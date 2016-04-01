Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler; “Gebze, büyükşehir statüsünde il olmalı”

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, düzenlediği basın toplantısında Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Nail Çiler, Gebze’nin il olması taleplerini şöyle dile getirdi: “Gebze’yi büyükşehir statüsünde nasıl il yaparız, bunun çabasındayız. Biz Kocaeli ’ye karşı değiliz. Fakat aile büyüyor. Yasa ve şartlar uyuyorsa bunun çabası içinde olacağız. Gebze’nin büyükşehir statüsünde il olmasını istiyorum. Biz artık kabımıza sığmıyoruz. Hiçbir siyasi partiden ayrım yapmadan desteklerini istiyoruz.”



Gebze Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’ler) doluluk oranının yüzde 89 olduğunu belirten Çiler, şunları ifade etti: “Türkiye’de ekonomiye yön veren, sanayi kuruluşlarını içerisinde bulunduran ve Türkiye’de bulunan ilk 500 sanayi kuruluşunun yüzde 15’i Gebze’de. İlimizde Avrupa standartlarında 13 tane Organize Sanayi Bölgesi var. Biz diğer illere baktığımızda sadece Dilovası, Gebze, Çayırova ve Darıca’da OSB tanımına uyan en az 5 OSB daha çıkartabiliriz. OSB’lerin farklı özellikleri var. Bu OSB’lerden 673’ü yerli 85’i yabancı olmak üzere 758 firmada 69 bin civarında istihdam sağlanmaktadır. Bizim farklı bir özelliğimiz daha var. Türkiye’de 290’dan fazla OSB var fakat ihtisas OSB’lerinin sayısı parmakla sayılabilecek kadar az. Bizim bölgede bulunan 4 tane OSB’mizden 2 tanesi ihtisas OSB. Doluluk oranı olarak Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz. Bölgemizde OSB’lerin doluluk oranı yüzde 89’dur ama 3 tane OSB’mizin doluluk oranı yüzde 100. Gebze sanayinin üretim üssü.”



Gebze’nin sanayinin başkenti olduğunu söyleyen Çiler, “Gebze’de iki tane Teknopark var. Türkiye’nin ilk Teknoparkı Gebze’de kurulan Gebze Teknopark’tır. Diğeri ise MARTEK, TÜBİTAK’ın teknoparkıdır. TSE, Bilişim Vadisi, TÜSSİDE, MAM, Gebze Teknik Üniversitesi gibi önemli kuruluşlara evsahipliği yapmaktayız. Bölgemiz teknoparklara evsahipliği yaptığı için teknolojinin gelişmesine ve sanayideki dört sıfır devrimine de öncelik edecek ilçelerden biri” dedi.



Gebze Ticaret Odası Üyeleri’ne en güzel hizmeti verebilmek için çalıştıklarını belirten Çiler, şunları açıkladı: “Elektronik imza, online destek masası ve buna benzer birçok yenilik yaptık. İlçelerde irtibat büroları açtık. GTO bundan sonra bilgili elemanlar yetiştirecek akademi durumunda.”



“Metro Gebze’ye uzatılsın”: Nail Çiler, metro konusunu 2012 yılında açtıklarını ve konuyu Ankara’ya kadar taşıdıklarını anlattı: “Kadıköy metrosunun Gebze hatta İzmit’e kadar uzatılmasını talep ettik. Yerel yöneticilerden destek gördük. Trafik konusunda Gebze hiç rahat değil.”



“Gebze’ye mesleki hastalıklar hastanesi kurulsun”: Nail Çiler, “En azından bir hastanenin içerisine birkaç poliklinik meslek hastalıkları için açılsın istiyoruz. Bu talebimiz var. Darıca Farabi Hastanesi’nin Araştırma Hastanesi’ne dönüşmesini istiyoruz” dedi.



Gebze’ye galericiler sitesi: Nail Çiler, sanayi sitesi için de yer arayışında olduklarını kaydetti: “Bunun için sanayicilerden destek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge yüz bin nüfusu geçen yerlerde galericiler sitesi yapılmasını zorunlu kılıyor. Gebze’de galericiler sitesi yapılması gerekiyor.”