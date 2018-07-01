BES’in fon büyüklüğü 84 milyar TL’ye ulaştı

Emeklilik Gözetim Merkezi, "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında Dudullu OSB DES Ticaret Merkezi Konferans Salonu’nda panel gerçekleştirdi. Gazeteci Noyan Doğan’ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Genel Müdürü Mustafa Akmaz, Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ile İstanbul Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı B. Murat Önay katıldı.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Genel Müdürü Mustafa Akmaz, 18 emeklilik şirketi ile Hazine Müsteşarlığı’nın ortak olduğu EGM’nin yapılanması hakkında bilgi vererek, “Sistemdeki her türlü veri bizde toplanır. Biz bunu analiz ediyoruz, raporluyoruz, devlet katkısı ile ilgili süreçleri yürütüyoruz, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz” dedi. 4 milyonu aşkın çalışanın Otomatik Katılım ile tasarruf etmeye devam ettiğini belirten ve gelinen aşamayı ‘başarılı’ olarak değerlendiren Akmaz, BES’te ise 7 milyon katılımcı bulunduğunu açıkladı. Toplam 11 milyon katılımcı ve çalışanın bulunduğu BES’in fon büyüklüğü 84 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Temmuz’dan itibaren sisteme dahil olacak yeni şirketlere bir de uyarıda bulunan Akmaz, şunları kaydetti: “EGM sahip olduğu alt yapı itibariyle suiistimalleri çok kısa sürede tespit edebiliyor. İşveren/işyerleri çalışandan kestiği yüzde 3’lük kesintiyi emeklilik şirketlerine aktarmazsa biz bunu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Tespit ettiğimiz noktada bu durumu Çalışma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’na bildiriyoruz. Çalışma Bakanlığı ciddi para cezaları uygulayabiliyor. Hazine Müsteşarlığı’nın da yaptırımları bulunuyor.”

Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, Otomatik Katılım’ın ilk hayata geçtiği tarihten günümüze geçen bir buçuk yıllık süreçte kamunun da içinde bulunduğu 60 bini aşkın işyerinin bireysel emeklilik yapısının içine alındığını aktardı. Öztürkoğlu, Temmuz’da başlayacak olan ve 5. faz olarak da nitelendirilen yeni dönem hakkında şu bilgileri verdi: “Temmuz dönemiyle birlikte toplumun tabanına yayılıyoruz. 200 bin işyeri ve yaklaşık 4.5 milyon çalışan önümüzdeki bir ay içinde sisteme dahil olacak. 1 Temmuz’dan itibaren şirketlerin emeklilik şirketleriyle masaya oturması gerekiyor. Emeklilik şirketleri olarak teknolojik çözümlerle süreci çok kolaylaştırdık. Sistemler üzerinden sözleşmeler hemen oluşturuluyor. İşverenlerin ceza yememek için çalışanlarının prime esas kazançlarının yüzde 3’ü oranında asgari tutarı, anlaşma sağladıkları emeklilik şirketlerine iletmeleri gerekiyor. Aksi halde, mevzuat gereği, cezai işlem uygulaması söz konusu. Dolayısıyla işyerlerinin/işverenlerin bu durumu ciddiye alması gerekiyor.” ‘Otomatik Katılım’ın bir sonraki evresinin 1 Ocak 2019’da başlayacağını ve 5-10 çalışanı bulunan işyerlerini kapsayacağını söyleyen Öztürkoğlu, “Dünyadaki en bonkör sistemlerden bir tanesi Türkiye’de uygulanıyor. Sadece devlet katkısı açısından bile baktığımızda çıkılmaması gereken bir sistem. Türkiye hızla yaşlanan bir ülke, dolayısıyla hızla yaşlanan nüfusun yanında yoksul yaşlanırsak bu hem bireysel hem de ülke açısından olumsuz bir tablo doğurur. Dolayısıyla yüzde 25 devlet katkısının sunulduğu böylesi bir sistemi çalışanların tasarruf yapmak için kullanmaları gerekir. Gelecekleri için bu son derece önemli” diye konuştu.



Beyaz yakalı BES’te kaldı, mavi yakalı çıktı

İstanbul Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı B. Murat Önay da BES’i ‘çok başarılı bir sistem’ olarak tanımlayarak sisteme mavi yakalıların neden ilgi göstermediğine ise şöyle açıklık getirdi: “Bugün sistemde kalanların yüzde 36’sının çoğunu aslında beyaz yakalı olarak tarif ettiğimiz çalışan kesimi oluşturuyor. Mavi yakalı, sistemden çıktı. Bunun birinci nedeni sistemin iyi anlatılamaması, ikinci nedeni ekonomiktir. Mavi yakalının aldığı ücret tasarruf etmelerine izin vermiyor. Maaşlarından kesinti yapılmasını göze alamıyor. Kesinti yapılacağına o parayla bir ihtiyacını giderme planları yapıyor. Sistem temel olarak burada tıkanıyor. Evet devletin vermiş olduğu yüzde 25 katkı çok güzel ve anlamlı ama yeterli görülmüyor.”