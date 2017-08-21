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21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:13
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Garanti Bankası şampiyon oldu!

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın (BMVD) 2016 yılı kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin rakamlar, kurumun internet sitesinde yayınlandı.

Garanti Bankası şampiyon oldu!
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BMVD başkanlığına bağlı mükelleflerden 2016 yılında 13 milyar 125,9 milyon liralık vergi tahsilatı yapılırken, bu mükellefler arasında 928,9 milyon liralık vergi ödeyen Türkiye Garanti Bankası vergi şampiyonu oldu. Bu verilere göre 2016 yılında 109 milyar 842,9 milyon liralık vergi tahakkuk etti. Bu şekilde bir önceki yıla göre yüzde 12,42'lik artış gerçekleşmiş oldu. BMVD Başkanlığı'nın 105 milyar 380,2 milyon lira olan 2016 yılı brüt vergi gelirleri tahsilatının Türkiye'nin brüt vergi gelirleri toplamı içindeki oranı yüzde 19,91 olarak açıklandı.

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