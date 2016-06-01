01 Haziran 2016 Çarşamba 08:48

Bu haber 4802 kez okundu. İDDMİB ‘İhracatın Metalik Yıldızları’nı ödüllendirdi İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 24 farklı kategoride 2015 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi.

Vestel, Kale Kilit, Öztiryakiler, Korkmaz ve Mesan Kilit gibi başarılı 61 firmanın ödül aldığı İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni sektörü biraraya getirdi. İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, Birlik olarak 2023’te 25 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Mertöz, hedeflerine ulaşmanın yolunun katmadeğerli, yenilikçi ürünler üretmekten geçtiğini vurguladı.7 milyar dolarlık ihracatı temsil eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 2015 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni’nde demir çelik eşya, alüminyum mutfak eşya, alüminyum inşaat aksamı, metallerden kilitler, metal mobilya, demir çelik döküm gibi 24 farklı kategoride 61 başarılı ihracatçı ödül aldı.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV Başkan Yardımcısı Osman Deveci, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar’ın da katıldığı gecede, ihracatını en fazla artıran, hedef ülkelere en fazla ihracat yapan ve ihracatını son 5 yılda sürekli olarak artıran firmalara da ödül verildi. Gecede, başarılı ihracatçı firmalarla Ekonomi Bakanlığı, TİM ve diğer kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri biraraya geldi.

Tasarıma devlet desteği

Açılışta konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, “İhracat meşakkatli bir iş, biz ihracat ailesinin fertlerine yardım etmek için çabalıyoruz. Sektörün son 10 yılda ihracata yaptığı katkılar çok önemli. 2023 hedeflerinde sektörden beklentilerimiz oldukça fazla. Önümüzdeki yıllarda daha iyi çalışarak, pes etmeyerek, dünyada gidilmedik ülke bırakmayarak yılın son gününe kadar ihracatı artırmak için çabalayacağız” diye konuştu. Sönmez, tasarım alanında gidilmesi gereken önemli yollar olduğunu belirterek, geçen yıl ciddi bir değişiklik yaparak sektörün ihtiyaçlarını da dikkate alarak bir tasarım departmanı oluşturduklarını açıkladı: “Özellikle tasarım ile ilgili ciddi manada desteğimiz var. Devletin size sunduğu bu destekten faydalanmanızı tavsiye ediyorum. 63 bin civarında ihracatçı firma var. Sisteme yeni ihracatçıların da katılması da destek unsurlarımızdan.”

TİM’den yeni atılım: Girişimevleri

İhracatta yaşanan düşüşün sadece çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılara bağlanmaması gerektiğini dile getiren TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, “Dünya ticareti düşüyor. 35 trilyon dolardan 2009 yılı rakamlarının gerisine düştü. Bu zorlu koşullarda ihracata yaptığı katkılardan dolayı İDDMİB ve üyelerini kutluyorum” dedi. TİM’in düzenlediği İnovasyon Haftaları etkinliklerinden de sözeden Öztiryaki, “TİM olarak üniversitelilerle liselileri biraraya getirecek Girişimevleri yapacağız. Önümüzdeki Eylül ayında 4 bin fikri olan kişi ile onlara yatırım yapacakları biraraya getiren bir çalışma yapacağız” açıklamasını yaptı.

İDDMİB’in 2023 ihracat hedefi 25 milyar dolar

“Zaman biz sanayicilerin zor şartlarda birlik olma zamanıdır” diyen İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, bugün Türkiye’de ihracatçının sesinin etkin çıkmasını, ihracatçı birlikleri ve TİM’in güçlü yapısına bağladı. Mertöz, çevre ülkelerle yaşanan sıkıntılar ve dünya ihracatında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen 2015 yılında Türkiye ihracatına 7 milyar dolarlık katkı yapan birlik üyelerine teşekkür etti. Birlik olarak 2016 yılı ihracat hedeflerinin 7.1 milyar dolar olduğunu aktaran Rıdvan Mertöz, 2023 hedeflerinin 25 milyar dolar olduğunu belirtti: “Bu hedefi yakalamak için yeni pazarlar keşfetmemiz, var olan pazarlarımızda ihracatımızı artırmamız gerek. Bu da katmadeğerli ve yenilikçi ürünler üretmekle olur. Bunun yolu ise Ar-Ge, inovasyon, markalaşmak ve endüstriyel tasarımdan geçiyor.”

İDDMİB olarak firmaların yurtdışına açılabilmesi ve uzun vadede var olabilmesi için ellerine geçen her fırsatı değerlendirdiklerini vurgulayan Mertöz, faaliyetlerini anlattı: “Sektörel toplantıların yanısıra 50 firmamızı yönetim kurulu üyelerimizle beraber fabrikalarında ziyaret edip sorunlarını ve isteklerini dinledik. 4 senedir düzenlenen, 1500’ün üzerinde proje havuzuna sahip, Metalik Fikirler Arge Proje Pazarı sayesinde, proje sahipleri ile sanayicilerimizi buluşturduk. Ekim 2015’te Aluexpo fuarı ile eş zamanlı düzenlediğimiz organizasyonda; 80 projeye, sanayicilere görücüye çıkma imkanı ve akademisyenler-öğrenciler arasında fikir alışverişi platformu sağladık. 6 proje ödüllendirdik, 80 bin TL para desteği verdik. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nın 11.’sini düzenledik. Bugüne kadar toplam 3500 proje başvurusu elimize ulaştı, 330’dan fazla proje ödüllendirildi. 2008 yılından bu yana 30 tasarımcıyı yurtdışında prestijli akademilerde eğitime gönderdik. Katmadeğeri yüksek plastik ve metal ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla bu sene ikincisini düzenlediğimiz Ambalaj Tasarım Yarışması'nda da 201 tasarım başvurusu aldık, 17 tasarımı, toplamda 110bin TL ile ödüllendirdik. Yarışmalar, sanayiciler için tasarım dünyasına aralanan bir kapı olmuş, bu aralıktan ‘ETKİ Projesi’ gibi tasarımcı ve sanayicinin birlikte yeni ürün geliştirdiği pek çok projenin doğmasına, tasarımcı istihdamlarına, dolaylı olarak katmadeğerli ürünlerin Türkiye’de üretilmesine olanak sağladı. Proje ile üretime hazır toplam 17 yenilikçi ürün tasarımı sektöre kazandırıldı.”

Ödül töreninin ardından gecede, ünlü sunucu Ziya Kürküt, katılımcılara “etkili konuşma” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.