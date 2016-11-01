GTÜ Vakfı emin adımlarla ilerliyor

Gebze Teknik Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere burs sağlamak, öğretim görevlilerine kaynak yaratmak ve sanayici-üniversite ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Gebze Teknik Eğitim Araştırma Vakfı’nın Mütevelli Heyet Toplantısı, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi Sahil tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Güzeloğlu’nun yanısıra Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Sarı, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanları; Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Kocaeli-Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ, Asım Kibar OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayal Demiroluk, GEBKİM (Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas OSB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol katıldı.

GTÜ, dünya üniversitesi

Toplantıda katılımcılara üniversiteyi tercih eden öğrencilerle ilgili istatistik verileri aktaran GTÜ Rektörü Görgün, üniversiteyi bu yıl tercih eden öğrencilerin yüzde 26’sının ilk tercihlerinde GTÜ olduğunu belirtti.

Görgün, “Sayın Bakanımız’ın ve Valimiz’in liderliğinde GTÜ’ nün iyi bir dünya üniversitesi olması için birçok istişare toplantı yapıldı. Bu toplantılarda alınan kararlardan birisi vakfın kurulmasıydı. Dünyanın her ülkesinde üniversitelerin eğitim-öğretim, öğrenci bursları, araştırma faaliyetleri ve üniversitenin kültürel sosyal etkinlikleri için kaynak bulması gerekir. Vakfımız’ın ilk faaliyeti olarak bu yıl üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs verdik. Bugün de Sayın Valimiz’in liderliğinde vakfımızın faaliyetleri, burs aktiviteleri ve üniversitemizle ilgili bilgileri paylaşıyoruz” dedi.

Vali Güzeloğlu: “Türkiye ekonomisinin dönüşümüne öncülük edecek Kocaeli’den başka il yoktur”

Hükümet tarafından yürütülen çalışmalarda bilgi ekonomisine verilen önemi anlatan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bilginin üretime aktarılarak katmadeğeri yüksek ürünler oluşturulması için bir seferberliğin başlatıldığını ifade etti.

Güzeloğlu, şunları dile getirdi: “İlimiz ve ülkemiz ekonomisinin taşıyıcısı bütün sektörlerin imalat ve üretim boyutunun katmadeğeri yüksek, ihracat hedeflemesi olan ve inovatif gelişmeleri içerir bir perspektifte yeniden ele almak gerekmektedir. Bugün dünyanın en büyük şirket yapısında ve ekonomik değer oluşmasında da çok şaşırtıcı bir şekilde kısa süreler içinde öne çıkan, bilgi ekonomisini doğru okuyan ve bu perspektifte bilgi toplumunun gereklerine göre ürün koyan kişiler ve şirketler bulundukları sektörlerde öne çıkmaktadırlar. Türkiye ekonomisinin dönüşümüne öncülük edecek Kocaeli’den başka il yoktur. Kocaelimiz yeni dönemde bilgi çağına ve bilgi ekonomisine dönük ürün değişimini ve ürün yetiştirme projelerinin dönüşümünü üstlenecek örnek bir kenttir. Bilişim Vadisi tam bu amaçla inşa edilen, tasarlanan ve çok kısa bir süre içerisinde hayatın başlayacağı en önemli hazırlayıcı merkezdir.

Gebze Teknik Üniversitemiz çok değerli ve önemli bir misyon üstlenmektedir. İçinde bulunduğu üretim merkezi ve dünya çapındaki eko üretim altyapısı ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin bulunduğu konum itibariyle Gebze İlçemiz, İstanbul- Kocaeli- Sakarya-Yalova ve Bursa aksının tam ortasında adeta Türkiye ekonomisinin kalbi konumunda bir pozisyon ve lokasyona sahiptir. Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin bilgi ekonomisine ve buna bağlı dönüşüm sürecine Bilişim Vadisi ve Gebze’de ki konuşlu bütün üretim merkezleriyle bir öncülük üstlenerek, hazırlayıcı bir merkez sorumluluğunu taşımaktadır.

Üniversite sadece eğitim yapılan bir yer değil, tam aksine eğitim ve eğitime dayalı değerlerin üretime aktarıldığı hayatın kendisiyle birlikte buluşularak, hayata dönük katkılar ve o anlamdaki çabaların ortaya konulduğu bir merkezdir. Bugünkü toplantımızda vakfımızın ve geleceğe dönük planlamalarımızın ayrıntılarını konuşacağız. Bu yıl Gebze Teknik Üniversitesi çok önemli bir sıçrama gerçekleştirmiştir. Başta sayın Cumhurbaşkanımız’a, Başbakanımız’a, Bakanlarımız’a verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada okumanın ve öğrencisi olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.”

Vali Güzeloğlu, Gebze Teknik Üniversitesi yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılarla birlikte Gebze Teknik Eğitim Araştırma Vakfı’nın Mütevelli Heyet Toplantısı yapıldı.