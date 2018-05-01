Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: “GTÜ bölgemiz için bir şanstır”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, GTÜ’nün ‘Teknoloji Bölgesi’ olma kararının önemli olduğunu belirterek, “Sanayinin kalbi olan kentimiz teknolojinin de kalbi konumuna geldi. Üniversitemizin bilimsel çalışmaları bizim için son derece önemli” dedi. Bölgenin-ülkenin gelişiminin yol haritasının sanayi-üniversite işbirliği olduğunu aktaran Işık, şunları söyledi: “Uzun yıllar maalesef arzu ettiğimiz şekilde bunu değerlendiremedik, enstitü biraz kendi içine kapandı. Evet bilimsel yayınlarda gerçekten iyiydik. Ama o yayınların sonuçlarının alınması ve bunun değere dönüştürülmesi süreci arzu edilen noktada değildi. Teknik üniversiteye dönüşmesi ve rektörümüzün yönetimi ile müthiş bir atılım oldu. Burada yapılan çalışmaların bizler, sanayiciler, STK’lar ve Kocaeli’nin dinamikleri tarafından desteklenmesi zorunludur.” Gebze Teknik Üniversitesi’nin şehir ile bütünleştiğini dolayısıyla artık sanayicilerin yaşadığı sorunları noktasal çözme ihtiyacı olduğunu aktaran Işık, “Hocalarımızın sanayicilerimizi daha fazla ziyaret etmesini, sanayicilerimizin de üniversitemize daha fazla gelmesini sağlamak durumundayız. Bu konuda bence gayretlerimizi sürdürmeliyiz, başarılar bizi hiçbir zaman yetinmek gibi bir hastalığa kaptırmamalıdır” diye konuştu.
Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı ve GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, üniversiteye ilişkin gelişmeleri anlattı. Görgün, üniversitenin; İSO 9001-2015 ve İSO 10002 kalite belgelerini alan ilk devlet üniversitesi olduğunu, GTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kararının Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini, 2017 sonu itibari ile GTÜ’nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi’nde 3. sıraya yükseldiğini hatırlattı. Öğrencilerin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Görgün, GTÜ IEEE Öğrenci Topluluğu’nun Robotel Projesi ile Hataylı Yunus Emre’ye yapay bir kol tasarladığını, GTÜ Robotik Otomasyan Kulübü’nün Amerika’da Türkiye’yi projeleri ile temsil edeceklerini kaydetti. Aselsan, TAİ, HAVELSAN gibi önemli kuruluşlarla akademik iş birliktelikleri imzalandığını ifade eden Görgün, GTÜ’nün sanayi üniversite işbirliği kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları açıkladı.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise üniversitede yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Üniversitemizin daha iyi bir konuma gelmesi için kurulmuş olan vakfımızın bu çalışmalara katkısını da görüyoruz. Sayın Başbakan Yardımcımızın, kurum ve kuruluşlarımızın destekleri ile üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.