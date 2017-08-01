Gebze Ticaret Odası, “İhracatın Yeni Yıldızları”nı ödüllendirdi
Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “İhracatın Yeni Yıldızları” Ödül Töreni, Gebze’de Şekerpınar’da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, GTO Başkanı Nail Çiler ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Gebze’de gerçekleştirildi.
“Gebze, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri” : Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gebze’nin ilçe olmasına karşın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu anlattı. Ekonomide bazen sadece rakamlara bakıldığını ama rakamların ötesinde çok başka kriterlerin de dikkate alınması gerektiğini, bunların en önemlisinin o rakamların arkasındaki insan gücü, girişimci ruhu ve bu ruhu meydana getiren organizasyonlar olduğunu kaydeden Tüfenkci, Türkiye'nin iktisadi hayattaki başarısının öncelikli olarak reel sektörün başarısı olduğunu dile getirdi. Borsalarla sanayi ve ticaret odalarının bugün 1.5 milyon iş insanını temsil ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, "Dolayısıyla bizler muhakkak olarak bu odalardan gelen görüşlere Hükümet olarak büyük önem veriyoruz. Sadece Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak değil, Hükümetimiz’in her bir bakanı işadamlarımızın önünü açmak ve onlardan gelen sorunları çözme noktasında her türlü yardıma hazır. Bunun doğru ve sağlıklı mecrası da bu odalardır" diye konuştu. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler ayrımını, teknoloji üreten ve teknoloji transfer eden ülkeler şeklinde de yapmanın mümkün olduğunu vurgulayan Bülent Tüfenkci, “Yani Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak demek, Türkiye’yi teknoloji üreten ülkelerden biri yapmak demektir. Bundan sonraki teşviklerimizi özellikle teknoloji üreten yatırımlara daha fazla kaydırmak istiyoruz. Özel sektörümüz ‘Teknoloji üreteceğiz’ desin biz her türlü desteği vermeye hazırız. Zaten bu alanda desteklerimiz var ama ilave destek istiyorsa da buna hazırız” ifadelerini kullandı.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, ihracatın ülke gelişimindeki rolüne dikkat çekti ve bu tarz organizasyonların firmaları yüreklendirmesi açısından önemini vurguladı. Aksoy, ödül alan sanayicileri tebrik etti.
“Ülkenin gücü müteşebbis”: TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası’nın üye faaliyetlerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda “öncü bir Oda” olması niteliğinin yanında; kalitesiyle, çalışmalarıyla il odalarıyla rekabet eden “5 yıldızlı akredite bir Oda” olarak, Paris, Berlin, Londra’daki Odalar ile eş düzeyde uluslararası hizmet veren bir Oda olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve sonrasında, demokrasiden, milli iradeden yana tavrını ilk andan itibaren göstererek, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na yaptığı bağış ile 74 ili geride bırakan, bağış yapanlar arasında ilk 10 içinde “tek ilçe Odası” olarak 7. sırada yer alması dolayısıyla Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler’i, Oda Yönetimi’ni ve Meclis Üyeleri’ni kutladı.
Rifat Hisarcıklıoğlu, artık ülkelerin ve şehirlerin gücünün kaynağının müteşebbisler olduğunu belirterek, “Müteşebbisin güçlüyse, ülken de güçlü olur, şehrin de güçlü olur. Bizim servetimiz toprağın altında değil üstünde. Türkiye’nin zenginleşmesinin kaynağı girişimcilik. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı girişimci olmaya yönlendirin” dedi.
Programın açılış konuşmasını yapan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 15 Temmuz’da milletimizin olağanüstü cesaretinin ortaya çıktığını, darbe girişimi sonrası iş dünyasının sürecin atlatılmasında çok önemli rol oynadığını söyledi. Nail Çiler, “Gebze Ticaret Odası olarak da iş dünyasına kazandırılmasını istediğimiz; ‘Vergide Teşvik Sistemi’, ‘İhracatçıya Hususi Pasaport Verilmesi’, ‘İflas Erteleme’, ‘Sicil Affı’ gibi uygulamaların ticari hayatımıza kazandırılmış olması bizleri onurlandırıyor, çalışma azim ve kararlılığımızı arttırıyor” dedi. Çiler, Hükümet yetkililerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti. Gümrük Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi adına müzakerelerin başlamasının da sevindirici olduğunu ifade etti. Türkiye’nin son dönemde kaydettiği yüzde 5’lik ekonomik büyümede ihracatın payına dikkat çeken ve bu ödül töreniyle beraber Gebze Ticaret Odası “İhracat Projesi” sayesinde “ihracat yapmaya başlayan” Oda Üyesi firmaları ödüllendireceklerini dile getiren Nail Çiler, “Üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde durur. Ya üretip özgür oluruz, ya tüketir mahkum oluruz” diye konuştu. Ülkenin her karış toprağının bereketlenmesinde emeği geçen tüm sanayicilere ve ihracatçılara teşekkür eden Nail Çiler, “Yeni Türkiye’nin bir ekonomi devleti olması için daima elimizi altına koyacağız” sözünü verdi.