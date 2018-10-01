Geleceğin Liderleri Gebze’de Yetişiyor!

Geleceğin lider kadroları Gebze’de yetişiyor.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki en önemli çalışmalarının başında gelen

41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi

yeni dönemde de gençlerin gelişimiyle sürüyor.



Geleceğin lider kadroları Gebze’de yetişiyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki en önemli çalışmalarının başında gelen “41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi” projesinin yakaladığı başarı katlanarak devam ediyor. Başkan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve ismini Kocaeli’nin plakasından alan 41 Genç 41 Gelecek projesi her geçen dönem katılımcı sayısını ve başarılarını attırdı.





YÜZDE 50 ÜNİVERSİTE

BAŞARISI



41 gençle başlanan yolculuk 82 öğrenci ile devam etti. Geleceğin liderlerinin Gebze’den çıkmasının hedeflendiği proje kapsamında katılımcı öğrenciler, üniversite sınavlarında aldıkları güzel sonuçlarla projenin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yüzde ellinin üzerinde üniversiteye yerleşme başarısı gösteren projenin katılımcı öğrencileri, geleceğin lideri olma yolunda ilk adımları attı.





PROJENİN AMACI



İstanbul Şehir Üniversitesi ve Gebze Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen projenin amacı yarının teminatı olan gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve aralarından güçlü liderler çıkarmak. Bu amaç kapsamında kendi özgünlüğünü ve yeteneklerini keşfetme, özüne güven duyma ve güçlü yanlarını harekete geçirmeleri için eğitimler veriliyor.





“GENÇLERİMİZE

GÜVENİYORUZ”



Projenin mimarı olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker proje hakkında yaptığı açıklamada, “Gençler bizler için çok değerli. Onlar bizlerin yarınları ve onları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak bizlerin asli görevi. Bu kapsamda Gebze Belediyesi olarak eğitime her alanda önem ve destek veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle 4 yaşından üniversiteyi kazanana kadar çocuklarımızın her zaman yanlarında oluyor, destekliyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz v

e onlar da bizlerin güvenlerini boşa çıkarmıyor. Bunun en büyük kanıtı da gençlerimizin başarıları” ifadelerini kullandı.





Gebze Aile Danışmanlık Merkezi’nde Gebze Aile Danışmanlık Merkezi’nde

“Mutlu Gebze Güzel Gelecek”



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve bölgede bir ilk olan Aile Danışmanlık Merkezi’nde uzman psikologlar eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve bölgede bir ilk olma özelliğini de barındıran Aile Danışmanlık Merkezi’nde uzman psikologlar eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla, bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili sorunları önleme ve çözme kapasitelerini geliştirmek amacıyla hizmet vermeye devam eden Aile Danışmanlık Merkezi ‘Mutlu Gebze Güzel Gelecek’ sloganıyla faaliyetlerini sürdürüyor.





TERAPİ HİZMETLERİ



15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren Merkez’de, uzman ile birebir sorunun çözümüne yönelik yapılan çalışmalar, başvuran çiftlerle gerçekleştirilen seanslar, ihtiyaçlar doğrultusunda halka açık seminerler verilmekte. Danışmanlık hizmetinin yanı sıra beslenme uzmanları tarafından bireyin sağlık durumları göz önünde bulundurularak alanında uzman sağlık ve beslenme uzmanı tarafından kişiye özel beslenme programının oluşturulması, kilo alma, kilo verme, kilo kontrolü sağlanması, sağlıklı beslenme davranışlarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar da merkezde yürütülüyor. Gebze Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi’nde 1.9.2017 ve 4.9.2018 tarihleri arasında toplamda 2720 seans gerçekleşti. Yapılan bu seansların 2071’i bireysel terapi, 580’i aile danışmanlığı hizmet olarak verildi.





BÖLGEDE DE BİR İLK



‘Aile Danışmanlığı Hizmeti’nden tüm Gebze halkı yararlanabilmekte. Gebze bölgesinde bir ilk olan Aile Danışmanlık Merkezi’nde komşu ilçelerden gelen talep doğrultusunda başvuran vatandaşlar da verilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Merkez alanında uzman psikolog kadrosu, başvuran tüm Gebze halkına bayram ve resmi tatiller hariç, mesai gün ve saatleri içinde ücretsiz olarak hizmet vermekte.





Bilgi almak veya başvuruda bulunmak için adres:

Hacıhalil Mah, Atat

ürk Cad. No:8 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, Kültür Müdürlüğü Gebze/Kocaeli

Telefon: 0262 641 11 82 l Web: www.gebze.bel.tr.





Gebze’ye AVM Modernliğinde Kapalı Pazar

Gebze’ye AVM Modernliğinde Kapalı Pazar

Gebze Belediyesi tarafından inşası tamamlanan ve Cuma Pazar’ının taşındığı Mevlana Kapalı Pazarı Gebzeliler’e hizmet vermeye başladı. Cuma Pazarı’nın taşındığı Mevlana Modern Kapalı Pazarı hem pazarcı esnafı hem de Gebzeliler tarafından oldukça beğenildi.





HER ŞEY

DÜŞÜNÜLDÜ



28 bin 311 metrekare alan üzerine inşa edilen Mevlana Modern Kapalı Pazarı’nda hem esnaf hem de alışveriş için gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünüldü. İçerisinde mescit, tuvalet, ofisler, dükkanlar, soğuk hava depoları bulunan kapalı pazarda yürüyen merdiven ve engelli vatandaşlar için asansör bulunuyor.





ÜCRETSİZ ULAŞIM KOLAYLIĞI



Gebze Belediyesi tarafından Gebzeliler’in yeni pazar yerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor. Düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri saat 10:00’da başlıyor, son olarak pazar yerinden 17:30’a kadar devam ediyor.





PAZARCI ESNAFINDAN TEŞEKKÜR



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in modern kapalı pazar yeri projeleri pazarcı esnafı ve Gebzeliler tarafından takdir gördü. Kışın soğukta, yazın ise sıcak havalarda sokakta pazar açmanın oldukça zor olduğunu ifade eden pazarcı esnafı, kapalı bir alanda temiz bir ortamda pazar açmaktan dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Pazar yerinde her şeyin düşünüldüğünü belirten pazarcı esnafı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e pazarcı esnafına verdiği değerden ötürü teşekkür etti.





VATANDAŞ

MEMNUNİYETİ



Mevlana Kapalı Pazarı’na, Cuma Pazarı için gelen vatandaşlar pazar yerinden oldukça memnun. Her istediklerini bir arada bulabildikleri ve hava koşullarından etkilenmeyen bir alanda pazar ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, Mevlana Modern Kapalı Pazarı’na tam not verdi. Gebze’ye kazandırdığı bu güzel proje için Başkan Köşker’e teşekkürlerini ileten Gebzeliler, bu projenin Gebze’ye yakışan bir hizmet olduğunu dile getiriyor.



28 bin 311 metrekare alan üzerine tüm ihtiyaçlar düşünülerek inşa edilen Mevlana Modern Kapalı Pazar Yeri, hem pazarcıları hem de Gebzeliler’i rahatlatacak. Sokaklarda kurulan pazarlar sebebiyle oluşan gürültü kirliliği ve trafik sorunu da çözülmüş olacak.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in vizyon projelerinin başında gelen Mevlana Modern Pazaryeri’nde alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşlar ve pazarcı esnafı sağlanan hizmetten ve modern pazar yerinden oldukça memnun.