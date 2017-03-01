Finansal destekler Kayserili KOBİ’leri buluşturdu

Yoğun ilgi gören toplantıda

kurumların sağladığı destek ve teşvikler detaylandırıldı.





TOSYÖV, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO), Konrad Adanauer Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği işbirliği, DenizBank, Hacettepe Teknokent ve Kobi Efor çözüm ortaklığında Kayseri’de ‘KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, Kayseri’de daha önce de TOSYÖV olarak etkinlikler ve ‘Girişimcilik Eğitimleri’ düzenlediklerini hatırlatarak, “Bu toplantımıza çok sayıda kadın girişimcimizin katılmış olması bizi çok mutlu etti. Türkiye’de girişimciliği ortaya atan bir Vakıf olarak ‘kadın girişimciliği’nin geliştirilmesine özel bir önem veriyoruz, inanıyoruz ki erkekler kadar kadınların da girişimci oldukları takdirde ülkemizin kalkınması daha anlamlı bir noktaya ulaşacak” dedi.



KOBİ’lerin en önemli sorunlarından birinin finansman olduğunu kaydeden Kuleyin, bankaya giden KOBİ’den ipotek istenmesi nedeniyle TOSYÖV olarak KGF’nin kuruluş çalışmalarına katıldıklarını hatırlattı. TOSYÖV’ün aynı zamanda KOSGEB’in kuruluş çalışmalarında bulunduğunu söyleyen Kuleyin, “Biz bugün geldiğimiz noktada ne yapmaya çalışıyoruz? KOBİ’leri sanayi ya da endüstri 4.0 denen yeni bir dönüşüme hazırlamak istiyoruz. Bunu yalnız yapamayız, bu çalışmayı teknokentler, üniversiteler, sanayi-ticaret odaları ve ileri teknoloji üreten şirketlerin işbirliğiyle yaparak KOBİ’leri endüstriyel dönüşüme hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu konu bir toplumsal kalkınma sorunudur. Bunun da temelinde KOBİ’lerin endüstriyel dönüşümü yatmaktadır. Çünkü Türkiye ekonomisinin yüzde 99.8’i KOBİ’dir. Biz TOSYÖV olarak endüstriyel dönüşümü toplumsal bir seferberlik haline getirmek istiyoruz. Bu büyük dönüşümde tüm illeri, başta sanayi ağırlıklı olan Kayseri’yi de yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.





Yılmaz, “En büyük sorun

sermaye sıkıntısı”



Kayseri SMMMO Başkanı Anfer Yılmaz, KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birinin sermaye sorunu olduğunu belirterek, “Bilindiği gibi çalışan sayısı 250’den az olan ya da yıllık net hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ kapsamı içine girmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaklaşık yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin birçok sorunları bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz bu sorunların en büyüğü sermaye sıkıntısıdır” dedi.





Kulaksız:

“Teminat sıkıntısı çözülüyor”



DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “DenizBank olarak, KOBİ’lerin güçlenmesine yönelik yapılan her türlü yatırımın Türkiye ekonomisinin güçlü geleceğine hizmet edeceğini biliyor, ekonominin ve sosyal kalkınmanın yapıtaşını oluşturan KOBİ’lerimizin finansal ihtiyaçlarına yönelik, hayatlarına değer katacak ürün ve hizmetler sunuyoruz” dedi. KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukları birlikte aşarak, finansmana erişim imkanlarını artırmak için destek olduklarının altını çizen Kulaksız, “Özellikle teminat sıkıntısı yaşayan ve bu sebeple finansmana erişimde zorlanan KOBİ’lere Kredi Garanti Fonu (KGF) kefil oluyor. KGF kefaleti ile KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşmakta ve bu durum ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır. DenizBank olarak KGF kefaletlerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerimize bu konuda uzman kadrolarımız ile hizmet vermekteyiz” bilgisini verdi. “KGF teminatlı kredilerden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin ‘KGF’ yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını 3280’e kısa mesaj olarak gönderebilir, en yakın DenizBank şubesine uğrayabilir veya www.denizbank.com’dan başvuru talep formu doldurabilir” diyen Kulaksız, “Ayrıca DenizBank olarak 0212 355 10 55 numaralı Kredi Garanti Fonu (KGF) destek hattımız ile detaylı bilgi almak isteyen tüm müşterilerimize uzman kadromuz ile 7/24 destek olmaktayız” diye konuştu.





