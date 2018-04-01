Dünya, Dünyagöz kalitesi ile buluşuyor

Hizmet vermeye 1996 yılında başlayan Dünyagöz Hastaneler Grubu, gözün tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle, göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başladığını belirten Dünyagöz Hastaneler Grubu İş Geliştirme Grup Müdürü Cihan Kaya, “Günde 8000 poliklinik ve 1000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyoruz. Dünyagöz olarak; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojileri, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 300 kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2500’e yakın personeli ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yer almayı başardık” diyor.

Cihan Kaya, Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube, yurt dışında Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan’ın Tiflis, Azerbaycan’ın Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet verdiklerini belirtiyor: “Yatırımlarımıza aynı hızla devam ederek, 2019’da İzmir’deki yeni merkezimizle birlikte daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefliyoruz. Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 107 ayrı yabancı ülkesinden her yıl binlerce hastayı ülkemize getiriyor, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz.”

Kaya, “Binlerce vaka deneyimine sahip güçlü medikal kadromuz ve titizlikle düşünülmüş teknik altyapımızla, miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde kullanılan ileri lazer teknolojisi SMILE’dan, en son teknoloji ürünü göz içi merceklerinin kullanıldığı katarakt ameliyatlarına; mikro cerrahi tecrübesi gerektiren kornea hastalıklarının tedavisinden, diyabete bağlı göz hastalıklarının tedavisine; retina hastalıklarından, göz nörolojisi, göz çevresi estetiği, glokom ve üveit tedavisine kadar yetişkin ve çocuk göz sağlığına dair tüm alanlarda tam donanımlı teşhis ve tedavi hizmetlerimizi hastalarımızla buluşturuyoruz” açıklamasını yapıyor.

Sağlık turizminde Türkiye’nin amiral gemisi: Kaya, Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun, Türkiye sağlık turizmine yaptığı katkılara da değiniyor: “Türkiye sağlık turizminin gelişmesine katkıda bulunan öncü kurumlardan biri olarak, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da hem ülkemizi hem de markamızı başarıyla temsil ediyoruz. Göz tedavilerinde ilkleri sunarak, dünya ile eş zamanlı göz sağlığı alanındaki tüm yenilikleri ülkemize getiriyor, marka başarımızın yanı sıra Türkiye’nin gerek sağlık turizmi gerekse bir tatil istikameti olarak talep edilir bir konuma gelmesine de büyük katkı sağlıyoruz. Profesyonel sağlık turizmi sistemimiz sayesinde ülkemize yurt dışından tedavileri için gelecek olan hastalara; vize, uçak, tatil ve ameliyat servislerini içeren cazip paketler sunuyoruz. Sağlık turizmi paketlerinden birini alarak gelen hastalar, en gelişmiş teknolojilerle donatılmış hastanelerimizde tedavilerini olurken turizm cenneti olan ülkemizin de tadını çıkarabiliyorlar.”

Türkiye sağlık turizminde hızla büyüyor: Cihan Kaya, Türkiye’nin, tüm dünyada bir sağlık merkezi haline gelmek için her türlü donanıma sahip olduğuna dikkat çekiyor: “Ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Rusya’nın tam kalbinde yer almasının yanı sıra dünya sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olmak konusunda da büyük bir potansiyele sahip. Dünyagöz Hastaneler Grubu olarak gerek hizmet kalitesi gerek hasta memnuniyet odaklı yaklaşımımız, ülkemizi sağlık alanında en iyi şekilde temsil etmemizi sağlıyor. Ülkemizdeki sağlık turizminin daha cazip bir hale gelmesi için büyük yatırımlar yapıyoruz. Son yıllarda yurtdışında açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezlerimizle Türk bayrağını bu ülkelerde de dalgalandırıyoruz. Avrupa’da Frankfurt ve Köln’den sonra Amsterdam’da, Kafkasya’da da Bakü’de açılan hastanelerimizle yurt dışındaki büyümemizi hızla sürdürürken göz sağlığının bir numaralı adresi olma ilkesiyle geniş kitleleri farklı ülkelerde Dünyagöz hizmet kalitesiyle buluşturuyoruz. Göz sağlığı alanında rakip tanımayan teşhis ve tedavi hizmetlerimizi Azeri halkıyla Sebail Rayonu’nda konumlanan Bakü hastanemizde buluştururken; Amsterdam Üniversitesi ile sürdürdüğü işbirliğinin yanı sıra yaklaşık bin metrekarelik kapalı alanı ve geniş teknoloji parkıyla Hollanda’nın kalbinde bulunan Dünyagöz Amsterdam ile tüm Avrupa’ya hizmet vermeyi hedefliyoruz.”