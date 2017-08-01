Kabinede revizyon

Referandum sonrası merakla beklenen kabine değişikliği gerçekleşti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni kabineyi Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Kabinede 11 bakanlıkta değişikliğe gidildi. 5 başbakan yardımcısından 4'ü değişti. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünün ardından basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, değişiklikle 15 bakanın aynı görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu Başbakan Binali Yıldırım’a bağlı olacak.

Yeni kabine ve görev alanları şu şekilde oluştu:

Başbakan Yardımcıları: Bekir Bozdağ (Yozgat Milletvekili-Hükümet Sözcülüğü, TBMM Danıştay ile İlişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı)

Mehmet Şimşek: (Gaziantep Milletvekili-Ekonomi Koordinasyonu ve Bankalar)

Fikri Işık: (Kocaeli Milletvekili-MGK Kararlarının Takipi, Reformların ve Yatırımların Koordinasyonu, RTÜK, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu)

Recep Akdağ: (Erzurum Milletvekili-Kıbrıs İşleri Koordinasyonu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, AFAD, Yatırım Ajansı)

Hakan Çavuşoğlu: (Bursa Milletvekili-Medeniyetler İttifakı Projesi, Yüzüncü Yıl Anmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ile Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı)

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül (Gaziantep Milletvekili)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul Milletvekili)

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik (Adana Milletvekili)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü (Düzce Milletvekili)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Julide Sarıeroğlu (Ankara Milletvekili)

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki (Kayseri Milletvekili)

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya Milletvekili)

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci (Denizli Milletvekili)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak (İstanbul Milletvekili)

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak (İstanbul Milletvekili)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba (Şanlıurfa Milletvekili)

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci (Malatya Milletvekili)

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu (Trabzon Milletvekili)

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan (Mersin Milletvekili)

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş (Ordu Milletvekili)

Maliye Bakanı: Naci Ağbal (Bayburt Milletvekili)

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz (Sivas Milletvekili)

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli (Giresun Milletvekili)

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu (Afyonkarahisar Milletvekili)

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan (Samsun Milletvekili)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan (Kars Miletvekili)



