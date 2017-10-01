01 Ekim 2017 Pazar 08:58

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“Bilişim ve İş Dünyası” Semineri tanıttı:Bilgeİş; ücretsiz dijital eğitim platformu

Bilgeİş Projesi kapsamında düzenlenen “Bilişim ve İş Dünyası” seminerlerinin sonuncu ayağı İstanbul’da İMMİB evsahipliğinde gerçekleştirildi.İMMİB ve ODTÜ işbirliğiyle düzenlenen seminerde, “KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve İstikrar İçin Markalaşma” ve “İşiniz için Sosyal Medya” eğitimleri verildi.