KOBİ’lerin bir diğer sorunu

yüksek faiz



KOBİ’lerin finansmana erişimde karşılaştıkları bir diğer sorunu ‘yüksek faiz oranları’ olarak tanımlayan Kulaksız, bu konuda yürüttükleri çalışmaları şu şekilde aktardı: “Bu kapsamda çözüm üretmek ve KOBİ’lerin finansman maliyetlerini düşürmek amacıyla 2 Aralık’ta Başbakanımız’ın da katılımı ile ülkemiz ve KOBİ’lerimiz için son derece önemli bir proje olan ‘Nefes Kredisi’ne TOBB ve KGF ile birlikte imza attık. Piyasa faiz oranlarının oldukça altında, yıllık faiz oranı yüzde 9.9 olan TOBB DenizBank Nefes Kredisi ile KOBİ’lerimize rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyoruz. TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere yıllık yüzde 9.9 faiz oranı ve 250 TL dosya masrafı ile 150.000 TL’ye kadar kredi imkanını 12 ay vadeli olarak sunmaktayız. Müşterilerimizin başvurularını aynı gün içinde sonuçlandırıp hızlıca ihtiyaçlarını gidermelerini sağlıyoruz. Nefes Kredisi’ne başvurmak isteyen tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize davet ediyoruz.”



Murat Kulaksız, öte yandan uluslararası ticarette güvenli bir şekilde büyümek isteyen KOBİ’lerin her daim yanında olduklarını belirterek, “Bu doğrultuda 0212-348-34-44 no’lu Dış Ticaret Destek Hattımız ile dış ticarette kullanılan ödeme şekillerinden uluslararası kurallara kadar birçok konuda dış ticaret müşterilerimize uzman kadromuz ile destek oluyoruz” diye konuşuyor.





Ar-Ge KOBİ’lerin gelişimini

sağlayacak bir kaldıraç



Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise KOBİ’lerin teknolojik bakımdan sorunları olduğunu kaydetti. Hiçyılmaz, Türkiye’nin 2015 yılı Ar-Ge çalışmalarını irdeledi: “2015 yılı durumuna baktığımızda 20 milyar 615 milyon TL olarak bir Ar-Ge harcaması söz konusu. Ar-Ge harcamalarının yüzde 18’ini KOBİ’lerimiz yapabiliyor. Hükümetimiz, özellikle son yıllarda destekler bakımından, olağanüstü bir şekilde gayret gösteriyor. Bunların KOBİ diye tabir ettiğimiz üyelerimiz tarafından iyi anlaşılması ve bu desteklerin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi, onların güvendikleri, defterini tutturdukları muhasebeci ve mali müşavirler tarafından çok iyi bir şekilde izah edilmesi, anlatılması gerektiğini düşünüyorum.” Bu ikili ilişkinin KOBİ’lerin başarısını sağlayacağını dile getiren Hiçyılmaz, “Çünkü biz sadece kendi işimize yoğunluk veren, sadece kendi işimizle meşgul olan ama bu destekler, teşvikler ve yapmamız gereken şeyler hususunda birileri tarafından yönlendirilmesi gereken işletmeleriz” dedi.





Nefes Kredisi nefes veriyor



KOBİ’lerin finansmana erişiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hem işletmeler olarak hem ülke olarak yatırım yapmak için tasarruflarımız bize yeterli olmuyor. Yatırım yapabilmek için istihdam sağlayabilmek için bunun neticesinde ürettiklerimizi satabilmek için mutlaka dışarıdan bir kaynağa ihtiyacımız var. İşte bu kaynağı bulma noktasında da en ucuzunu, en iyisini, en uzun vadelisini bulabilmek için mutlaka bankaların bizlere yardımcı olması gerekiyor.”



Düşük faizli kredinin önemine değinen Mahmut Hiçyılmaz, “İçinden geçmiş olduğumuz süreçten kurtulmanın yegane formülü, yatırım ve üretim yapmaktır. Bunları da iş dünyası olarak reel sektör yapacak ve bu reel sektöre yardımcı olması gerekenler de finans kuruluşlarıdır. Burada Hükümetimiz’in almış olduğu ve TOBB’un önderlik ettiği düşük faizli yüzde 9 oranında verilen kredinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada aslında bizim üyelerimize düşük faizli kredi vermenin yanı sıra diğer bankalar da bu oranlara baksınlar da oranları düşürsünler diye gayret gösterildi ama bu gayretin ne kadar başarılı olduğunu bilemiyorum. İşletmelerin büyüklüğüne göre yüzde 16-17’leri telaffuz eden bankalar var maalesef. Daha aşağı faiz oranlarıyla bu kredilerin plase edilmesi çok önemli” diye konuştu.





