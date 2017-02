Bursa’da KOBİ’lere ve girişimcilere finansal çözümler

İlki Samsun ve ikincisi Hatay illerinde gerçekleştirilen “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantının üçüncüsü Bursa’da gerçekleştirildi. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) işbirliğiyle DenizBank, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor Dergisi çözüm ortaklığında, BTSO Toplantı Salonu’nda düzenlenentoplantı yoğun ilgi gördü.

“Girişimcilik Konseyi’ni yeniden çalışır hale getirmeliyiz”: Açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, Vakıf olarak üç kademeli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Birinci kadememiz girişimciliği geliştirmek. İllerde girişimciliği geliştirmek için faaliyetler sürdürüyoruz. İkinci faaliyetimiz KOBİ’leri finansmana erişim olanakları konusunda bilgilendirmek. Bu yaptığımız toplantı onlardan bir tanesi. Her bölgede yapıyoruz. Karadeniz Bölgesi’ndeki toplantıyı Samsun’da, Akdeniz Bölgesi’ndeki toplantıyı Hatay’da yaptık, Marmara Bölgesi’ndeki toplantıyı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın evsahipliğiyle Bursa’da yapıyoruz. 2017 Haziran ayına kadar toplam 7 bölgede bu toplantıları tamamlayacağız.”

Nezih Kuleyin, üçüncü çalışmalarının da toplumu dönüştürmeye çalıştıkları programları olduğunu açıkladı. Bugün dünyada Sanayi 4.0 olarak bilinen endüstriyel dönüşümün ve KOBİ’lerin dönüşmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Kuleyin, bunun için KOBİ’leri yüksek teknoloji üretmeye yönlendirmeye çalıştıklarını, bununla ilgili KOBİ’lere yönelik bir kümelenme grupları ve bilimsel teknik komite oluşturdukları bilgisini paylaştı.

Kuleyin, şunları ifade etti: “Finansman bir ekonominin sinir sistemi olabilir. Sadece sinir sistemi ile bir ekonomi yürütmek mümkün değil. Bir iskelet ve kas sistemine ihtiyacımız var. İskelet sistemi ekonominin altyapı çalışmalarıdır, kas sistemi ise teknolojik dönüşümdür. Teknolojik değişim kaslarımızı güçlendirmek anlamına gelir. Güçlü bir teknolojik değişimle daha da güçlü olacağız. Üretim hızla değişiyor, hepimiz hızlı bir biçimde bu dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Yatırım ortamının düzelmesi de çok önemlidir. Örneğin; bizim ülke çapında olan Girişimcilik Konseyi’ni yeniden çalışır hale getirmemiz zorunlu bir hale gelmiştir.”

Nezih Kuleyin, finans, altyapı ve teknoloji gibi bütün faktörler üst üste geldiği zaman, Türkiye’nin özgür, bağımsız kendi ürünlerini üreten, milli ürünlerin yaratıldığı, uluslararası rekabette güçlü ve büyük bir ülke olmasının devam edeceğini dile getirdi.

“KOBİ’ler ekonominin can damarıdır”: DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, Türkiye’deki firmaların yüzde 99’unu oluşturan ekonominin can damarı KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. “KOBİ’lerin bilgilendirilmesi, onların olanaklardan faydalandırılması bizim en öncelikli konularımızın başında geliyor” diyen Kulaksız, KOBİ’lerin kredilerden aldığı payın ise yalnızca yaklaşık yüzde 24 olduğunu açıkladı. KOBİ’lerin finansmana ulaşamadığının altını çizen Kulaksız, uygun maliyetli finansmana ise daha zor ulaşıyor olduklarını, dolayısıyla bankaların bu konuda inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

Murat Kulaksız, küçüğünden büyüğüne tüm KOBİ’lerin yanlarında olduklarını, yürüttükleri çalışmalarla Türkiye’nin her yerindeki esnafın hayatına olumlu yönde temas ederek ekonomiye katkı sağlamaktan mutlu olduklarını ifade etti: “DenizBank olarak, KOBİ ve esnafımıza sadece finansal çözümlerimizle değil, gelişim ve büyümelerine olanak sağlayacağına inandığımız her noktada destek olmaya büyük önem veriyoruz. 2 Aralık’ta sayın Başbakanımız’ın da katılımıyla KOBİ’lerimizin finansman maliyetlerini düşürmek için ülkemiz ve KOBİ’lerimiz için son derece önemli bir proje olan Nefes Kredisi’ne TOBB ve KGF ile birlikte imza attık. Piyasa faiz oranlarının oldukça altında olan TOBB DenizBank Nefes Kredisi ile KOBİ’lerimize rahat bir nefes aldırmaya çalışıyoruz. TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi KOBİ’lere yıllık yüzde 9.9 faiz oranı ve 250 TL dosya masrafı ile 150.000 TL’ye kadar tutarı 12 ay vadeli olarak sunmaktayız. Müşterilerimizin başvurularını aynı gün içinde sonuçlandırıp hızlıca ihtiyaçlarını gidermelerini sağlıyoruz. Bu sebeple de Nefes Kredisi’ne başvurmak isteyen tüm KOBİ’lerimizi 81 ilimizdeki tüm şubelerimize davet ediyoruz.”

