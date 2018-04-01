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01 Nisan 2018 Pazar 08:41
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Destek Patent’in büyüme stratejisi belli: “Sınai haklar alanında global bir marka olmak”

Ulusal ve uluslararası alanda 200.000’den fazla “Marka”, 40.000 üzerinde “Patent/Faydalı Model”, 300.000’e yakın “Tasarım”a danışmanlık ve vekillik yapan Destek Patent büyüme stratejisini belirledi. Japonya ve İsviçre’de şube açtıklarını söyleyen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Sınai haklar alanında global bir marka olmak istiyoruz” diyor.

Destek Patent'in büyüme stratejisi belli: 'Sınai haklar alanında global bir marka olmak”
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Destek Patent, 1983 yılında sınai haklar alanında hizmet vermek amacıyla Bursa’da kuruldu. 1990’lı yıllarda genel merkezini İstanbul’a transfer eden Destek Patent, kurulduğu günden bugüne; marka, patent, tasarım ve telif hakları başta olmak üzere entelektüel varlık bilincinin yerleşip yaygınlaşması, bu değerlerin nitelikli bir hizmet anlayışıyla korunması ve ticari değere dönüştürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda 200.000’den fazla “Marka”, 40.000 üzerinde “Patent/Faydalı Model”, 300.000’e yakın “Tasarım”a danışmanlık ve vekillik yapan Destek Patent, Bursa’da başladığı serüvenini şu an üç ülkede yer alan 15 şubesi ve alanında uzman 250’yi aşan personeliyle hizmet veriyor.
Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Marka tescili başta olmak üzere, patent başvuru işlemleri, patent araştırma ve analizlerinden patentlerin ticari değere dönüştürülmesine her aşamada hem yurtiçinde hem de yurtdışında bizi tercih edenlerin yanında bulunuyoruz. Buluşların takip ve korunmasında, fark yaratacak, estetik, özgün, maddi getirisi yüksek tasarımların korunmasında, hem bölge insanının emeğine hem de şehrine imaj katan coğrafi işaret tescili konularında hizmet vermekteyiz” diyor. Destek Patent, sadece iç pazarda değil, bugün 200 ülkede ve 200 ülkeye tescil hizmetleri veriyor. Hizmet ihracatçıları içerisinde ilk 500 içerisinde yer alan Destek Patent ihracatını ağırlıklı Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Yamankaradeniz, büyüme konusundaki stratejilerini şöyle anlatıyor: ‘Sınai haklar alanında global bir marka olmak’ vizyonu çerçevesinde uluslararası faaliyetlerimizi genişletiyoruz. İsviçre ve Japonya’da şubelerimizi açtık. Ülke içinde şubeleşme faaliyetlerimize devam ederek, coğrafi yayılımımızı geliştirmeyi ve daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Reorganizasyon çalışmalarımızla yönetim katmanlarımızı yetkilendiriyor, nitelikli işe alım süreçleriyle hizmet ağımızı genişletiyoruz. Ürün portföyümüze yeni kategoriler eklemek üzere çalışmalarımız lansman düzeyine kadar gelmiş durumda, çok yakında iki yeni ürün grubunda da hizmet vermeye başlayacağız. Kaynak kullanımında, sektördeki diğer paydaşlarımızla entegrasyonu hedefleyen bir değer ortaklık sistemi üzerinde ilişkilerimizi geliştiriyoruz.” Yamankaradeniz, reorganizasyon, renovasyon ve yazılım projelerinden gelecek ek fırsatlar, uluslararası pazarlardaki faaliyetlerle bütçeledikleri satış hedeflerini yakalayacaklarını öngörüyor.
Günümüz rekabet şartlarında kendi markalarını oluşturabilen, katmadeğer unsurlarıyla fark edilebilen ve tercih edilen markalar rakipleri karşısında önemli avantajlar elde ediyor ve karlılığını sürekli kılıyor. Kemal Yamankaradeniz, marka için yapılan yatırımların sonucunu test etmek için bir değerleme yapmak gerektiğini belirterek, “Destek Patent olarak uluslararası alanda kabul görmüş bir değerleme metodolojisi kullanarak hem ‘Marka’ hem ‘Patent Değerleme’ hizmeti vermekteyiz” bilgisini veriyor. Tüm bunların yanı sıra Destek Patent’e özel MarkArt ve MarkAsistan gibi hizmetler de bulunuyor. Bu hizmetler ile firmalara bulundukları sektör, müşteri ve rakiplerini de dikkate alarak tescile uygun, doğru marka ve logolar bulunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler
Destek PatentKemal Yamankaradeniz
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