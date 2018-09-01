Karadağ (Montenegro) İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver “Beraber çalış, beraber yaşa”

"Burada kıymetli bir dostumuz var. Kendisi Sırbistan-Karadağ Devleti’nin İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı’dır. Onu Zirve’ye davet etmemiz iyi olur” dedi. Ben bu isteği hemen yerine getirdim ve kendilerinin davet mektuplarını gönderdim. Kendileri de o yıl Zirvemizi onurlandırdılar. Ve Jusuf Kalemperovic ile o gün başlayan dostluğumuz aynı sıcaklıkla bugün de devam etmektedir. On iki yıldır aksatmadan, ara vermeden Zirvelerimizi şereflendiren Jusuf Kalemperovic’le süregelen dostluğumuzun mimarı emekli Büyükelçi Hasan Servet Öktem’dir.

2007 yılına geldiğimizdeyse, Jusuf Kalemperovic bana; “Karadağ yakında bir plesibitle bağımsızlığına kavuşacak, İstanbul’a senin Fahri Başkonsolos olarak atanman konusunu Dışişlerimize önereceğim, bilgin olsun” dedi. Ben öncelikle bu itimat ve teveccühe teşekkür ettim ve Karadağ kökenli olmadığımı, lisanlarını bilmediğimi söyledim. Hatta ülkeyi görmediğimi de ifade ettim. O, büyük bir tevazu ile beni tanıdığını ve bana itimat ettiğini söyledi. Gerçekten de plesibit yapılıp ülke bağımsızlığa kavuşunca Karadağ (Montenegro) Devleti yurt dışına ilk Fahri Başkonsolos olarak beni atadı. Geride bıraktığımız Haziran ayında da bu onuru üstleneli on yılı tamamladım. Bu şeref bana ayrıca ülkemin de Sarı Basın kartlı ilk Fahri Başkonsolosu olma olanağı da sundu.

O gün Filip Vujanovic Cumhurbaşkanı’ydı. Milan Rocen Dışişleri Bakanı’ydı. Bugünkü Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic ise Başbakan’dı. Türkiye’de kararnamemi imzalayan ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Dışişleri Bakanı Ali Babacan’dı. On yılı aşkın bu süre içinde, elimden geldiğince Karadağ-Türkiye ilişkilerinde olumlu işlere, etkinliklere imza attım.

Yaklaşık iki yıl Ankara’da Büyükelçimiz olmadı. Bu iki yıl içinde koşturdum, durdum. Birçok olaya tanıklık ettiğim gibi, pek çok güzel anılarım da oldu. Bunlardan ikisini bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim.

Marmara Grubu Vakfı’ndan kalabalık bir arkadaş grubuyla beraber Adriyatik kıyısında Bar şehrindeyiz. Hava pek sıcak, serinlemek için bir kahvede oturup, bir şeyler içmek istedik. Salaş bir mekanda oturduk. Biz on kişiyiz. Ayrıca şoförler ve korumalar var. Aramızda ‘Ne içelim?’ diye konuşurken kahvehanenin sahibi güzel bir Türkçe ile “Beyefendiler, izin verirseniz ben sizlere elceğizimle Türk kahvesi yapayım” dedi. Sevindik. Öğrendik ki Bar’da onyedi Türk aile yaşamaktaymış. Oradan telefonla Süleyman Demirel’i aradık; “Efendim Zat-ı Ali’niz ‘Adriyatik’ten Çin Denizi’ne kadar gittiğiniz her yerde Türkçe konuşan birine rast gelirsiniz’, demiştiniz. Haklı çıktınız. Adriyatik kıyısında Türkçe konuşuyoruz” dedik. Pek mütehassis olmuşlardı. Kalabalık heyetimiz ayrılırken Engin Köklüçınar arkadaşımız kahvehane sahibine içtiklerimize karşılık yüz euro vermeye kalktı. O kendi fakir ama gönlü büyük kahveci, bütün ısrarlarımıza rağmen paramızı kabul etmedi.

Bana böyle bir onuru kazandırdığı için Türkiye’nin Karadağ ile ilişkilerine tarih önünde kalıcı bir cevap verebilmek arzusuyla bir kitap yazdım. Yazdığım bu kitapta hem tarihi ilişkilerimizi, hem diplomatik beraberliklerimizi dile getirdim. Karadağ’ın (Montenegro) yaşayan büyük tarihçisi Prof.Dr. Şerbo Rastoder yazdıklarımın Karadağ (Montenegro) diline çevrilmesini ve muhteşem bir önsöz de kaleme alarak kitabımın Podgorica’da yayınlanmasını sağladı. Kitabın Şehir Kütüphanesi’nde gerçekleşen takdim merasiminde; ilim adamlarının, tarihçilerin ve başta Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Vujica Lazovic ile bakan ve milletvekillerinin yanı sıra dönemin Büyükelçisi Mehmet Niyazi Tanılır ile Azerbaycan’ın Büyükelçisi Prof.Dr. Eldar Hasanov da hazır bulundular ve ayrı ayrı söz alarak beni onurlandırdılar.

Geride bıraktığımız zaman içinde Karadağ’da büyük yenilikler gerçekleşti. Ülke NATO’nun üyesi oldu. Büyük bir aksilik olmazsa da iki veya üç yıl içinde Avrupa Birliği üyesi de olacaktır.Batılılar’ın bir devlet değerlendirmesi vardır. Bu değerlendirmeye göre büyük devlet toprak veya nüfusu büyük ülkeye değil altın üçgene sahip ülkeye denir. Altın üçgen ise güçlü demokrasi, güçlü ekonomi ve güçlü savunmadan ibarettir. Bunlara küçük kara parçasında mütevazı nüfusuyla sahip olan Karadağ (Montenegro ) bugün “beraber çalış, beraber yaşa” sloganıyla Balkanlar’ın en istikrarlı ülkesidir.