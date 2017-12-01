Karadağ’ın Bar Şehrinde Zeytin Şenliği



Bar şehri İtalya'nın Bari şehrinin tam karşısında Adriyatik kıyısında Karadağ'ın (Montenegro) önemli bir liman şehridir. Turizm açısından temiz hava ve cam gibi deniziyle Karadağ'ın bir tatil beldesi de olan Bar şehri; sahillerini, ağaçların gölgelediği müstesna kıyılarıyla tanınmaktadır.

Bar şehri ayrıca Zeytin Şenlikleri'yle de bilinmektedir.





Zeytin ağacının tarihsel ve ekonomik değerlerinin ortaya konulduğu bu şenlikleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan Bar şehrinin kurtulduğu 24 Kasım günüyle birleştiren Barlılar bu yıl tertipledikleri etkinliklere Türkiye'den Küçükkuyu Belediyesi ile Adana Belediyesi'ni de davet etmişler. Yunanistan'ın Korfu, Sırbistan'ın Novi Pazar Belediye Başkanları’nı da bir grup Arnavut, Rus, Alman ve Bosna-Hersekli belediyeci ile birlikte ağırlayan Barlılar tertipledikleri muhteşem bir müzikal gösteriyle de Partizan mukavemet hareketinin Alman ve İtalyan işgalcilere karşı gerçekleştirdikleri emsalsiz direnişini andılar. Gösteride Yugoslav birliğinin kurucusu ve Karadağlılar’ın olduğu kadar Sırplar’ın, Slovenler’in, Bosnalılar’ın, Makedonlar’ın, Kosovalılar’ın ve Hırvatlar’ın da kurtarıcısı olan Josip Broz Tito'ya gösterilen saygı da olağanüstüydü.





Zeytin Şenlikleri sırasında Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Barlı zeytin üreticilerine tavsiyelerde bulundu. Zeytinyağı şişelenirken hangi bölgenin hangi ağacından elde edildiğinin şişeye yazılmasının önemi üzerinde duran Cengiz Balkan, zeytin ağacını ölümsüzlüğün sembolü olarak adlandırdıklarını da sohbetlerinde dile getirdi. Belirtmem gerekir ki Bar'da 100.000 zeytin ağacı bulunmaktadır. Gene şehir içinde 2000 yıllık olduğu belirtilen ve UNESCO tarafından koruma altına alınan tarihi bir zeytin ağacı da (stari masline) bulunmaktadır.





Şehirde zeytinyağının kolonya gibi küçük şişelerde satıldığını da belirtmem gerekir.





Bar şehri eski Bar (Stari Bar), yeni Bar (Novi Bar) diye iki bölgeden oluşmaktadır.





Bar şehrinin eski Bar diye adlandırılan bölgesinde Türk ve Müslüman aileler çoğunluktadır. Zeytin Şenlikleri'ni Belediye bu bölgede tertipledi. Eski Bar'ın cadde ve sokaklarında bölge sakinleri çeşitli ürünlerini sergilerlerken gün boyu orkestralar ara vermeksizin çaldılar, söylediler. Gençler, ihtiyarlar daha doğrusu her yaştan insanlar orkestranın ritmiyle geç saatlere kadar hem yediler, hem içtiler hem de şarkı söyleyip, oynayıp dans ettiler. Oynayanları, şarkı söyleyenleri, dans edenleri biraz gıpta, biraz da hasetle seyrettim.





Bar Belediye Başkanı Dr. Zoran Srzentic'in itinalı ve tertipli çalışmalarıyla Bar şehri her gün biraz daha gelişiyor. Binaları, bulvarları, parkları ve eski zeytin ağaçlarıyla ünlü turizm merkezi Bar şehrinin alışılmış siluetinde yakın bir gelecekte bir değişiklik oluşacağını Başkan Dr. Srzentic kendisini ziyaretimde söyledi. Gene Başkan serbest ticaret bölgesinin ve limanı işleten Global Port Adria'nın yanı sıra iki gökdelenden oluşacak bir bina kompleksiyle şehrin yeni bir güzelliğe ulaşacağını da belirtti.





Hasılı Bar şehrinin geleceği turizmle birlikte zeytincilikle şekillenecektir. Bunun izlerini bugünden görmek mümkün.





SIMOVIC TÜRKİYE’DEYDİ



Aralık ayında Ankara’da Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Karadağ (Montenegro) Başbakan Yardımcısı Miltuin Simovic ile gerçekleşen Karadağ-Türkiye ikili ekonomik ilişkiler toplantılarında ekonomik bağların daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tespit edildi. Toplantıda Karadağ Eğitim Bakanı Damir Sehovic, Ulaştırma Bakanı Osman Nurkovic, Sağlık Bakanı Kenan Hrapovic, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Branko Miliç ve Türk Bakanlıkların temsilcileri de yer aldı. Bu arada Türkiye’nin Karadağ'a olan ihracatı geçen yıl 51.8 milyon dolara ulaşırken aynı dönemde ülkeden ithalatı yaklaşık 23.4 milyona ulaştı.