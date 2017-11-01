01 Kasım 2017 Çarşamba 08:38

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e-Logo’nun saha ziyaretleri başlıyor

e-Logo olarak 13 bin işletmeye hizmet sunduklarını kaydeden Kural, ürünlerin ağırlıklı bulutta çalışması ve geliştirilmeye açık olmasının tercih edilmelerinde önemli bir etken olduğunu paylaşıyor. Kural, şunları anlatıyor: