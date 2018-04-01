İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç: “En beğenilen şirket olduk”

Leasing sektörü 2017 yılını 6 milyar 194 milyon dolarlık işlem hacmi ile kapattı. İş Leasing, 2017 yılını başarılı bir performans sergileyerek bütçe hedeflerine uygun bir şekilde tamamladı.

İş Leasing’in konsolide aktif büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak 9.3 milyar TL’ye, konsolide özkaynakları yüzde 17 arttırarak 975 milyon TL’ye yükseldi.

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, 2017 yılında konsolide net karlarının 112.9 milyon TL’ye ulaştığını, leasing portföyünde ise 2017 yıl sonuna göre yüzde 18 oranında artarak 4.7 milyar TL’ye çıktığını söyledi.

Konjonktürden kaynaklı bir takım sıkıntıların 2018 yılında süreceğini öngören Karakılıç, “Buna rağmen; yatırıma yönelik teşviklerin artırılması, yeni KGF paketinin hayata geçecek olması ve genel teşvik uygulamalarını göz önünde bulundurarak biz İş Leasing olarak; ülkemiz ekonomisine değer yaratan ve fizibilitesi olan doğru projeleri aynı kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Büyüme performansına ilişkin yürüttükleri stratejiler hakkında da bilgi veren Karakılıç, “2017 yılında kaynaklarımızı özellikle istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis ederek, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan projelerin finansmanına katkıda bulunduk. Bu kapsamda; yıl içerisinde başta KOBİ segmentindeki müşterilerimiz olmak üzere her müşteri grubundan farklı sektörlerdeki çeşitli projelere önemli miktarda kaynak sağlarken Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ve Türk Eximbank ile yapılan protokoller kapsamında yatırımcıya orta ve uzun vadeli finansman çözümleri sunduk. Bu dönemde; müşteri tabanımızı arttırarak leasing sektöründe en çok kira sözleşmesi imzalayan şirketler arasında yer aldık. Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık en büyük leasing şirketi olarak tüm paydaşlarımıza katma değer yarattık ve müşterilerimizin teveccühleri ile en beğenilen leasing şirketleri arasında yer aldık” diye konuştu.

Karakılıç, aynı zamanda daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla yeni online şube uygulamasını devreye aldıklarının altını çizerek, “Dijital ortamda müşterilerimizin İş Leasing aracılığı ile gerçekleştirdikleri projelerle ilgili teminat, ödeme, cari hesap ve ekipman bilgilerini kolaylıkla görebilmelerini sağladık. Kuruluşumuzun 30. yıl dönümüne girdiğimiz 2018 yılında da müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı uygulamalarımız ile müşterilerimize sağladığımız hizmetin kalitesini arttırmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.



Leasing Türkiye’yi büyütüyor

Leasing sektörü yatırım ortamı ile birebir ilişkili bir sektör. İhracatta artış var, ayrıca kapasite kullanım oranları artış eğiliminde. Beklenti anketleri olumlu görünüyor. Karakılıç, sürdürülebilir bir büyüme oranı yakalanabilirse; doğal olarak leasing sektörünün bu yatırımları finanse edeceği için büyüyeceğini aktardı:“Öte yandan, kurların yükselmesi ve genel fiyat seviyesinin artmasına bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon ile iç-dış jeopolitik gerginlikler ve Amerikan Merkez Bankası kaynaklı faiz artışları finansman maliyetlerini bir miktar arttıracaktır.”

Sektöre ilişkin de beklentileri olduğunu kaydeden Karakılıç, şu noktalara değindi: “32 sayılı karara ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme özü itibariyle döviz geliri olan firmaların dövizle borçlanma yapması esasına dayanıyor. Mayıs ayından itibaren geçerli olacak düzenleme kapsamında KDV’si yüzde 1 olan yatırım mallarının finansmanında leasing şirketlerine önemli bir istisna sağlandı. Bu yapılmasa idi leasing pazarı belirgin bir şekilde daralabilirdi.”