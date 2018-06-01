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01 Haziran 2018 Cuma 08:50
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HDP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

Genel ekonomik uygulamalar - Köy/kır/kent kooperatifleri ve işçi/emekçi özyönetiminde işletmeler ile dayanışma ekonomisi desteklenecek. - Kredi kartı borçları, borçlular lehine yapılandırılacak. - Kredi kartı faiz oranları düşürülecek.

HDP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
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- Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak.
- Özelleştirmeler durdurulacak, KİT'lerdeki mevcut bürokratik işleyiş demokratikleştirilecek.
- İşsizlik Fonu amacına uygun olarak kullanılacak.
- Savunma/güvenlik harcamaları azaltılacak.
- Mali kaynakların dağıtılmasında bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi esas alınacak.

Sosyal ekonomi
- Temel Güvence Paketi ile her eve ayda 10 m3 su, 180kW/h elektrik ücretsiz verilecek, ısınma desteği sağlanacak.
- Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği verilecek.
- 18 yaşına kadar çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak.
- Kamusal toplu taşıma, ülke genelinde kâr amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sağlanacak.
- Hiçbir yurttaş evsiz, aç, bakıma muhtaç bırakılmayacak.
- Tüm yurttaşların eşit, parasız sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

İş yaşamı
- İşyerinde güvenli yaşam tesis edilecek.
- Sendikal örgütlenme hakkı güvence altına alınacak.

KOBİ’ler
- KOBİ'lere sektörel planlama çerçevesinde sıfır faizli finansman desteği sağlanacak.
- KOBİ'leri haksız rekabete karşı koruyacak önlemler alınacak.

Kadın
- Kadın ekonomik olarak güçlendirilecek.
- Ev içi emeği sosyal güvenlik içine alınacak, ücretsiz ev işçileri olan "ev kadınlarına" emeklilik hakkı sağlanacak.

Tarımda kendine yeterlilik
- HDP, tarımı yeniden ayağa kaldıracak.
- Geçimlik tarımı desteklenecek.
- Köyler canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getirilecek.
- Üretici köylü sendikaları desteklenecek.
- Kooperatifler Yasası geçimlik tarımdan yana olacak.
- Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak.

Enerji
- Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesi sağlanacak.
- Yenilenebilir enerjiye öncelik verilecek.
- Su kullanım hakkı anlaşmaları iptal edilecek.

Hakça dağıtım programı
- Yoksullara; su, elektrik ve doğalgazı ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getireceğiz.
- Asgari ücreti ve en düşük emekli gelirini 3000 TL yapacağız.
- Tüm işsizlere şartsız, süresiz olarak en az 1000 TL maaş bağlayacağız.
- Kamu emekçilerine 1000 TL zam yapacağız.
- 50.000 TL’ye kadar banka borçlarının faizlerini silerek yeniden yapılandıracağız.
- Tarım ve hayvancılıkta destekleri 2 katına çıkaracağız.
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