdiğini vurgulayan Işık, üniversite adayı öğrencilerin ilk tercihlerinde GTÜ’yü seçmesinin de memnuniyet verici olduğunu söyledi. Işık, “GTÜ düzeyinde bir üniversitenin bölgemizde olması ile gurur duyulmalıyız. Böyle bir üniversitenin bölgenin, sanayinin ihtiyaçları ve doğal olarak ülkenin ihtiyaçlarına yönelik daha çok çalışması için taşın altına elimizi koymamız gerekir. Dünyada yepyeni üretim şekilleri oluşuyor, her alışkanlık her gün değişiyor, bu çağa ayak uydurmak için bu çağın bilgi birikimine ihtiyaç var, bu ihtiyaçları karşılamak için de Gebze Teknik Üniversitesi var. Bu nedenle her yönü ile üniversitemize gerek kurumsal, gerek şahsi hepimiz sahip çıkmalıyız. Mütevelli heyetine bu konuya hassasiyet gösterdiği için teşekkür ediyorum. Üniversiteye kaliteli öğlenciler kazandırarak ve GTÜ’nün yaptığı araştırmaları desteklediğimiz ölçüde üniversitemiz daha iyi bir konuma gelecek, bölge ve ülkemiz kalkınacak hep birlikte kalkınmış olacağız” dedi.

Üniversitenin Türkiye’nin en iyi öğrencilerini alarak dünyada ilk önce ilk 500 sonra ilk 100’e girecek başarıyı hedefleyeceğini aktaran Fikri Işık, yeni bir çağda, yeni bir ekonomide bu çağın gerektirdiği bilgi birikimine sahip olmanın önemini vurguladı. Mütevelli Heyet’ten en önemli beklentisinin üniversiteyi sahiplenmeleri olduğunu dile getiren Işık, kendilerinin kurum olarak destek verdiklerini belirterek, Vakfın kamuya yararlı vakıf haline getirilmesi fikrini de desteklediklerini kaydetti.

A plus üniversite: GTÜ Rektörü ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Haluk Görgün yaptığı açılış konuşmasında Gebze Teknik Üniversitesi’nin yakın tarihte gerçekleştirdiği başarılı performanslardan söz ederek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen en başarılı 10 araştırma üniversitesinden biri olduğunu söyledi. GTÜ’nün dünya üniversiteler sıralamasında geldiği noktaya da değinen Görgün, mezunlar üzerinden yapılan üniversite sıralamasında A plus üniversite olarak edinilen başarıları anlattı.

Üniversitenin akademik çıktıları ve sanayi-üniversite işbirliği konusunda yapılan yeni çalışmalar hakkında bilgi veren Görgün, Vakfın dönem boyunca aldığı kararları da aktardı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu tarafından vakıf faaliyet raporu okundu. Mütevelli heyeti üyeleri karşılıklı görüş alıverişinde bulundu.

Toplantıda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in oybirliği ile mütevelli heyetine katılmaları kararı da alındı.