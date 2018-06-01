01 Haziran 2018 Cuma 08:50

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İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

- Ürettiğinden fazla tüketen hiçbir ekonomi ayakta kalamaz, hiçbir millet bağımsızlığını koruyamaz. Mevcut iktidarın uyguladığı; bireylerin gelirleri ile uyumsuz şekilde borçlanarak tüketmesine ve işletmelerin borçlanarak üretken olmayan alanlara yatırım yapmasına dayanan sağlıksız büyüme modeli artık iflas etmiştir. Dünyada likiditenin bol olduğu ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik açıdan umut verdiği geçmiş yıllarda günü kurtaran bu modelin acilen terk edilmesi ve tüketime değil üretime dayanan yeni bir büyüme modeline geçilmesi gerekmektedir.