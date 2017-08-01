IBM Türk’ten KOBİ’ye ilgi

IBM Türk Genel Sektör ve Dijital Satış Lideri Bahar Dikman, “Doğru kanaldan doğru kaynağı elde etmeyi başardık. Bu yıl başında olduğum alanlarda pazarın üzerinde büyüme gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Burada KOBİ’ler en önemli hedef kitlemizi oluşturuyor” dedi.

Günümüz dünyasında en sık dile getirilen nokta dijital dönüşüm. Teknolojinin geldiği nokta KOBİ’ler ve küçük ölçekli işletmeler için büyük bir avantajın da kapılarını açıyor. Son yıllarda üst üste Türkiye'deki en büyük BT Hizmetleri sağlayıcısı olan IBM Türk, Türkiye'de yer alan 2 ayrı Veri Merkezi ve sayıları 500'ün üzerinde olan teknik kadrosu ile hem Türkiye'nin önde gelen kurumlarına hem de KOBİ’lere hizmet veriyor.

IBM’nin çalışmalarını ve teknoloji KOBİ ilişkisini ve uzun vadeli hedefleri IBM Türk Genel Sektör ve Dijital Satış Lideri Bahar Dikman ile konuştuk. Dikman, IBM Türk içinde daha dijital bir ekip olduklarını ve dijital kanalları kullanarak hedef müşterine ulaştıklarını söylüyor. Dikman, “Finans sektöründe, kamu projelerinde, sağlık sektörü gibi alanlarda rüştünü ispat etmiş bir markadır IBM. Türkiye’de sözkonusu sektörler de IBM’in imzasını görmek mümkün. Ancak bizim için 2 milyon işletmeye tekabül eden KOBİ’ler çok önemli bir hedef kitleyi oluşturuyor. IBM bu pazarda var olmak, pazarı büyütmek ve yeri geldiğinde pazarı yaratmak adına; projesi, ürünü ve çalışma yapıyor” diyor.



KOBİ’ye bulut avantajı

Dikman’a göre günümüzde yaşanan dijital dönüşüm süreci ve teknolojinin geldiği nokta KOBİ’ler ve küçük çaplı kuruluşlar açısından büyük bir avantajın da kapılarını açıyor. Deyim yerindeyse artık teknoloji KOBİ’lere çalışıyor. Bunun en büyük örneği ise bulut bilişim. Çok düşük maliyetler ve erişilebilir çözümler ile bu teknolojilere sahip olmak mümkün. Kendini rakiplerinden ayrıştırmak isteyen, farklı iş modellerine açık olan kuruluşlar bu avantajlardan faydalanarak büyük dönüşümlere imza atabilir hale geliyor. Dikman, şu noktalara değiniyor: “Regülasyonlar ve tercihleri doğrultusunda IBM Türk'ün desteğinden faydalanan KOBİ’ler ilk yatırım maliyetlerini azaltabiliyor. Üstelik alımları esnasında IBM Global Finansman hizmetlerinden de yararlanmaları mümkün olabiliyor. Bulut bilişim sayesinde, sunucu satın almak, kurulumlarını ve bakımlarını yapmak gibi asıl iş odakları olmayan alanlarla uğraşmak zorunda kalmayarak; düşük maliyetli iş sürekliliği çözümlerine sahip olabiliyorlar. Bulut bilişim sayesinde sadece kullandıklarının karşılığını ödeyen KOBİ’ler maliyet avantajı ile daha rekabetçi olma ve gelirlerini de artırma fırsatını buluyorlar.” Bulut bilişimin Türkiye’de diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla daha az büyüdüğünü açıklayan Dikman, “KOBİ denilen şey hızlı hareket etmeli, maliyetlerini düşürmeli ve rekabette öne çıkmalı ise bulutu kullanmalı” diyor.



IBM Türk olarak, KOBİ’lere farklı çözümler ve hizmetleri içeren bir ürün ve hizmet yelpazeleri olduğunun altını çizen Dikman, “Bulut teknolojileri, analitik çözümler, mobilite ve sosyal platformlara yönelik çözümler ve güvenlik çözümleri kapsamında yazılım, donanım ve teknoloji ve iş danışmanlığı çözümleri sunuyoruz. Örneğin raporlama ve bütçeleme işlemleri, varlık, doküman, kural ve süreç yönetimi yapabilecekleri çözümler, dolandırıcılığın engellenmesi veya tespitine yönelik çözümler, 27001 ile gelen bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarına uyumluklarını sağlayacak yazılım ve donanım çözümleri bunlardan sadece bazıları” diye konuşuyor. Dikman’a göre önümüzdeki dönem için ise en önemli nokta verinin anlamlandırılması. Dikman, şöyle anlatıyor: “Kurumlar çok büyük miktarlarda veriyi anlamlı hale getirme ve rekabet avantajına çevirme konusunda kognitif teknolojilere ihtiyaç duyuyor. IBM olarak biz de bu ihtiyaçlara cevap veren çözümler ile sadece bilişim sektörünü değil tüm endüstrileri dönüştürüyoruz” diyor.