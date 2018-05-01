01 Mayıs 2018 Salı 08:54

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: “GTÜ bölgemiz için bir şanstır”

Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı 3. Mütevelli Heyeti Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımı ile Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Burada yaptığı konuşmada Işık, GTÜ’nün bölge için bir şans olduğunu ifade etti.