Kataraktta son teknoloji; Femtosaniye Lazer

Bıçaksız katarakt ameliyatı olarak anılan Femtosaniye lazer, cerrah tarafından katarakt ameliyatı sırasında yapılan birçok işlemin kusursuza yakın yapılmasını sağlamaktadır. Hastalar katarakt ameliyatı sırasında gözün içine yerleştirilen çok odaklı trifokal mercekler sayesinde kataraktın yanı sıra uzak yakın ve astigmat gibi kırma kusurlarından da tek seferde kurtuluyor. Dünyagöz Etiler doktorlarından Op.Dr. Efekan Coşkunseven, Femtosaniye lazerle yapılan katarakt ameliyatlarını ve göz içine yerleştirilen çok odaklı trifokal merceğin hastalara sağladığı avantajları anlattı.



Katarakt cerrahisi hafife alınmamalı Femtosaniye lazer teknolojisinin bilinen katarakt ameliyatlarından farkı nedir?

Katarakt hafife alınmaması gereken bir cerrahidir. Korneanın kenarından yaklaşık 2 milimetrelik bir kesi ile gözün içine giriliyor. Bu kesinin çok düzgün olması lazım. Kataraktlı doğal merceğin üstündeki zarda yuvarlak, düzgün, yaklaşık 5 mm çapında kesi yapılıyor. Buradan içeri giriliyor, içerideki sert katarakt ses dalgalarıyla çalışan fako denilen bir cihazla (bu cihaz lazer değildir, hastalar eski yöntemi lazerle karıştırır genellikle) parçalanıp emiliyor. Yeni merceğin içine konulacağı yuva, şeffaf boş bir hale getiriliyor. Sonra bu yuvaya yeni mercek yerleştiriliyor.



Femtosaniye lazer katarakt cerrahisi nasıl oluyor?

Özellikle vurgulamak istediğim üç tane nokta var. Birincisi; korneanın kenarındaki giriş yeri. Bunun çok düzgün bir şekilde yapılması lazım. Öyle ki korneada açtığımız bu giriş yeri ameliyat bittikten sonra gözün içindeki basınçla kendi kendini kapatmalı. İkinci önemli nokta; net görüş için gözün içine yerleştirilen merceğin tam ortalanmış olması çok önemli. Ayrıca onun üstünde açılan pencerenin de yeri önemli. Yani mercekle zarda açılan pencere tam üst üste çakışmalı. Pencerenin boyu da çok önemli. Küçük veya büyük yaparsanız mercek içinde sabit duramaz ve net görme sağlanamaz. Femtosaniye lazer bu aşamaları 30 saniye içinde tamamlıyor, ameliyatın en hassas aşamalarını insan eli değmeden yapıyor. Bunu cerrahlar yapamaz mı? Çok deneyimli bir cerrah tabii ki yapar ama insan elinin bu hassas aşamaları her seferinde lazer mükemmelliğinde yapmasının zor olacağı da bir gerçek. Bu aşamadan sonra merceğin yerleştirilme aşaması var ki bu da kendi başına mucizedir. İnsan vücuduyla tamamen uyum sağlayabilen ve 300 yıl ömrü olan bu yeni göz içi mercekleri bir rulo şeklinde tünelin içinden göze yerleştiriliyor ve bu rulo kendi kendine açılarak mükemmel şekilde yuvasına yerleşiyor.



Her göz cerrahı bu sistemi kullanabilecek mi?

Bence hastaya sağladığı avantajlar sebebiyle bütün hastalar bu teknolojiden faydalanmalı. Ancak Femtosaniye lazer cihazı oldukça pahalı bir cihaz. Ayrıca her göz için tek kullanımlık steril malzemelerin maliyeti de söz konusu. Biz tüm hastanelerimizde artık tüm katarakt ameliyatlarını aksini gerektiren bir endikasyon olmadığı sürece femtokatarakt olarak yapıyoruz.



Tek ameliyatta uzak yakın sorunu ortadan kalkıyor Bu ameliyat için yaş faktörü var mı?

Bu ameliyatı katarakt problemi olanlar dışında, 45 yaşından sonra henüz kataraktı yeni başlamış ya da başlamamış ama artık yakın gözlüğüne mahkûm kişiler de olabiliyor. Onlara bu ameliyatı yakın ve uzak gözlüğü atmak amaçlı yapıyoruz. Bunda tabi şöyle bir avantaj var; 40’lı yaşlarda bu teknolojiyle uzak-yakın gözlükten kurtulan kişinin ilerde katarakt ameliyatı olması gerekmiyor. Bu hastalara son teknoloji trifokal göz içi merceği takıyoruz. Femtosaniye Lazer’in önemi bu merceklerle beraber daha da arttı.



Göz içine yerleştirdiğiniz merceklerin bir ömrü ya da enfeksiyon riski var mı?

İleri teknoloji ile üretilen merceklerin ömrü 250-300 yıldır. Bu konuda hiç endişe edilecek bir durum yok. Katarakt ameliyatlarında enfeksiyon riski on binde birdir.



Bu ameliyatlar çok maliyetli mi?

Aslında değil. Ömür boyu takacakları gözlüklerinden çok daha ucuza geleceği kesin.



Hasta bu ameliyatı olduktan sonra ne zaman normal hayatına dönecek?

Ameliyat çok kısa sürüyor ve bitince gözü kapatmıyoruz. Fakat ilk gece hastalarımız elleri ile istemeden ovuşturmasın diye kapanabilir. Ağrı veya sızı hissedilmiyor. Hasta 24 saat sonunda normal hayatına dönebilir, seyahat edebilir, banyo yapabilir, işe gidebilir ve hatta sporunu, yürüyüşlerini yapabilir. 50 yaşında bir adam 70 yaşındaki babasını ameliyat ettiriyor. Sonrasında verdiğim reçeteyi ‘Burada ne yazıyor?’ diye babasına gösteriyor. Çünkü babası artık ondan daha iyi görüyor.