“Elimizi taşın altına koymalıyız”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstihdam Seferberliği çağrısına da değinen Hiçyılmaz konuşmasını şöyle tamamladı: “Çalışan işçi kardeşlerimizi işten çıkarmamak, işletmelerimizin en az bir işçiyi çalıştırma noktasında gayret göstermesinin, özellikle bu dönem için çok önemli olduğunu söyleyeyim. Yani birçok işletme gelip şunu diyebilir; ‘Ya başkan sen de söylüyorsun ama ekonomime bakarım, cebime bakarım, ticaretime bakarım ona göre istihdam ederim’, buna itirazım yok. Ama sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Elimizi taşın altına hep beraber koyacağız. Yoksa eğer işçi lazım değilse illa yanınıza eleman alın da çalıştırın demiyorum. Ama alabildiğimiz kadar işçi alalım. İstihdam konusunda verilen bir sürü destekler ve teşvikler var. Yanınızda çalıştırıyorsunuz, sonra istihdam ettiğiniz zaman onun sigortasını devlet ödüyor. Dolayısıyla iyi araştırıp bu konuda gayret göstermemiz gerekiyor.”





KOBİ’lere destek ve teşvikler anlatıldı



Açılış konuşması sonrasında ‘KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar’ paneline geçildi. Panelin moderatörlüğünü TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi yürüttü. Panele; DenizBank A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, KOSGEB Kayseri Müdürü Ahmet Özbekler, TÜBİTAK TEYDEB Başuzmanı Utku Seçkin, KGF A.Ş. Kayseri Şube Müdürü Alpay Aykol, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Uzmanı Alihan Güzeldülger, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sefa Akyol katıldı. Konuşmacılar, KOBİ ve girişimcilere yönelik yeni uygulamalar ve destekler hakkında sunumlarını paylaştı.



Hilmi Develi, kadın girişimcilerin toplantıya katılımının yüksek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Kadın girişimciler Türkiye’de ekonominin gelişimi açısından önemli bir gösterge. Yapılan araştırmalarda ülkelerde kadın-erkek eşitliği sağladığınızda 2025 yılında küresel büyüme rakamlarında 12 trilyon dolarlık artış meydana geleceği hesaplanıyor. Kadının eğitimini sadece ‘yüzde 1’ arttırdığınızda, o ülkenin GSMH’sını katkısı yüzde 3.37 oluyor” dedi.



Türkiye’de kadın girişimciliğin artırılması açısından KGF, bankalar gibi ilgili finans kuruluşlarının pozitif ayrım politikası uyguladığını hatırlatan Develi, şunları anlattı: “Türkiye’de KOBİ’lerin yüzde 100 sahipliği diye baktığınızda kadınların oranı yüzde 10’larda. Hisse paylı olarak baktığımızda kadınların ortalama ortaklık oranı yüzde 43. İşgücüne katılma oranı, Türkiye genelinde yüzde 50.8, kadınlarda yüzde 30.8. Rakamlar ülkemizde alınması gereken çok yol olduğunu gösteriyor. Ancak bu toplantıda gösteriyor ki iyi yoldayız bu alanda iyi bir gelişme sağlanacak.”



TOSYÖV dahil birçok kuruluşun Kayseri’de kadın girişimcilik kursları açtığının ve burada önemli bir potansiyelin oluşturulduğunun görüldüğünü kaydeden Develi, iş yapmak veya başarısız olmamak için kadın girişimcilerin ince eleyip sık dokuyan bir sorgulama tekniğiyle toplantıya katılımının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Develi, KOSGEB Başkanlığı yaptığı dönemden bugüne girişimciliğin hızlı bir gelişim süreci yaşadığına tanıklık ettiğini belirterek kadınların burada daha önemli bir potansiyeli bulundurduğunun altını çizdi.



Konuşmasında Ar-Ge ve inovasyon konularına da değinen Develi, özellikle proje üretme konusunda TÜBİTAK’ın ciddi bir çaba içinde olduğunu hatırlattı. Develi, Kayseri sanayisinin geniş bir yelpazede hizmet verdiğini belirterek, “Kayseri’nin sanayi potansiyeli dikkate alındığında Ar-Ge’den daha fazla pay alması gerektiğini düşünüyorum. Bu şehirde bunun ruhu ve dinamizmi var. Şu andaki durum istenilen noktada değil” dedi.



Toplantının soru-cevap bölümünde 15’i kadın toplam 25 katılımcıdan panelistlere 45 soru soruldu ve yanıtlandı