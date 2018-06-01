Elektrikte yeni uygulama OSB’leri dezavantajlı duruma getirdi

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, son kaynak tedarik tarifesi uygulamasıyla birlikte OSB’lerin elektrik faturasının yüzde 26 arttığını belirterek, bu durumun OSB sanayicilerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü söyledi. Kütükcü, OSB’leri tek tüketici gibi görmek yerine üreticinin tüketiminin baz alınarak uygulama yapılmasını ve YEKDEM maliyetlerinin tabana yayılmasını istedi.

Türkiye’nin 99 büyük organize sanayi bölgesinde ‘son kaynak tedarik tarifesi uygulaması’nın ardından elektrik faturalarının arttığı bilgisini paylaşan Kütükcü, “Nisan öncesi ve Nisan sonrası faturalarda yüzde 26 artış farkı bulunuyor. Bu durumda OSB dışında üretim yapan firmalar daha avantajlı konuma geçti. OSB dışında kalıp ‘ulusal tarife’den elektrik alan firmalar, OSB’lere oranla yüzde 15 daha ucuza elektrik kullanır hale geldi. Biz son kaynak tedarik tarifesi uygulamasının sanayi camiasında ve üretimde farklı sıkıntılara yol açacağını düzenleme öncesinde ifade etmiştik. OSB’lerimizden her gün bu konuyla ilgili çözüm üretilmesi için yoğun talep alıyoruz ” diye konuştu.



99 OSB olumsuz etkilendi

Memiş Kütükcü, şu anda 99 OSB’nin son kaynak tedarik tarifesinden olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, şunları söyledi: ““323 OSB’miz var. Bunların 227 tanesi faaliyette. Bu OSB’lerden büyük ölçekli olanların tamamı şu anda 50 milyon kw saattin üzerinde tüketim yapıyor. Yani bu OSB’ler üretim faaliyeti ile daha yüksek enerji tüketen OSB’ler. Türkiye üretiminin büyük bölümü buralarda gerçekleşiyor. Bu 99 OSB’nin yıllık enerji tüketimleri 36 milyar kw saat ve maalesef son kaynak tedarik tarifesi uygulamasından dolayı şu anda daha yüksek fiyattan enerji kullanmak zorunda kalıyorlar. Yüksek enerji tüketen OSB’lerimizin tamamı tek tüketici gibi görülüyor. Bu OSB’lerin içinde yıllık 50 milyon kw saatin altında enerji tüketen küçük üreticiler de var. OSB’nin tek tüketici olarak görülmesi ve bundan dolayı da yüksek fiyattan enerji tüketiyor olması küçük üreticilerin sanki büyük üretici gibi yüksek fiyattan enerji tüketmekle karşı karşıya olmasına neden oluyor. Yani OSB içindeki tüm sanayiciler 50 milyon kw üstünde enerji tüketen sanayiciler gibi bir tarifeye muhatap oluyorlar. Hâlbuki hepsi aynı kategorideki firmalar değil. Bunların içinde KOBİ’ler de, yüksek ölçekli üreticiler de var. Ama aynı sektörde üretim yapan rakibiniz OSB’nin bir karış dışında ise ulusal tarifeden enerji tükettiği için sizden yüzde 15 daha uygun enerji tüketiyor. Bu haksız rekabeti oluşturuyor.”



Sanayici her ay farklı enerji fiyatı hesap etmek zorunda

Ayrıca son kaynak tedarik tarifesi uygulamasının EPDK tarafından her ay yeniden ilan edilmesi uygulamasının da üreticilerde başka bir olumsuzluk oluşturduğuna dikkat çeken Kütükcü, “Sanayiciler için uzun vadeli bağlantılar yaparken tüm girdilerin ölçülebilir ve öngörülebilir olması gerekir. Kaçınılmaz ve zorunlu maliyet oluşturan enerjide maliyetlerinin her ay değişecek olan değişken bir son kaynak tedarik tarifesine tabii olarak hesaplanıyor ve ilan ediliyor olması, her ay farklı fiyatla enerji maliyeti ile sanayiciyi karşı karşıya bırakıyor” dedi.



Üretim Reformu Paketi’nin heyecanını aldı

“OSB içinde üretim yapan sanayiciler dezavantajlı duruma geldi” diyen Memiş Kütükcü, “Devletimiz planlı sanayileşmeyi geliştirebilmek için OSB’leri teşvik ediyor. Geçtiğimiz yıl 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi özellikle OSB’de üretim yapan sanayicinin üzerinden belli yükleri kaldırmıştı. Bu da bizi çok mutlu etmişti. Şu anda ise OSB’deki firmalar dezavantajlı duruma düştüler. OSB’de üretim yapmak şu anda cazip olmaktan çıktı. Bu bizi OSB’ler dışında faaliyete yönlendirir. Planlı sanayileşmeyi engeller” ifadelerini kullandı.

OSB projesinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin en başarılı projelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Kütükcü, “Bu projeyi şu anda ihraç ediyoruz. Gelişmekte olan ülkeler Türkiye’nin OSB uygulamasını ve projesini kendi ülkelerinde modellemek üzere bizden talep ediyorlar. Türkiye’deki OSB’ler yurt dışında OSB kurabiliyor. OSB’lerin başarısını arttırmamız, OSB’de üretim yapan sanayicilerimizi mutlaka desteklememiz gerek. Son kaynak tedarik tarifesi bunu desteklemeyi bırakın eşit şartlarda üretim yapmayı da ortadan kaldırdı. Bu yanlışlığın hızla giderilmesi ve OSB’de üretim yapan sanayicinin daha uygun fiyatta enerji temini gerekiyor” açıklamalarını yaptı.



Çözüm önerileri



Memiş Kütükcü çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

“- Elektrik fiyatlarının daha makul düzeylerde oluşmasının çaresi, yenilenebilir enerji uygulamalarının geliştirilmesidir. Bununla ilgili destek mekanizmaları geliştirerek teşvik ediliyor. Güneş Enerji Santral projeleri hızla arttı. HES ve RES projeleri arttı. Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesinden yanayız. Ancak burada başka bir yanlışlık var. YEKDEM maliyetleri son kaynak tedarik tarifesinden enerji tüketen yüksek tüketimli sanayicilere taşıtılıyor. YEKDEM maliyetini sadece serbest tüketiciye taşıtmayı doğru bulmuyoruz. YEKDEM maliyetini tabana yaymalıyız ve tüm tüketicilere yansıtmalıyız.



- YEKDEM’İN bugünkü maliyeti toplam olarak son kaynak tedarik uygulamasının içinde 4.5 kuruşlara gelmiş durumda. Ama biz yenilenebilir enerji kapasitemizi arttırdıkça daha da yüksek rakamlara doğru tırmanacak. Dolayısı ile bu enerji maliyetini de sanayicinin tek başına taşıması mümkün olan bir yük olmaktan çıkacak. Bu yükü tabana yaymamız lazım. Bunun da önümüzdeki süreçte çözülmesi lazım.



‘OSB yönetimleri süreci yönetebilir’

Son uygulama daha adil hale getirilmeli. OSB’leri tek tüketici gibi görmek yerine üreticinin tüketimini baz alarak uygulama getirmemiz gerekiyor. Biz OSB’lerde bu süreci yönetebiliriz. Sanayicilerin bir ay önceki tüketimini referans alarak bir sonraki ay hangi tarifeden enerji tüketmesi gerektiğini yönetebilir, kurgulayabilir, doğrudan bu tarifeyi OSB yönetimleri yönetebilir.”