GTÜ Girişimcilik Zirvesi, İstanbul’da gerçekleştirildi “Dönüşümü yönet, geleceği inşa et”



Zirve’de bu yıl teknolojik dönüşümün iş dünyasında hızla yayılmasına vurgu yapılarak, “Dönüşümü yönet, geleceği inşa et” teması ile teknolojik dönüşümün ulaştığı en son nokta olan “Endüstri 4.0.”ın başlatacağı yeni dönem ve sağladığı fırsatlar, “Teknolojik Dönüşüm” ile gelen muazzam değişim, bu değişimin girişimcilik ekosistemindeki yansımaları alanının öncü aktörlerinin deneyimleri ve girişimcilik hikayeleri ışığında değerlendirildi.

“Girişimcilik ruhu çağımızda bir ülkenin ayakta kalmasının anahtarı”: Açılışta konuşmasında genç girişimci adaylarına inovatif düşüncenin önemini anlatan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir ülke için en büyük zenginliğin yerin üstündeki varlıkları olduğuna, yerin üstündeki en büyük zenginliğin de o ülkenin insan kaynağı olduğuna işaret etti: “İnsan kaynağına nitelik kazandıran ülkeler bu çağın efendileri olur. İnsan kaynağına da girişimci bir ruh kazandırabiliyorsanız nihai hedefe ulaşabilirsiniz. Sürdürülebilir başarı böylece kazanılıyor. Girişimcilik ruhu bir ülkenin aslında bu çağda ayakta kalmasının en önemli anahtarıdır. Girişimcilik ruhu eğer varsa bahaneler ortada kalmaz. Hem bireysel, hem toplum olarak hem de devlet olarak üzerine en çok düşmemiz gereken konu girişimcilik ruhu ve bu ruhu besleyen ekosistemin oluşturulması olduğunu düşünüyorum.”

Ticaretin onda dokuzunun cesaret olduğunu belirten Işık, Cesaretiniz varsa buna akılda yükleyebiliyorsanız o zaman başarı kaçınılmaz olur. Cesarete akıl yükleme işi biraz yenilikçilikle alakalıdır. Bu bir hayat tarzı haline gelmelidir” dedi. Şu anda ASELSAN Genel Müdürü olarak görev yapan GTÜ eski Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün ve rektör vekilinin ve çalışma arkadaşlarının çalışmalarının önemine değinen Işık, GTÜ’nün 4 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza atan bir üniversite haline gelmesini sağladıklarını ifade etti. GTÜ’nün girişimci ve yenilikçi endeksinde 14. sıradan 3. sıraya geldiğini ve sıralamanın daha da yükseleceğine olan inancını paylaşan Işık, “GTÜ mezunları Türkiye’nin en girişimci insanları olmalı. İşte iki gün buradaki çalışmalarınız bu hedefe varmakta çok ama çok önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.



“Zirve ilham kaynağı olacak: GTÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Muhammed Hasan Aslan, Zirve’de paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin girişimcilere ilham kaynağı olacağını söyledi.



“Zirve, yeni girişimcilerin ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlayacak”: Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Türkiye’de girişimciliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi adına birçok mevzuatta yapılan değişikliklerle girişimciler desteklenmekte ve onların önü açılmaktadır. GTÜ’nün yapmış olduğu bu organizasyonda girişimcilerimize örnek oluşturabilecek başarılı deneyimlerin sahiplerinin burada konuşmacı olarak yer alması ve genç arkadaşlarımızın bu deneyimlerden yararlanmasına fırsat verilmesi yönüyle bu Zirve’nin yeni girişimcilerin ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlayacağına olan inancım tam” dedi.



“Girişimcilik ruhu toplumumuzda yaygınlaştırılmalı”: Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, girişimcilik ruhunun toplumumuzda yaygınlaştırılması gerekliliğinden söz etti.



“Kocaeli önemli bir fırsat”: Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise Kocaeli’nin 102 ArGe Merkezi, 8 tasarım merkezi ile İstanbul’dan sonra en fazla ArGe Merkezi olan il olduğunu söyledi. Bu nedenle Kocaeli’nin öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.



“GTÜ, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde üniversitelere düşen sorumluluğun farkında”: GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof.Dr. Ebru Tümer Kabadayı, girişimcilik zirvelerinin her yıl üzerine artılar yükleyerek devam ettiğini belirtti: “Bu Zirve’mizde Endüstri 4.0’ın getirdiği değişimin girişimcilik ekosistemine yansımasını tartışacağız. Teknolojik dönüşümle gelen fırsat ve tehditlerin neler olduğu, değişim sürecinin girişimcilik ekosistemi içinde nasıl yönetileceğinin cevaplarını bulmaya çalışacağız. GTÜ olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde üniversitelere düşen sorumluluğun farkındayız. Teknolojik dönüşüme ayak uydurma, inovatif girişimcilerin desteklenmesi yolunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda düzenlediğimiz girişimcilik zirvelerinin amacı, sanayi dünyasının önde gelen isimlerini girişimci adayları ile bir araya getirerek tarafların bilgi alış verişinde bulunmalarını, teknolojik dönüşüm sürecinde girişimcilik ekosistemini destekleyen gelişmelerin tartışılmasını, etkileşim ağı ve iş fırsatlarının doğmasını sağlamaktır.”



Zirve’de 5 oturumda; teknolojik dönüşümün öncü aktörleri, teknolojik dönüşümde organize sanayi bölgelerinin rolü, teknolojik dönüşümün getirdiği yönetsel yenilikler, teknolojik dönüşümde kadın girişimciler, teknolojik dönüşüm ve dijital girişimcilik konuları alanlarında sektörünün önemli isimleri tarafından değerlendirildi. Oturum konuşmacılarında Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, yatırımcıların yeni nesil mühendis adaylarına ihtiyacı olduğunu belirtirken Gebze’ye açılacak Girişim Evi’ni de müjdeledi.