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ve Nefes Kredisi Kampanyası ile desteğimiz devam edecek”: Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı; global anlamda kıyasıya bir ekonomik rekabetin yaşandığı günümüzde, gelişen bir ülke olarak Türkiye’nin en önemli gereksiniminin istikrarlı bir ekonomi ve sürdürülebilir bir büyüme olduğunu söyledi. Matlı, 2.5 milyona yaklaşan sayısıyla bugün Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerin, 2015 yılında toplam istihdamın yüzde 78’ini, ihracatın yüzde 55’ini, ithalatın yüzde 37.7’sini, toplam yatırımların ise yüzde 50’sini gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Matlı, “Ülke ekonomisinin arzu edilen bir büyüme ve istikrarlı seyri için bugün toplam kredilerin sadece yüzde 24’üne ulaşabilen KOBİ’lerimizin, finansmana erişiminin kolay ve girişimciliğin de teşvik edilmesi son derece önemli iki konu başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan 2017 yılı 1.çeyrek dış ticaret beklenti anketi sonuçlarına göre ihracatçı firmaların yüzde 73.4’ü finansman maliyetlerinin yüksekliğini öncelikli sorun olarak belirtmişlerdir” diye konuştu.

Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak biz de geçtiğimiz yıl genç girişimcilerimiz için KOSGEB işbirliği ile düzenlediğimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ve yine TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) önderliğinde başlatılan düşük faizli kredi desteği olan Nefes Kredisi Kampanyası ile üyelerimize finansman desteği sağlamaya çalıştık ve bundan sonraki süreçte de desteklerimize artırarak devam edeceğiz” dedi.

“Bütün zorluklara ve engellere karşı Türkiye’nin geleceği için yatırıma ve üretime devam edeceğiz”: BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSYÖV Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, iş dünyası temsilcileri olarak bütün zorluklara ve engellere karşı Türkiye’nin geleceği için yatırıma ve üretime devam edeceklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin ivme kazanmasında KOBİ’lerin en önemli role sahip olduğunu vurgulayan Burkay, firmalara ihtiyaç duydukları kaynaklardan daha fazla faydalanabilmeleri amacıyla önemli destekler sunduklarını aktardı. Burkay, gerek yurtdışı pazarlara açılmak isteyen firmaların gerekse de nakit sıkışıklığı çeken firmaların yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: “Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında KOSGEB kaynaklarından firmalarımıza 10 milyon liradan fazla destek sunduk. Ur-Ge ve kümelenme projeleri kapsamında da KOBİ niteliğindeki bine yakın firmamıza toplamda 170 milyon liraya ulaşan desteklerden yararlanma imkanı oluşturduk.

Finans kaynaklarına erişim ve nakit sıkışıklığı yaşayan işletmelerimizin kullanımına da Halkbank ile yaptığımız anlaşma kapsamında 60 milyon lira kaynak aktardık.”

“5 milyar liralık kredi hacmi ekonomiye nefes aldıracak”: TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi’ne en fazla katkıyı sağlayan odalar arasında BTSO’nun da bulunduğunu anlatan Burkay, “Reel sektörümüzle finans sektörümüzün el ele vererek oluşturduğu 5 milyar liralık kredi hacmi ülke ekonomimize de nefes aldıracak” diye konuştu.

“Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, ilin kalkınmasına öncülük eden BTSO’yu her zaman destekliyoruz”: Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Bursa ekonomisi ve sanayisine ilişkin bilgiler paylaştı. Karlık, Bursa ekonomisinin ve sanayisinin gelişmesine ve kalkınmasına öncülük eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman desteklediklerini açıkladı.

“Bursa KOBİ’leri ilin gelişmesinde ve sanayisinde önemli bir yere sahip”: Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa’nın Türkiye ekonomisindeki önemini vurguladı. Avcı, bugün Bursa KOBİ’lerinin ilin gelişmesinde ve sanayisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu da dile getirdi.

Panel: “KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar”: Açılış konuşmalarının ardından TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi moderatörlüğünde “KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar” Paneli düzenlendi. Panelde KGF A.Ş. Kurumsal İletişim ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Şeyda Yavuz, DenizBank A.Ş. Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, KOSGEB Bursa Müdürü V. Erkan Güngör, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Onur Çakmak, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Murat Güryeli tarafından KOBİ ve girişimcilere yönelik yeni uygulamalar ve destekler hakkında sunumlar yapıldı, kurumların KOBİ’lere verdiği destekler katılımcılarla paylaşıldı.