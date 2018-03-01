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01 Mart 2018 Perşembe 08:52
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Bu ofiste yatırımcının her sorusuna cevap var

İstanbul Ticaret Odası, dış ticaret, teşvik, destek, ruhsat, istihdam, vergi gibi mevzuatı ilgilendiren her türlü bilgiyi tek bir ofiste vermeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıya hizmet sunan İTO Bilgilendirme Merkezi’yle ilgili bilgi veren İTO Başkanı Öztürk Oran, “İTO’ya danışan, ticari hayatlarındaki her türlü faaliyetleri için en kestirme yolu öğrenecek” dedi.

Bu ofiste yatırımcının her sorusuna cevap var
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), üyelerine ticari danışmanlık hizmetini tek ofis çatısı altında veriyor. İTO Bilgilendirme Merkezi adıyla kurulan ofiste, Oda üyeleri şirketleriyle ilgili dış ticaret, teşvik, destek, ruhsat, vergi, istihdam gibi bilgileri, birden fazla yere gitmeden tek bir adreste alabiliyor.
Bu ofiste Oda’nın sunduğu hizmetler de uzmanlar tarafından birebir aktarılıyor. Ayrıca ilgili bakanlık ve diğer kamu kurumlarının sunduğu imkanlar anlatılıyor, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimde köprü görevi görülüyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, Eminönü Merkez Bina’da yer alacak İTO Bilgilendirme Merkezi’nin Oda üyelerinin ticarette en yakın ‘çözüm ortağı’ olmasını amaçladıklarını belirtti.

Uzmanlarla yüz yüze görüşme
“İTO’ya danışan, ticari hayatlarındaki her türlü faaliyetleri için en kestirme yolu öğrenecek” diyen Başkan Oran, şunları söyledi: “İTO Bilgilendirme Merkezi’nde üyelerimize tek bir ofis çatısı altında ticari danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Üyelerimiz yüz yüze görüşmede soruyor, İTO Bilgilendirme Merkezi’nde alanında ihtisaslaşmış uzmanımızdan anında cevapları alıyorlar. Devlet destek ve teşvik sisteminin iş dünyasında bilinirliğini ne kadar artırırsak, yararlanma oranı da o kadar artacaktır. Yerli ve yabancı yatırımcılara doğru ve tatmin edici bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcılar için yatırım teşvikleri, yabancı sermaye işlemleri, KOSGEB destekleri, ihracat programları, istihdam teşvikleri, Ar-Ge teşvikleri ve diğer tüm destek programları çalışma kapsamında yer alıyor.”

‘Çalışmalarımızı üyelerimizin ayağına götüreceğiz’
Öztürk Oran, İTO Bilgilendirme Merkezi’nin Oda üyelerinin toplu olarak faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, kooperatif gibi bölgelerde de programlar düzenleyeceğini kaydetti. Oran, “Buralarda gerek birebir danışmanlık, gerekse de belirli konularda eğitim programları organize edeceğiz. Böylelikle çalışmalarımızı bizzat üyemizin ayağına götürmüş olacağız” bilgisini verdi.

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