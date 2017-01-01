Ekonomide 2017’ye umutla giriyoruz; Reel sektöre cansuyu

Yatırımlara yeni destek: 2017’de özel sektör yatırımlarına teşvikler genişliyor. İmalat sanayine yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı destek verilecek. 2017 yılında yatırıma katkı oranı mevcutun üzerine yüzde 15 daha artırılacak. Bu destek yatırımla sınırlı değil, bütün işi kapsayacak. Kurumlar Vergisi indirimi diğer kazançlara da uygulanacak.
İnşaat işlerinde KDV iadesi: Asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelere kolaylık olarak, esas prim ödeme gün sayısına karşılık gelen 2017 Ocak, Şubat, Mart üç aylık primleri 2017’nin Ekim, Kasım, Aralık ayına ötelenecek.
İş içinde eğitim: İşbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programları güçlendirilecek. Bu kapsamda özel sektörde 500 bin kişi İŞKUR’un programlarından yararlandırılacak.
İstihdam: Toplum Yararına Çalışma Programı ile 100 bin kişilik yeni istihdam yaratılacak. Yeni istihdam yaratan işletmelere ilk yıl asgari ücretin yarısı, ikinci yıl yüzde 25’ine kadar destek verilecek.
Krediler için yeni KOBİ tanımı: Bankaların KOBİ kredileri yeniden yapılandırıldı; 40 milyon ve aşağısı olan KOBİ ciro tanımı 125 milyon liraya çıkarıldı.
İhracat kredi desteği: İhracatı çeşitlendirmek, katmadeğerini ve ihracat miktarını artırmak amacıyla Eximbank’ın sermayesi yükseltilecek. Eximbank tarafından kullandırılan kredilerde risk ağırlığını sıfırlamaya yönelik sermaye yeterlilik oranı ve krediler artırılacak. Yurtdışı yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerinde kullandırılan döviz kredilerinde, Türk malı ve hizmetlere yönelik kısımda sıfır faiz uygulanacak.
KOBİ’ye faizsiz kredi: KOBİ’lere yönelik faizsiz, ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak. KOSGEB’e üye olan küçük işletmelerin 12 ay içindeki kredi ihtiyaçlarını karşılamak için 50 bin lira verilecek, geri ödeme üçer aylık eşit taksitlerle olacak.
2017 kamuda tasarruf yılı: Önceliği olmayan harcamalar yapılmayacak, yeni bina, araba vb. alma olmayacak. Fuzuli seyahatler iptal edilecek.
Sicil affı gelecek: Bankacılık sisteminde kara listeye kayıtlı işletmelere sicil affı getirilecek, kredi borçlanmalarının önü açılacak.