‘Kitle Fonlaması’ geliyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA’ya yaptığı açıklamada 2008 küresel finans krizi sonrasında finansmana erişimde sıkıntı yaşayan erken aşama işletmelerine yönelik alternatif finansman kaynaklarının ön plana çıkmaya başladığını belirterek, bunlardan en iddialısı ve en hızlı gelişeninin; ‘kitle fonlaması sistemi’ olduğunu söyledi.



Kitle fonlamasının, tek başına kayda değer bir etki yaratamayacak çok sayıda yatırımcının ufak meblağlar ile bir girişimi internet siteleri üzerinden fonlamasına imkan tanıyan yeni nesil bir finansman aracı olduğunu ifade eden Şimşek, kitle fonlamasının başta ABD olmak üzere birçok ülkede hızla büyüdüğüne ve yatırımcıların sınır ötesi yatırım yapmalarının temel araçlarından birisi haline geldiğine dikkati çekti. Şimşek, 2012 yılında 2.7 milyar dolar küresel hacmi olan kitle fonlaması yatırımlarının 3 yıl içinde yaklaşık 13 kat artarak, geçen yıl 34.4 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Şimşek, bu rakamın 2016 yılında küresel girişim sermayesi yatırımlarını aşmasının beklendiğini bildirdi.



Bugüne kadar erken aşama girişimlerin finansmanında kitle fonlaması sisteminin Türkiye'de uygulanmadığına işaret eden Şimşek, bu popüler aracın Türkiye'de uygulanmasına yönelik engelleri kaldırmak için Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce hayata geçirilmesi için talimat verdiğini kaydetti.



Hazine Müsteşarlığı’nın kitle fonlaması sistemine yönelik kanun çalışmalarının bir yılı aşkın süredir sürdürdüğünü ve belirli bir noktaya geldiğini anlatan Şimşek, çalışmaların birkaç ay içinde bitirilmesini hedeflediklerini bildirdi.





Güven ve şeffaflık

ön planda olacak



Kitle fonlaması sisteminde güven ve şeffaflığı ön planda tutacaklarını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Halkımıza güven ve şeffaflığın sağlandığı ve gönül rahatlığı ile yatırım yapabilecekleri bir yatırım ortamı hazırlıyoruz. Mevzuatın tamamlanmasıyla girişimcilerimiz mevcut şirketlerini veya iş fikirlerini 75 milyona duyurabilecek ve şirketlerine ortak bulabilecek. Hatta bu sistem ile uluslararası yatırımcılar da ülkemizde yatırımda bulunabileceklerdir.”



Yatırımların kolaylaşmasının, hanehalkının tasarruflarını kullanacağı alternatif araçların artmasına da yol açacağını vurgulayan Şimşek, böylelikle daha yüksek getiri elde etme olanağını kazanacaklarını söyledi. Bu şekilde geleneksel yatırım araçlarına olan bağımlılığın da azalacağına işaret eden Şimşek, bu yönelimin yerini üretim ve yenilikçilik odaklı işlere bırakacağını belirtti.





İnterneti olan herkes

girişimci olabilir



Kitle fonlamasının sadece finansman sağlanmasına aracılık etmediğini ifade eden Şimşek, bunun ayrıca girişimcilerin daha düşük maliyet imkanı ile yeni sermaye kaynaklarına ulaşmasına, bir reklam işlevi görerek yeni girişimcilerin piyasaya açılmasına, pazar odaklı değerleme ve piyasa araştırmasına, yatırımcıların da geniş bir çerçevede yatırım yapmalarına olanak sağlayacağını kaydetti.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Girişimcinin yatırımcıya, yatırımcının girişimciye erişiminde fiziki engeller kalkacak, internet erişimi olan herkes girişimlere ortak olabilecek; girişimcileri desteklemenin manevi hazzını yaşarken başarılı olacak girişimlerden de yüksek miktarda kar elde etme imkanına kavuşacaktır” diye konuştu.