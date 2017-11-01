'Bilgeiş' projesi başarıyla tamamlandı.



Projenin en önemli çıktısı 100 adet e-ders barındıran e-öğrenme portalı olan bilgeis.net oldu. Portal da tüm kullanıcılara ücretsiz çevrim içi eğitimler sağlanarak katılımcılarına ODTÜ tarafından sertifika veriliyor.

Avrupa Birliği-Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği kapsamında finanse edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen “İşçi ve İşverenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (Bilgeİş)” kapanış konferansı Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinliğe, ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Müsteşar François Begeot, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Uğur Güneş ile çok sayıda proje paydaşı, akademi ve iş dünyası temsilcisi katıldı. Etkinlikte konuşan ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, benzer projelerde yer almaya devam edeceklerini söyledi. Projeyi ODTÜ’nün yürüttüğünü fakat projenin aslında Türkiye’nin bir projesi olduğunu kaydeden Kök, paydaşların sayısının artmasını umduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Müsteşar François Begeot, projenin; sıra dışı, ilgi çekici, başarılı ve sürdürülebilir bir proje olduğunu vurguladı. Endüstri 4.0 döneminde inovasyonun ve teknolojiye uyum yeteneğinin öneminden bahsederken Begeot, bu tür projelerle insan kaynağının uyum yeteneğinin ve rekabet gücünün artacağını kaydetti. Eğitim, teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye’nin ilerlemesini destekleyeceklerinin altını çizen Begeot, projenin kullanıcı sayısının artmasını ve geri bildirimlerle hizmetlerin geliştirilmesini temenni etti.

ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi, Daire Başkanı Uğur Güneş ise projenin seçilip değerlendirilmesinden, yürütülmesine kadar 130 kişilik bir ekibin görev aldığını açıkladı. Konuşmasında IPA fonlarından bahseden Güneş, 2014-2020 arasında IPA 2 kapsamında 511 milyon Avro fon kullanacaklarını, bu fonların insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında değerlendirileceğini dile getirdi. Herkese inovatif fikirler doğrultusunda proje hazırlamaları ve yürütmeleri yönünde çağrıda bulunan Güneş, 22 ay boyunca projede yer alan ilgili birimlere destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Proje Koordinatörü ve ODTÜ Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, proje çıktıları ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirerek beklenenin çok üzerinde bir başarıyla projeyi tamamladıklarını belirtti. Bilgeİş Takım Lideri Meltem Koca ise 100 dersten binlerce kişinin faydalandığını ve bu sayının katlanarak artmasını umduklarını dile getirdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden örnekler veren Koca, alınan sonucun verilen emeklere değdiğini ifade etti.



“Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Kapasite Artırımı”

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde “Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Kapasite Artırımı” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, Bilgeİş Proje Koordinatörü, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, İdealisg Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenay Özdemir ve GY Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay katıldı. Panelde; iş dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin interaktif görüş alışverişi yapıldı.



Projede bugüne kadar neler yapıldı?

17 Aralık 2015-17 Ekim 2017 tarihleri arasında yürütülen Bilgeİş Projesi; Türkiye’de ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin kullanımının yaygınlaştırılması, işçi ve işverenlerin yeni teknolojilere uyum yeteneklerinin arttırılması ve Türkiye’de ‘Hayat Boyu Öğrenme’nin desteklenmesi hedefleri doğrultusunda uygulandı.

Proje kapsamında, pilot iller olarak seçilen İstanbul, Ankara, Gaziantep, Eskişehir ve İzmir’de iş dünyasının ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik anket çalışmaları gerçekleştirildi. Üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, sürekli eğitim merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri, teknoparklar gibi paydaşlarla işbirliği protokolleri imzalandı. Her pilot ilde toplantı, konferans ve seminerler düzenlendi.

Yenilikçiliği teşvik etmek ve teknoloji farkındalığını artırmaya yönelik olarak proje kapsamında ‘dünyayı yakala’ sloganıyla ödüllü koşu aktivitesi gerçekleştirildi. Projenin en önemli çıktısı ise açık ders formatında, kolay, içerisinde ücretsiz 100 adet e-ders barındıran e-öğrenme portalı olan bilgeis.net oldu. Açılışından sonra çok kısa sürede on binlerce kullanıcıya ulaşan portal, tüm kullanıcılarına ücretsiz çevrim içi eğitimler sağladı ve katılımcılarına ODTÜ tarafından sertifika verildi. Dijital eğitimler ücretsiz olarak devam edecek. ODTÜ, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında ders sayısını 2023’e çıkarmayı hedefliyor.



TOSYÖV Yönetim Kurulu Ankara’da toplandı

TOSYÖV Yönetim Kurulu Ekim Ayı Toplantısı Ankara gerçekleştirildi. Toplantıya TOSYÖV Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu Üyeleri, Destekleme Dernek Başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin yürütülecek proje ve etkinlikler değerlendirildi.

TOSYÖV üyelerine markalaşma anlatıldı

Bilgeİş Projesi kapsamında paydaş olan TOSYÖV üyelerine Ankara’da markalaşma eğitimini içeren ‘deneyim paylaşım’ toplantısı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Bilgeİş Proje Direktörü Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ve Proje Teknik Destek Takım Lideri Meltem Koca tarafından katılımcılara projenin eğitim içerikleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra Bilkent Üniversitesi ve TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi Serdar Bilecen markalaşma konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında eğitim verdi.