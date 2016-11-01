Kalite Kongresi 25 yaşında

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce iş insanını ağırlayan ‘Kalite Kongresi’nin bu yıl ki teması: Yeni Normal. KalDer ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliğiyle düzenlenen ve dergimiz KobiEfor’un iletişim sponsoru olduğu; 25. Kalite Kongresi ve Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni, 15-16 Kasım 2016’da Hilton İstanbul Bosphorus Convention Center’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, rekabet güçlerini artırmak için yenilikçi, esnek ve ezber bozan pazarlama metodları geliştiren markaların ‘Yeni Normal’leri iş, medya ve akademi dünyasının önde gelen temsilcileri tarafından masaya yatırılacak.

Ekonomi ve para piyasalarında yaşanan hızlı ve ani gelişmeler, teknolojinin yükselişi, dünyadaki güç dengelerinin değişmesi, ülkelerin büyüme oranlarının düşmesi, milyonlarca seçenek arasında farklılaşmanın hayati hale gelmesi, alfabenin mevcudu zorlayan kuşak isimleri, akıllı telefonlar, dünyanın küresel bir köy haline gelmesi ve daha birçok gelişim, dönüşüm ve değişimler 25. Kalite Kongresi’nin bu yıl ki ana temasını oluşturacak.

Yeni kavramlar, yeni gelişmeler, henüz gerçekleşmemiş ancak beklenen dönüşümlerle ‘Yeni Normal’ keşfedilecek. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes’ın açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte çok sayıda paralel oturum gerçekleştirilecek.

“Gelecek için mükemmel bir rehberiz”

Çeyrek asırlık tecrübeyi geride bırakan KalDer’in bir değişim sürecinde olduğunu belirten KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, ‘Yeni Normal’in bir anlamda da KalDer’in bu değişim sürecini yansıttığını söyledi. Pilavcı, temanın Türkiye’nin, iş dünyasının, dünyanın çok hızlı değişimlerini içerdiğini kaydetti: “Çağımız bilginin, datanın çok hızlı değiştiği, farklılaştığı, yöntemlerin çok hızlı sorgulandığı ve yenilendiği bir dönem. Artık makinelerin, bireylerin, ülkelerin entegrasyonu ve iletişimi bu kadar güçlü ve hızlı iken Türkiye’nin bu dönüşüm için uygun bir ekosistem oluşturması gerekli. ‘Yeni Normal’ güçlü bir tema. Altını güzel dolduracağımıza inanıyorum. KalDer bu temayla şu mesajı veriyor: Evet etkin bir sivil toplum kuruluşu olarak rekabet dünyasında yanınızda oluyor, gelecek için ise mükemmel bir rehber olmak istiyoruz.”

Kevin Warwick nefesleri kesecek

Dünyanın ilk Cyborg’u Kevin Warwick, 25. Kalite Kongresi’nin ana oturum konuklarından olacak. Warwick kongrede implant ve elektrot teknolojilerinin nasıl biyolojik beyinlere sahip robotlar yaratmak için kullanılabileceğini, insanların doğal yeteneklerinin sibernetik sayesinde nasıl geliştirilebileceğini, belli sinirsel hastalıkların etkilerinin nasıl azaltılabileceğini paylaşacak. Yapmış olduğu deneylerle konukların nefeslerini kesecek.

Oturumlar ve konuşmacılar

İki gün sürecek kongrede tartışılacak diğer konu başlıkları ise şöyle: “Türkiye ‘Dünya’nın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almak için neler yapmalı? Hangi sektörlere yoğunlaşılmalı? Katmadeğerli ürünler üretmenin önemi. Rekabet Endeksi’nde neden 45 ila 50. sıralardayız? Ağır sanayide tren kaçtı mı? Gelişim fırsatı yazılım ve tarım/turizm sektörlerinde mi? Ar-Ge / Endüstri 4.0 / Yenileşim / Girişimciliğin önemi. Normalleri değişen ‘Dünya’da değerleri değişen insanlar. ‘Sahip olma’ üzerine kurulu mutluluk/memnuniyet yanılgısı. Çalışma hayatında mutluluk nedir? Hangi koşullara bağlıdır? Tüketim çağında, sanallaşan ve akıllanan ‘Dünya’da çalışanların yeni beklentileri, yeni istekleri: Yeni Normal. Yetişen yeni kuşaklar ve yeni beklentileri anlama ve cevap verme. Kendini tanıma, yeteneklerini bilme, potansiyelini açığa çıkarma. Motivasyon ve çalışan bağlılığı. Mutluluk ile motivasyon, bağlılık ve verimlilik arasındaki bağ. Teknoloji ve mutluluk arasındaki olumlu / olumsuz bağ. Bireylerin, kurumların üzerine düşenler. Sağlıklı çalışma modeli oluşturmak. Firmaların teknoloji ile sağlıklı yaşam konularında farkındalıklarını artırmak, firmalarda sağlıklı çalışma konusunda yapılan iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak ve firmaların bu alanda karşılıklı öğrenme ortamının gelişmesine destek olmak. İşletmelerde risk faktörü önleme faaliyetlerine katkıda bulunmak. Çalışanların fiziki ve psikolojik sağlığını ön planda tutarak, iş-yaşam dengesine katkı sunmak. İklim değişikliğinin tarıma ve kullanılabilir su kaynaklarına etkisi.”

Konuşmacılardan bazıları ise şöyle: Psikolog Prof.Dr. Acar Baltaş, KordSA Global CEO’su Cenk Alper, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet Tevfik Nane, Türk Tuborg-Carlsberg YK Üyesi ve CEO’su Damla Birol, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, BloombergHT Haber Koordinatörü Ali Çağatay, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Afet Yönetim Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof.Dr. Özgür Demirtaş, Psikiyatr Dr. Ümit Yazman, Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, Tabanlıoğlu Mimarlık Mimar Murat Tabanlıoğlu, PwC Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hüsnü Dinçsoy, Ironman Consulting Genel Müdürü Merih Demir, Ackinas Kurucusu Rob Van Agteren, QPR Başkan Yardımcısı Tero Aspinen, Infolitik Kurucu Ortağı Muzaffer Yöntem, MEF Üniversitesi Rektör Yrd.Prof.Dr. Erhan Erkut, Turkishwin Kurucusu ve Küratör Melek Pulatkonak, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat ve İzgören Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şerif İzgören.

KalDer hakkında;

Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Kalite Derneği (KalDer), Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de kurduğu şubelerle kalite bilincinin yurt çapında yayılmasına öncülük ediyor. 1998’de Ulusal Kalite Hareketi’ni (UKH) başlatan KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM Ulusal İşbirliği Ortağı. 2006’dan itibaren Amerika Kalite Derneği (ASQ) ile işbirliğini başlatan ve aynı zamanda Orta Doğu Kalite Organizasyonu’nun (MEQA) Kurucu Üyesi KalDer’in ana faaliyetleri arasında Türkiye Mükemmellik Ödülü, kalite ve yönetim alanındaki eğitimler, Kalite Kongresi ve Kamu Kalite Sempozyumu, kıyaslama çalışmaları ve Türkiye Müşterinin Sesi çalışmaları yeralıyor. KalDer’in ayrıca Kayseri, Doğu Marmara ve Trakya’da temsilcilikleri bulunuyor.