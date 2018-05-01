KalDer Başkanı güven tazeledi

İş dünyasının en prestijli sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Kalite Derneği (KalDer), Olağan Genel Kurulu’nu, Beykoz Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirdi. Genel kurulda, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi. KalDer’in yeni dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Asıl üyeler: Buket Eminoğlu Pilavcı (Emintaş A.Ş.-Olivium AVM), Selma Akdoğan (Karadeniz Holding), Kaan Gürgenç (Gürgenç Danışmanlık), Nazmi Karyağdı (Yeni Ekonomi Danışmanlık), Bülent Akdoğan (Ford Otosan), Cevdet Alemdar (Brisa), Devrim Çubukçu (Eczacıbaşı Holding), Lale Ergin (Borusan Holding), Pervin Olgun (Barem Research), Erdal Elbay (Doğu Pres), Dr. Muhsin Çömden (Dr. Oetker).



Yedek üyeler: Anıl Yılmaz (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü), Barbaros Çam (İpragaz), Mutlu Ocak (Coca Cola İçecek), Murat Başyazıcıoğlu (Başyazıcı Grubu), Necip Özçer (LC Waikiki), Serdar Oran (DYO), Sertaç Güven (Doğa İş Güvenliği), Dr. A. Tarkan Tekcan (Vestel Ticaret A.Ş), Tuğrul Baran (Gürallar Lav), Yeşim Ömeroğlu Ünlü (Nilüfer İMKB Fen Lisesi), Dr. A Burak Erdinç (KalDer Eskişehir Şube).



Denetleme Kurulu: Mutlu Kutlu (Panasonic), Canan Vargün (Denge Kimya), Hüseyin Sevinç (Opsan).



Etik Kurulu: Necati Bülent Hakoğlu (Polisan), Çağlar Çubuk (Dördüncü Boyut Akademi) Şebnem Ergül (Dorada Eğitim Danışmanlık).



Danışma Kurulu: Agah Uğur (Borusan Holding), Cenk Alper (Sabancı Holding), Çetin Nuhoğlu (Tırsan), Hakan Güldağ (Dünya Gazetesi), Prof.Dr. Gündüz Ulusoy (Sabancı Üniversitesi), S. Şükrü Ünlütürk (Sun Tekstil) Dr. Yılmaz Argüden (ARGE Danışmanlık).



“Dönüşümün altyapısını hazırladık”

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, şunları söyledi: “Dünya muazzam bir değişim içerisinde. Aslında entropi evrensel prensibine göre; her şey minimum enerji ve maksimum düzensizliğe doğru hareket ediyor. Durup düşünmenin, gerçekleri yadsımanın, başını kuma gömmenin zamanı değil. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme gafletinde de olmamalıyız. 2 yıl önce görevi devraldığımızda, tespit ettiğimiz iyileştirme alanlarının hemen hepsinde birçok çalışma yaptık. Ama bunları niçin yaptık kısmını paylaşmak istiyorum. Bunları yaptık. Çünkü; değişen dünyanın yeni iş modellerine uygun içerikler üretmemiz gerektiğine inandık. Etkin yönetişim ile bütünlük sergileyeceğimizi ve bu sayede daha güvenilir olmayı başarabileceğimizi biliyorduk. Verimli bir organizasyona dönüşmenin bizi sürdürülebilir ve etkin kılacağının farkındaydık. Ekosistemimiz ile sürekli ve nitelikli iletişimin bize itibar kazandıracağını biliyorduk. Çağımız; anlam liderliğinin, dönüşme becerisi gösterebilenlerin, yetenek havuzunu doldurabilenlerin zamanı. Biz de KalDer olarak 2 yıl içerisinde bu inanç ve bilgilerle finansal yapımızı iyileştirip artı değer üreten, kar eden bir organizasyon haline geldik. Dönüşümün altyapısını hazırladık. Sinerjiyi ve iletişimi artırdık. Ve bir sonraki sürece hazır hale getirdik. Biz de KalDer olarak bu inanç ve bilgilerle yolumuza devam ediyoruz.”