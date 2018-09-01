IFS, dünyayla rekabet edebilen Türk şirketleri yaratıyor

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, dijital üretim ve dijital teknolojilerle değişen rekabet şartlarına uyum sağlamak isteyen şirketlere yeni nesil Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı “IFS Applications™” ile tam destek sağlıyor. IFS, dünyada binlerce işletmeden edinilmiş bilgi ve tecrübeyi Türk şirketlerine taşıyarak onları uluslararası arenada rekabet edebilir, hızlı ve verimli şirketler haline getiriyor.

Müşterilerine verimlilik, maliyet tasarrufu ve operasyonel mükemmellik konularında dijital çağa uygun çözümler sunan IFS, gerçek zamanlı üretim ve şeffaflıkla yönetilebilir bir altyapı, daha kaliteli üretimi daha az maliyetle yapabilme olanağı, satışlarını ve tedarikçileri daha iyi planlamak isteyen şirketler için reel verilerle tüm süreçleri takip edebilecekleri entegre bir sistem sağlıyor.

“Hedef, müşterilerimizi ‘akıllı şirketler’e dönüştürmek”: IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, “Stratejimizin özünde, müşterilerimizi ‘akıllı şirketler’ haline getirmek yatıyor. Amacımız cirosal ya da personel büyüklüğünün ötesinde; dünyayla rekabette öncü, vizyoner, hızlı, dinamik, kendi kurallarını kendileri oluşturabilen şirketler yaratmak” diyor. Öztürk, Türkiye’de 15 yıldır hizmet verdikleri, çoğu orta büyüklükteki pek çok şirketi dünyayla rekabet eden, kendi alanının en akıllı şirketleri haline getirmeyi başardıklarını söylüyor: “Türkiye’deki şirketlerin yüzde 90’ı aile şirketi ve bazen 2., bazen de 3. nesil tarafından yönetilen bu şirketlerin çoğu, işlerini IFS Applications ile büyütüyor. Bu noktada IFS olarak ‘2T Formülü’nü sunuyoruz. Şirketi büyütürken ebeveynin kozu (T)ecrübe iken evladın kozu (T)eknoloji oluyor. Biz de tecrübe ve teknolojiye olan yatkınlığı birleştirip dünyayla rekabet edebilir Türk şirketleri yaratıyoruz. IFS Applications 9 ile dünyaca kabul görmüş iş süreçlerini şirketlerin rekabetteki farklılıklarını da göz önünde bulundurarak Türk şirketlerine uyarlıyoruz. Ürünümüzün esnek ve ölçeklendirilebilir olması büyük bir avantaj sağlıyor.”

Endüstri 4.0 ile artık kendi kendini yöneten, denetleyen ve optimize eden, tamamen bilgisayarlar ve internetle yönetilen gerçek zamanlı ‘akıllı fabrikalar’dan sözedildiğini aktaran Öztürk, birbiriyle konuşabilen makineler ve süreçler düşünüldüğünde olaylara anlık tepkimeler ve tetiklemelerle doğru yaklaşıp doğru karar alabilmek, tam entegre sistemler kurabilmek için ERP’lerin (Kurumsal Kaynak Planlama) öneminin arttığına işaret ediyor: “Endüstri 4.0 devrimi kullanıcı deneyiminden ateşleniyor. Kurumsal yazılımların iş süreçlerindeki verimliliği artırırken teknolojiyle paralel gelişmesi ve kullanıcı deneyimini yüksek tutması gerekiyor. IFS'in vizyonu da son 10 yıldır bu doğrultuda ilerliyor. Kurumsal iş yazılımına entegre olarak Google Glass, iWatch gibi giyilebilir teknolojiler, kurumsal sosyal medya entegrasyonları ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla ERP’den yararlanma oranlarını maksimuma çıkarıyor, son kullanıcıların sevdiği bir ERP platformu ile çalışma imkanı sunuyoruz.”

IFS’nin ERP sektörünün lider şirketlerinden biri olduğunu anımsatan Öztürk, “Dünyanın tanınmış bağımsız araştırma şirketi Gartner tarafından yayınlanan Magic Quadrant ERP raporunda, IFS Applications geniş fonksiyonalitesi, kullanım kolaylığı, mobilite altyapısı, esnek raporlama araçları, iş zekası ve bulut teknolojisi başta olmak üzere teknoloji, vizyon ve müşteri memnuniyeti ile 3 yıldır üst üste ‘dünyanın lider iki ERP uygulamasından biri’ olarak gösteriliyor” diyor.

IFS Türkiye ofisi; 500’den fazla işletmeye ve 25 binin üzerinde kullanıcıya ulaşmış durumda.