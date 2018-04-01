Gebze Güzeller OSB, Avrupa’ya açılıyor

Hayata geçirdiği projelerle fark yaratan, bünyesindeki dünya çapında firmalar ve onlara sunduğu hizmetleriyle Türkiye’nin örnek OSB’lerinden biri olan Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (Gebze Güzeller OSB), dünyaya Avrupa’dan açılacak. Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, “Bulgaristan’ın Varna şehrinde OSB kuracağız. Bu proje hem Gebze Güzeller OSB’nin hem de Türkiye’nin projesi. Türkiye’nin ilk OSB’lerinden biri olan Gebze Güzeller OSB, modern altyapısı, Scada sistemi, su ve enerji tasarruf sistemleri, güneş enerji sistemleri ve daha birçok teknolojik özelliğiyle dünya markalarının tercih ettiği bir OSB konumunda. Biz de buradaki know-how’ımızı Varna’ya taşıyacağız” diye konuştu.

Bulgaristan’ın Varna şehrinde kurulacak OSB’de Türk sanayicilerinin yer alması için ilk adımları attıklarını belirten Adem Ceylan, OSB’ler hakkında bilgi almak ve üretim tesisleri, uygulama alanlarını yerinde görmek için Bulgaristan Heyeti’nin Gebze Güzeller OSB’yi ziyaret ettiğini anlattı. Ceylan, toplantıda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Bulgaristan Varna Valisi Stoyan Pasev, Bulgaristan Milletvekili Diplomat Stoyan Şarıev, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, bölge sanayicileri ve işadamlarının bir araya geldiğini ifade etti.

Varna’da kurulacak OSB hakkında Varna Valisi Pasev ve beraberindeki heyetle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Adem Ceylan, karşılıklı işbirliği için de bir protokol imzaladıklarını söyledi: “Bulgaristan bilindiği gibi Avrupa Birliği’nin (AB) dönem başkanlığını yürütüyor. Bulgaristan Heyeti ile sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’ın da yer aldığı bir toplantıda kurulacak OSB ile Gebze Güzeller OSB arasında, işbirliği ve ortak girişimler için bir protokol imzaladık. Varna’da kurulacak olan OSB’den bizlere yer tahsis etmek isteyen Bulgar Heyeti, Gebze Güzeller OSB’deki uygulamaları ve işleyişi yerinde görmek istedi. Bilgi birikimimizi aktarmaya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bir sonraki toplantıyı da Varna’da yapma kararı aldık.”

Adem Ceylan, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bulgaristan ziyaretinin ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte bu yılın Mayıs ayının ilk haftasında Varna’yı ziyaret edeceklerini açıkladı: “Varna’da kurulacak OSB, limana bağlı olacak. Bulgaristan’ın Karadeniz’e açılan tek noktası Varna. Gebze’den, Karasu’dan veya Körfez’deki limanlardan Varna Limanı’na mesafe 300 km. Lojistik maliyetleri açısından ciddi avantaj sözkonusu. Şu anda Varna’da OSB kurulması için bize önerdikleri arazi; 2500 dönüm büyüklüğünde ve bir limanı var. Bu proje, Türkiye’nin projesi.”

Adem Ceylan, Kocaeli’nin örnek sanayi alanlarından biri olan, toplam 70 firmanın faaliyet gösterdiği, 10 bin kişinin istihdam edildiği, yüzde 100 doluluğa ulaşan Gebze Güzeller OSB’nin Türkiye’nin ilk 10 OSB’si arasında yer aldığını vurguladı: “Yıllardır emek verdiğimiz, gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışarak bugünlere getirdiğimiz Gebze Güzeller OSB, sadece bizim değil, tüm Türkiye’nin gururudur. Uluslararası arenada faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketler bizleri tercih ediyorsa bunun arka planında benim ve yönetici arkadaşlarımın büyük payı vardır. Gebze Güzeller OSB’de biz şirketlere engel değil, çözüm üretiyoruz. OSB’mizdeki tüm firmaların çözüm ortağıyız.”