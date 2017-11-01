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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:38
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e-Logo’nun saha ziyaretleri başlıyor

e-Logo olarak 13 bin işletmeye hizmet sunduklarını kaydeden Kural, ürünlerin ağırlıklı bulutta çalışması ve geliştirilmeye açık olmasının tercih edilmelerinde önemli bir etken olduğunu paylaşıyor. Kural, şunları anlatıyor:

e-Logo'nun saha ziyaretleri başlıyor
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“800 iş ortağımızla üzerinde değişim ve geliştirme yaptığımız ürünlerimiz bulunuyor. Her türlü ölçekteki işletmeye uygun çözümler sunuyoruz. Çünkü firmaların dijital dönüşüm ortağı olmayı istiyoruz. Dijital dönüşüme e-devlet çözümleriyle başladık ve bununla sınırlı kalmayacağız. Sektörlere göre farklılaşan ürünlere de yöneleceğiz. Önümüzdeki sene her çeyrekte yeni bir servis sunmayı dolayısıyla bir servis şirketi olmayı hedefliyoruz. Bunun için müşteri ile direkt temasa geçiyoruz. 13 bin e-Logo’lu müşterimiz içerisinde, Logo Yazılım ERP ve diğer yazılım ürünlerini kullanmayan ciddi bir müşteri kitlesi de bulunmakta. Bu önemli bir artı. Bu alanda büyümeye odaklanacağız. 2018 yılında yüzde 50 büyüme sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ”
Ürünlerde ‘terzi usulü’ne yöneldiklerini kaydeden Başak Kural, müşteri deneyimini çalışma anlayışlarının merkezine yerleştireceklerini duyuruyor: “Dijital servis şirketi olacağız, hız ve dinamizme çok önem veriyoruz. Müşterimizi odağımıza alıyor, terzi usulü yani ihtiyaca uygun çözümleri sıfır hata ile sunmayı amaçlıyoruz.” 

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