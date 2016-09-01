Bir Kraliçenin Ardından...

Tanımak, konuşmak ve beraber olabilmek şerefine eriştiğim Kraliçe Ana, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannis’in deyimiyle; “Bilge, saygın ve daimi nezaketin temsilcisiydi.”Romanya Başbakanı Dacian Cioloş'un; “Asaletin sembolü ve müstesna saygınlığın mümessiliydi” diyerek nitelendirdiği Kraliçe Ana, Fransız’dı. Soyu Kral XIV Louis’ye dayanıyordu. 1923 yılında Paris Prensi René de Bourbon Parme (1894-1962) ile Danimarka Prensesi Margaret’in (1895-1992) tek kızı olarak Paris’te dünyaya gelen Ana (doğumundaki adı: Anne de Bourbon-Parme) 1939 yılına kadar Paris’te yaşadı. Nazizm’in verdiği rahatsızlık üzerine ailesiyle birlikte önce İspanya’ya sonra Portekiz’e daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Prenses Ana, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’ya geri döndü ve gönüllü olarak Ordu’ya katıldı. Daha sonra intisap ettiği Fransa Ordusu’nda Almanya’ya karşı Cezayir, Fas, İtalya ve Lüksemburg cephelerinde savaştı. Savaş sonrası Fransa Devleti tarafından (Croix de la Guerre-Savaş Haçı) madalyası ile ödüllendirildi.

Prenses Ana 1947 yılında, (günümüzün İngiltere Kraliçesi) Prenses Elizabeth’in Philippe Mountbatten ile nikah töreninde, Romanya Kralı Birinci Mihai ile tanıştı. Bu tanışıklık ertesi yıl evlilikle noktalandı.

Ne var ki Birinci Mihai komünistler tarafından ülkeden kovulmuştu. (30 Aralık 1947)

Dönemin Yunanistan Kralı Birinci Pal’in daveti üzerine Yunanistan’da evlendiler (1948). Taç giymeksizin gerçekleşen bu evlilikten Kraliçe Ana ve Kral Birinci Mihai’nin beş kızları oldu. Margareta, Elena, Irina, Sofia ve Maria adlarını taşıyan kızlardan Prenses Margareta elan Kraliyet Hanedanı’nı temsil etmektedir. Geçen yıl Kral Birinci Mihai’ye hastalık teşhisi konmasından sonra Kral, sağlığında tahtının varisliğine Büyük kızı Prenses Margareta’yı atadı.

Sürgün hayatını İsviçre’de geçiren Kraliçe ve Kral, Çavuşesku’nun devrilmesinden sonra iki defa Romanya’ya (1990-1992) gelmek istediyse de anayasa gereği iki defasında da Romanya’ya sokulmadı. Cumhurbaşkanlığı döneminde Ion Iliescu, Meclis’ten bir karar çıkartarak Kral Birinci Mihai’nin Romanya’ya gelmesini sağladı (1997). Bükreş’e geldiğinde milyona yakın Rumen tarafından karşılanan Kral ve Kraliçe yaklaşık yirmi yıldır hayatlarını kendilerine devletçe tahsis edilen Kral Birinci Mihai’nin halasına ait Elisabeta Sarayı’nda sürdürmektedirler.

Cumartesi günü gerçekleşen törende ise cenazeyi sembolik olarak hazırlanan ve adını kralın döneminden alan “Kral Cesur Mihai’nin Muhafız Şeref Alayı” adı verilen süvari birliği kaldırdı.

Binlerce Rumen’in ve çok sayıda yabancı kraliyet ailesi temsilcilerinin hazır bulunduğu merasimde Kraliçe Ana’ya hem Ortodoks hem de Katolik kiliselerinin temsilcileri birlikte ayin düzenlediler.

Ailecek tanıma şerefine erdiğimiz Kral Birinci Mihai’in, Prenses Margareta’nın ve eşi Prens Radu’nun haklı acılarını paylaşıyor, mensubu bulundukları Hohenzollern Kraliyet Ailesi’ne sabırlar temenni ediyorum.