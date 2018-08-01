İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 Büyük-2017’yi açıkladı: Karlılık arttı, faiz yükü frenledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2017 yılı sonuçlarını açıkladı. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun 2016 yılında 82.2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30.9 artarak 107.6 milyar TL’ye yükseldi. İkinci 500 Büyük kuruluşlarının; “üretimden satışlar” ile “esas faaliyet karı” gibi temel bazı parametrelerde, İSO En Büyük 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergiledikleri görüldü.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında; 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309.4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309.2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada ise 308.3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.

İkinci 500’de 102 yeni firma

2017 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66’sı geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e gerileyen şirketlerden oluştu.

Büyüklerde karakter benzerliği

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 araştırmasının temel bazı verileri, geçen Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu verileri ile önemli ölçüde benzerlikler gösterdi. Araştırmanın ortaya koyduğu veriler incelendiğinde; üretimden satışlardan bu satışlardaki reel değişime, esas faaliyet karından vergi öncesi kar ve zarar toplamına kadar; son yılların en iyi performansını ortaya koyan İSO 500 gibi; İkinci 500 kuruluşları da çok iyi bir performans sergiledi.

Karlılıkta mükemmel tablo

İkinci 500 verilerinde en dikkat çeken gösterge, karlardaki sıçrama oldu. Öyle ki, İkinci 500’ün karlarındaki artış oranları Birinci 500’ün de üzerinde gerçekleşti. İkinci Büyük 500’de faaliyet karı yüzde 43.9, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 49.3, vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 67.2 arttı. Bu oranlar Birinci 500’de sırasıyla yüzde 34.8, yüzde 24.4 ve yüzde 40.7 olarak gerçekleşmişti.

İkinci 500’ün her üç kategorideki kar büyüklüğüne reel olarak bakıldığında da, faaliyet karı yüzde 28.5, FAVÖK yüzde 33.4, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı (VÖDKZ) yüzde 49.3 gibi çok ciddi artışların söz konusu olduğu görülüyor. Bu oranlar İSO 500’de aynı sırayla yüzde 20.5, yüzde 11.2 ve yüzde 25.7 olarak gerçekleşmişti.

Finansman giderleri kari götürdü

İkinci 500’ün karlılıklarındaki bu olumlu verilere karşın, tıpkı İSO 500’de olduğu gibi İkinci 500’deki sanayi kuruluşlarının da ağır bir finansman yükü altında oldukları ve 2017’deki faaliyet karlarının yüzde 42.8’ini finansman gideri olarak kaybettikleri görüldü.

Sanayimizin güçlü performansı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 yılı araştırması için şu değerlendirmede bulundu: “Nispeten daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın üretim faaliyetlerini incelediğimiz ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmamız; hem küresel ve hem de ülkemiz açısından zor geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında sanayimiz açısından güçlü bir performansa işaret etti.

2017 yılına girilirken ekonomimiz için olumsuz tahminler yapılmaktaydı. Fakat yüzde 7.4’lük büyüme ile beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdik. 2018 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdüğümüz bu büyüme performansına, sanayimizin verdiği güçlü destek her türlü takdire şayandır.

Kamu desteği faktörü: Özellikle 2017’de küresel ekonominin güçlü bir toparlanma evresine girerek ihracatımızı desteklemesi, bunun yanında kamunun da büyük desteğiyle iç talep ve yatırımlardaki canlanma, İSO İkinci 500’ün performansına net bir biçimde yansımıştır. 2017’de İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 30.9 artış ve yüzde 17 reel büyüme ile son yılların en güçlü artışlarını kaydederken ihracatını da yüzde 16.9 artırarak Türkiye’nin genel ihracat artışının üzerinde bir performans sergilemiştir.

Karlılıkta yüksek memnuniyet: 2017 sonuçları, İSO İkinci 500’ün karlılık anlamında da son yılların en olumlu performansına işaret ediyor. İkinci 500 kuruluşlarının faaliyet karları yüzde 43.9, dönem karları ise yüzde 67.2’lik artışlarıyla dikkat çekici bir performans yakalarken şirketlerimizin faaliyet karlarının yüzde 42.8 gibi yine çok önemli bir kısmını tıpkı İSO 500’de olduğu gibi finansman gideri olarak kaybettiğini görmekteyiz.

KGF İnovasyonu: 2017 yılındaki son yılların en başarılı ve devrim niteliğindeki finansal inovasyonu olarak gördüğümüz Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının katkısıyla KOBİ’lerimizin finansman imkanlarında ciddi bir artış yaşandı. Fakat bu yıl sanayici özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla hissetmektedir. Bu da sanayiciler açısından finansman yükünün giderek ağırlaştığını göstermekte ve karlılıkların sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır.

Ar-Ge’nin yükselişi: İkinci 500’de Ar-Ge yapan firma sayısının 188’e ulaşması ve Ar-Ge harcamalarının 2016’ya göre yüzde 68.5 artarak 488 milyon TL’ye yükselmesi, araştırmamızın umut verici bulguları arasında yer alıyor. Ancak bu harcamaların üretimden satışlara oranının halen yüzde 0.45 olması, ulaşmak istediğimiz noktanın oldukça uzağında olduğumuzu gösteriyor.”