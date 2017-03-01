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01 Mart 2017 Çarşamba 08:43
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"Kıstas: Denge, denetleme ve demokrasi olmalıdır"

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı aynı zamanda Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu Üyesi Müjgan Suver, Referandum öncesi Denge ve Denetleme Ağı adına Prof.Dr. Fuat Keyman ve Doç.Dr. Levent Korkut’un görüşlerini açıkladıkları Anayasa toplantısını yönetti.

'Kıstas: Denge, denetleme ve demokrasi olmalıdır'
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Denge ve Denetleme Ağı Anayasa Toplantısı’nda, merkezi Ankara’da bulunan ve yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı adına Prof.Dr. Fuat Keyman ve Doç.Dr. Levent Korkut, Anayasa değişikliği konusunu interaktif bir toplantıyla medya mensuplarıyla bir araya gelerek konuştu.
Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı aynı zamanda Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu Üyesi Müjgan Suver’in yönettiği toplantıda Prof.Dr. Fuat Keyman ve Doç.Dr. Levent Korkut özetle şunları söyledi:
“Öncelikle bilmenizde yarar gördüğümüz en önemli husus, Denge ve Denetleme Ağı’nın kıstası daima denge, denetleme ve demokrasidir. Şimdi Türkiye’nin gündemini ‘Evetçi misiniz, Hayırcı mısınız?’ sorusu işgal ediyor. Adeta anneni mi, babanı mı daha çok seviyorsun sorusuna sıkıştırılmış durumdayız. Denge ve Denetleme Ağı’nın sloganı ‘Farklı Düşünüyoruz, Bir Arada Çözüyoruz’.
Denge ve Denetleme Ağı vatandaşların evet/hayır sorusu üzerinden bölünmesine aracı olmayacak. Bunun yerine içeriğe bakmayı ve çözüm üretmeyi, yani başka noktaya odaklanmayı özellikle tercih ediyoruz. İster evet, isterse hayır çıksın, referandumdan sonra da bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Demokrasi sadece oy vermek değil, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak oy verdikten sonra da karar verme süreçlerine katılma talebimiz devam edecek.
Daima şu soruyu soracağız: Biz vatandaşlar olarak nasıl bir denge ve denetleme sistemi talep ediyoruz? Nasıl bir sistem tasavvur ediyoruz? Evet ve hayırın ötesinde içeriğe bakalım, konuşalım, müzakere kültürümüzü geliştirelim, bir arada çözüm üretelim diyoruz.
Bizim denge ve denetleme tanımımızda yasama, yürütme, yargı, medya, sivil toplum ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi var. Bunların hepsinin temelinde elbette vatandaşlar olarak hepimiz yer alıyoruz. Bu noktada medya ve sivil toplum olarak bizlerin üzerine önemli bir rol düşüyor. Sizden çok önemli bir ricamız var. Bugün burada konuşulanları ‘evet’, ‘hayır’ ekseninin ötesine taşımayı ve vatandaşları doğru bilgilendirmeyi sağlayabilirsek güvenilir bilgi kaynağı olma görevimizi en doğru bir şekilde yerine getirmiş olacağız.”
Toplantıya Anadolu Ajansı’ndan Dilara Zengin, Cumhuriyet’ten Erdem Gül, Milliyet’ten Serpil Çevikcan, Akşam Gazetesi’nden Emin Pazarcı, Hürriyet Gazetesi’nden Deniz Zeyrek, Evrensel Gazetesi’nden Cem Gurbetoğlu, Fox TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker, Bianet’ten Özlem Akarsu Çelik, Sabah Gazetesi’nden Tarık Işık ve Vatan Gazetesi’nden Murat Çelik katıldı.

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Marmara Grubu VakfıMüjgan SuverDilara Zengin

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