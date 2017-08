Gebze Ticaret Odası, “İhracatın Yeni Yıldızları”nı ödüllendirdi

Gebze Ticaret Odası

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Törene ayrıca Yalova-İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, GEBKİM -Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, GEBKİM -Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas OSB ( GEBKİM ) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve GEBKİM Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, Gebze Plastikçiler OSB ( GEPOSB ) Bölge Müdürü İrfan Ayar, Gebze Ticaret Odası faaliyetlerinden oluşan fotoğraf sergisi misafirler tarafından gezilirken ödül töreni TOBB tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişiminde yapılanları anlatan sunumun izlenmesi ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından toplantı, Gebze Ticaret Odası , “İhracat Projesi” kapsamında, ilk olarak ihracat yapmaya başlayan firmalara, ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

(GTO) tarafından düzenlenen “İhracatın Yeni Yıldızları” Ödül töreni, Gebze Şekerpınar’da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Törene ayrıcaYönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz,Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan,-Makine İhtisasYönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu,-Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı veBölge Müdürü Deniz Delioğlu,) Bölge Müdürü İrfan Ayar, Kobi Efor Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Program öncesi, “15 Temmuz” darbe girişimindefaaliyetlerinden oluşan fotoğraf sergisi misafirler tarafından gezilirken ödül törenitarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişiminde yapılanları anlatan sunumun izlenmesi ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından toplantı,, “İhracat Projesi” kapsamında, ilk olarak ihracat yapmaya başlayan firmalara, ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

“Gebze, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri” : Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gebze’nin ilçe olmasına karşın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu anlattı. Ekonomide bazen sadece rakamlara bakıldığını ama rakamların ötesinde çok başka kriterlerin de dikkate alınması gerektiğini, bunların en önemlisinin o rakamların arkasındaki insan gücü, girişimci ruhu ve bu ruhu meydana getiren organizasyonlar olduğunu kaydeden Tüfenkci, Türkiye'nin iktisadi hayattaki başarısının öncelikli olarak reel sektörün başarısı olduğunu dile getirdi. Borsalarla sanayi ve ticaret odalarının bugün 1.5 milyon iş insanını temsil ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, "Dolayısıyla bizler muhakkak olarak bu odalardan gelen görüşlere Hükümet olarak büyük önem veriyoruz. Sadece Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak değil, Hükümetimiz’in her bir bakanı işadamlarımızın önünü açmak ve onlardan gelen sorunları çözme noktasında her türlü yardıma hazır. Bunun doğru ve sağlıklı mecrası da bu odalardır" diye konuştu. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler ayrımını, teknoloji üreten ve teknoloji transfer eden ülkeler şeklinde de yapmanın mümkün olduğunu vurgulayan Bülent Tüfenkci, “Yani Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak demek, Türkiye’yi teknoloji üreten ülkelerden biri yapmak demektir. Bundan sonraki teşviklerimizi özellikle teknoloji üreten yatırımlara daha fazla kaydırmak istiyoruz. Özel sektörümüz ‘Teknoloji üreteceğiz’ desin biz her türlü desteği vermeye hazırız. Zaten bu alanda desteklerimiz var ama ilave destek istiyorsa da buna hazırız” ifadelerini kullandı.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, ihracatın ülke gelişimindeki rolüne dikkat çekti ve bu tarz organizasyonların firmaları yüreklendirmesi açısından önemini vurguladı. Aksoy, ödül alan sanayicileri tebrik etti.



“Ülkenin gücü müteşebbis”: TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası ’nın üye faaliyetlerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda “öncü bir Oda” olması niteliğinin yanında; kalitesiyle, çalışmalarıyla il odalarıyla rekabet eden “5 yıldızlı akredite bir Oda” olarak, Paris, Berlin, Londra’daki Odalar ile eş düzeyde uluslararası hizmet veren bir Oda olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve sonrasında, demokrasiden, milli iradeden yana tavrını ilk andan itibaren göstererek, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na yaptığı bağış ile 74 ili geride bırakan, bağış yapanlar arasında ilk 10 içinde “tek ilçe Odası” olarak 7. sırada yer alması dolayısıyla Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler’i, Oda Yönetimi’ni ve Meclis Üyeleri’ni kutladı.



Rifat Hisarcıklıoğlu, artık ülkelerin ve şehirlerin gücünün kaynağının müteşebbisler olduğunu belirterek, “Müteşebbisin güçlüyse, ülken de güçlü olur, şehrin de güçlü olur. Bizim servetimiz toprağın altında değil üstünde. Türkiye’nin zenginleşmesinin kaynağı girişimcilik. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı girişimci olmaya yönlendirin” dedi.