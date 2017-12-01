Dr. Akkan Suver’e Avusturya’dan Büyük Ödül

Törende, Türkiye Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı’nın yanı sıra Makedonya Başkanı Zoran Zaev ve Montenegro (Karadağ) Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic, Kosova Kalkınma Bakanı Valdrin Luka, Romanya Başbakan Danışmanı Florin Vodita ve Bosna Hersek Yatırım Tanıtma Ajansı Başkanı Gordan Milinic de hazır bulundu.



Marmara Grubu Vakfı, “Viyana Gelecekteki Diyalog 2017” başlıklı 14. Viyana Ekonomik Forumu’na, Dr. Akkan Suver ve Ali Rıza Arslan’dan oluşan bir heyetle katıldı. Etkinlikte Dr. Akkan Suver; Viyana Ekonomik Forumu’nun çalışmalarına Marmara Grubu Vakfı’nın verdiği önemi anlatan bir konuşma yaptı. Dr. Akkan Suver ve Ali Rıza Arslan, Viyana’da bulundukları zaman zarfında Avusturya önceki Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer, önceki Avusturya Savunma Bakanı Werner Fasslabend, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı ve Montenegro (Karadağ) Büyükelçisi Ivan Milic tarafından da ayrı ayrı kabul edildiler. Kabuller sırasında Birol Kılıç ve Mustafa Vural da Dr. Suver ve Arslan’a eşlik ettiler.



Ödül Töreni sonrası Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver basına bir açıklama yaparak; Viyana Ekonomik Forumu’nun Barış ve Diyalog yolunda ortaya koyduğu hizmetleri anlattı: “Bugün burada birlikte olmaktan büyük şeref duyduğum Viyana Ekonomik Forumu, 14 yıldır Balkanlar için çalışan, düşünce öğreten bir sivil kanaat kuruluşudur. Eski Şansölye Dr. Erhard Busek, Büyükelçi Dr. Elena Kirscheva ve Dr. Günther Rabensteiner’nin önderliğinde bu kuruluş bugün çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Gene Viyana Ekonomik Forumu, Balkanlar’ın barışı, istikrarı ve refahı için başarılı çalışmalara imza atmış bir kuruluştur. Başkanlığını yapmakta olduğum Marmara Grubu Vakfı ile de verimli etkinliklerde birlikte olduğumuz Viyana Ekonomik Forumu, Avrupa’nın kanaat önderlerinin bir araya geldiği bir barış kuruluşudur. Dolayısıyla Viyana Ekonomik Forumu, Montenegro’dan Makedonya’ya, Moldova’dan Bulgaristan’a, Arnavutluk’tan Kosova’ya, Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye Avusturya’nın deneyimlerini ve demokrasi ve de barış yolundaki tecrübelerini aktarmaktadır.



Viyana Ekonomik Forumu’nu ekonomik açmazlara çözüm arayan, anlaşmazlıklara çare sunan bir kuruluş olarak değerlendirmek eksik olur. Zira Viyana Ekonomik Forumu, Balkan barışının, Balkan işbirliğinin, Balkan istikrarının yol haritasını bir arada şekillendirmeyi planlayan bir kuruluştur. Ortaya koyduğu düşünce önemlidir, verimlidir. Daha geniş bir anlatımla bu kuruluşun varlığı Balkanlar için bir fırsattır.”