01 Ocak 2017 Pazar 08:36

Bu haber 569 kez okundu. Elazığ'a AB dopingi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında AB Politikalarıve IPA Program Yöneticisi Simona Pohlova, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcileri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun başkanlığında heyet Elazığ’da hayata geçen projeleri yerinde gördü.

Türkiy e Cumhuriyet i v e Avrup a Birliği’ni n iş birliğiyl e finans e edile n v e Bilim , Sanay i ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Rekabetç i Sektörle r Programı’nı n Anado- lu’d a deste k verdiğ i illerde n birin i d e Elazığ oluşturuyor . Programı n il k dönemind e deste k sağla- na n 4 3 i l arasınd a buluna n Elazığ’d a hayat a geçirilen Girişimc i İşgücün ü Çevreleye n Fıra t Gökkuşağ ı (FI- RASET ) Projesi , Fıra t Teknoken t Teknoloj i Geliştirme Bölgesi’n i Ar-G e v e üreti m merkez i konumun a yüks eltti . FIRASE T Projes i il e bölge ; yazılım , bilişim, elektronik , mekatronik , biyomalzeme , enerj i ve enformasyo n üzerin e çalışa n 60’ a yakı n Ar-G e firma- sı , 5 0 Ar-G e personelin i barındıra n bi r teknoloj i üssü- n e dönüştü . Yin e Rekabetç i Sektörle r Program ı kap- samınd a desteklene n 1 0 İ ş Geliştirm e Merkez i (İŞ- GEM ) Projesi’nde n bir i d e Elazığ’d a hayat a geçiriliyor.

7 yıld a 1. 5 milyo n Avr o yatırı m yapıla n Elazığ’daki gelişmeler i yerind e görme k amacıyl a A B Politikaları v e IP A Progra m Yöneticis i Simon a Pohlova , Bilim, Sanay i v e Teknoloj i Bakanlığ ı A B Mal i Programları Dair e Başkan ı Mura t Altu n başkanlığınd a A B Türkiye Delegasyon u Temsilciler i il e Elazığ’ a bi r gez i düzen- ledi . Gez i kapsamınd a Elazı ğ Valis i Mura t Zorluoğlu, Fıra t Üniversites i Rektör ü Prof.Dr . Kemaletti n Demi- ra ğ il e Fıra t Teknoloj i Geliştirm e Bölges i Yönetim i ve Teknoloj i Transfe r Ofis i Yönetim i ziyare t edildi.

Teknoloji merkezi Fırat Teknokent

Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, 14 bin metrekare alan üzerine konumlanan Fırat Teknokent’in bir başarı hikayesine dönüştüğünü söyledi. Akın, “Elazığ bir mucizeyi gerçekleş- tiriyor” diyerek şu b ilgileri verdi: “Projeye dahil olduğumuzda şirket yapılanmamız yoktu. Yani fiili bir teknoparkımız yoktu. Elazığ’da teknopark olmaz düşüncesi vardı. Biz o algıyı da bir şekilde olur şek- linde değiştirdik. Ve yapılabilecek bütün işleri Ba- kanlık imkanlarıyla yaptık. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktadan baktığımızda Fırat Teknokent bek- lenmedik bir gelişme gösterdi. Biz teknoparkı 400 bin TL nakdi sermaye ile kurduk. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla 25-30 milyon TL kadar bir değere ulaştık. Fiziksel olarak en iyi teknoparklar dan bir tanesiyiz. Bu da Rekabetçi Sektörler Prog- ramı’ndan aldığımız destek sayesinde ortaya çıktı.” Akın , Fıra t Teknokent’i n birbirinde n ilgin ç projele r e v e öze l üretimler e evsahipliğ i yaptığın ı belirtti: “Sağlı k sektöründe n hayvancılığa , bilg i sistemlerin- de n inşaa t sektörün e kada r gelece k vaa t edile n bir- ço k üreti m Elazı ğ Fıra t Teknoken t bünyesind e geliş tiriliyor . Fıra t Teknoken t bünyesind e açıla n Tür k Pa- ten t Enstitüs ü Bilg i v e Doküma n Birim i is e firm a sa hipleri , akademisyenle r v e girişimcileri n ürettiği ürü n vey a bilgiyl e ilgil i ihtiya ç duyabilecekler i marka, patent , faydal ı model , endüstriye l tasarım , coğrafi işaretler , entegr e devr e belgeler i gib i konulard a uz ma n kişilerde n bilg i alabilmelerin e olana k sağlıyor.” Rekabetçi Sektörler Programı’nın Elazığ’a sağ- ladığı bir destek de Teknoloji Transferini Hızlandır ma Fonu Projesi. Proje sayesinde Elazığ Teknoloji Transferi Ofisi, Rekabetçi Sektörler Programı altında yürütülen Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi ile kapasitesini geliştirme ve bünyesinde faaliyette bulunan firmalara risk sermayesi sağla ma imkanına kavuştu.