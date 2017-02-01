Doğu kalkınması için start verildi; Cazibe Merkezleri



Veri merkezlerinde kullanılan elektriğin yüzde 50'sini devlet karşılayacak. ‘Faiz’in yarısını devlet ödeyecek. Parasız yer tahsisi yapılacak. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı’na katılarak, Program kapsamında, ön taleplerin alındığı 28 Kasım 2016-11 Ocak 2017 döneminde 23 il için bin 200 müracaat yapıldığını, toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon lira ve öngörülen istihdamın da 112 bin 400 kişi olduğunu açıkladı.

“Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek” diyen Başbakan Yıldırım, yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceğini kaydetti: “İyi bir fizibilite, başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla fizibilite hazırlanması, gerekli ön projelerin yapılması için istenen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz.”

Toplantıya, Başbakan Yardımcıları; Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları; Cevdet Yılmaz, Vedat Demiröz, Yasin Aktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticisi de katıldı. Başbakan Yıldırım, toplantının basına kapalı devam eden bölümünde, cazibe merkezi ilan edilen 23 ilin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu başkanlarının taleplerini dinledi, sorularını cevapladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kanunlaştı. Devletin alım garantisi vermesi gibi olağanüstü cazip imkanlar sağlanan, çok çekici teşvik ve destekler verilen Program ülkenin diğer bölgelerindeki imalat sanayini de besleyecek bir içerik taşıyor.

Programı yürütecek ve izleyecek kurumlar şöyle belirlendi:

Yönetici Kurum: Kalkınma Bakanlığı

Finansal Kurum: Kalkınma Bankası

Başvuru: Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri.

Cazibe Merkezleri Programı bir merkez il etrafında kümelendirilmiş çevre iller olarak aşağıdaki il gruplarında uygulanacak:

- Elazığ merkezli, Malatya, Adıyaman,Tunceli, Bingöl

- Erzurum merkezli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt

- Van merkezli, Hakkari, Muş, Bitlis

- Kars merkezli, Ardahan, Ağrı, Iğdır

- Diyarbakır merkezli, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak.

Cazibe Merkezleri Destek Programı şu dört ana paket çerçevesi içinde uygulanacak:

- Yatırım ve Üretim Destek Paketi.

- Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi.

- Çağrı Merkezi Destek Paketi.

- Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi.

Paketlerin içerdiği destek unsurları

Yukarıda gösterilen Üretim Destek Paketleri’nin her birinin içerdiği destek unsurları ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Yatırım ve Üretim Destek Paketi

- Danışmanlık Hizmeti Desteği.

- Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.

- Bina Yapımı Desteği.

- Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

- Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi

- Nakdi Taşıma Desteği.

- Teşvik Desteği.

- Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.

- Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği (taşınan).

- Danışmanlık Desteği (yeni).

- Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği (yeni).

Çağrı Merkezi Destek Paketi

- Bina Tahsisi Desteği.

- Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

- Personel Eğitim Desteği.

- Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.

- Bina Yapımı Desteği.

- Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

- Veri Merkezi Enerji Desteği.

- Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

- Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.;

- Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

Not: Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşulları taşımak kaydıyla yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilecektir.

Desteklenecek yatırımlar

Aşağıdaki yatırım projeleri ve gerçekleşmiş

yatırımlar destek kapsamındadır:

- İmalat sanayindeki yeni yatırım projeleri

- İmalat sanayindeki yatırım süreci devam

eden projeler

- İmalat sanayindeki yarım kalmış projeler

- İşletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş projeler

- İşletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye kısmen geçmiş projeler

- İşletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesisleri

- Çağrı merkezi yeni yatırım projeleri

- Veri merkezi yeni yatırım projeleri.

Uygunluk görüşü alan yatırımlar

Aşağıda gösterilen yatırım konuları, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komite’nin (Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi) uygun görüşü alınarak Bankaca (Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) değerlendirilebilecektir:

- Un, irmik, nişasta ve nişasta bazlı şeker,küp şeker.

- Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi

yatırımları.

- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

- İplik ve dokuma konularında modernizasyon