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01 Nisan 2018 Pazar 08:54
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KOBİ tanımı değişiyor: Daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanacak

KOBİ kapsamına giren işletmelerin ciro üst sınırı 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltiliyor. Bu durum daha fazla şirketin KOBİ desteklerinden yararlanmasını sağlayacak. Bu değişiklikle daha önce Girişimci Bilgi Sistemi’nde paylaşılan ve yaklaşık 7 bin 700 olan büyük işletme sayısı 910’a gerilemiş oldu.

KOBİ tanımı değişiyor: Daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanacak
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nda (KOSGEB)  düzenlenen “5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni”, Başbakan Binali Yıldırım’ın himayelerinde,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, bütün illerde KOSGEB Müdürlüklerini oluşturarak 81 ilde bulunan KOBİ ve girişimcilere hiçbir ayrım gözetmeden hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli yatırımcıya verilen desteğin 2018'de 5 milyar 300 milyon lira olduğunu belirten Yıldırım, “KOBİ'lerin ihtiyaçlarından birisi de danışmanlık ve rehberlik. Bunun için yeni bir sistem, yeni bir anlayış lazım. Tıpkı rotası belli olmayan bir gemi gideceği limana ulaşamayacağı gibi KOBİ'lerin de bir rehberliğe ihtiyacı var. Hedeflerini gerçekleştirmek için o rehberliği de KOSGEB yapacak” diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, yıllar içinde Türkiye’nin geliştiğine ve KOBİ’lerin de büyüdüğüne dikkat çekerek fakat bu süreçte KOBİ tanımının aynı kaldığını belirtti. Tanımın aynı kalmasının KOBİ’lerin işini zorlaştırdığını savunan Yıldırım, “KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için KOBİ'lere bir üst sınır koymuştuk destekte. Ne kadar? 40 milyon. Şimdi bunu değiştiriyoruz, 125 milyona çıkartıyoruz” dedi. Yıldırım, ayrıca her bölgenin her şehrin her ilçenin önceliklerinin aynı olmadığının altını çizerek, “KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak, üreten firmaları yerinde görecek, sorunları dinleyecek ve sonra dönecek, yapacağı çalışma, alacağı karar daha isabetli olacak. Böylece sanayi odalarıyla, esnaf odalarıyla koordineli olarak şehirlerin, bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak. Her ilde, ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecek. Bizim artık uzmanlaşmaya gitmemiz lazım. Kaynağımızın en verimli şekilde kullanılması esastır. Bu 5 sektörü belirleyip buna göre desteklerimizi, yatırımlarımızı kanalize etmiş olacağız” bilgisini verdi.
Başbakan Yıldırım, KOBİ gelişim destek programı, KOBİ TEKNOYATIRIM ve Stratejik Ürün Destek Programları’nı daha önce açıkladıklarını kaydetti: “KOBİ Gelişim Destek Programı ile 2 bin 49 işletmeye destek vereceğiz. Şunu 3 bin yapalım! Bu program ile 524 milyon olmasın 600 milyon olsun. 1 milyar 300 milyonluk yatırım hacmi oluşacak ve 5 bin-6 bin civarında yeni çalışan vatandaşa aş-iş imkanı sağlanacak.”
Stratejik Ürün Destek Programı'na da değinen Yıldırım, buradaki amacın ise yerli ve milli üretimi geliştirmek olduğunu söyledi. “İşletmeler, cari açığı, dış ticaret açığımızı yükselten ithal ürünleri ürettikleri takdirde bu desteklerden faydalanacak" diyen Yıldırım, "Destek ve üst sınır, KOBİ Tekno Yatırım Programı ile aynı olacak. Bu programlara duyurudan sonra çok ilgi oldu. Bin 722 işletme müracaat etti. Şu anda 294 işletmenin başvurusu tamamlandı ve bu projelerle dışa bağımlı olduğumuz ürünleri yerli kaynaklarla üretme imkanına sahip olacağız" diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, ayrıca 33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası'nı kökünden değiştirdiklerini ifade etti: "Aslında bu bir değişiklik değil, bu bir reform. Bunun içinde ne var?  Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV'ler 3 ay içinde ödenmezse ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek.”

Bakan Faruk Özlü; “Dünyada en büyük 

sermaye, girişimci sermayesidir”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, KOSGEB’in bir yandan KOBİ'lere destekler sunarken diğer yandan da yeni girişimcileri ekonomiye kazandırdığını söyledi. Dünyada en büyük ve değerli sermayenin, girişimci sermayesi olduğunu vurgulayan Özlü, bu sebeple KOBİ'lere verilen desteklerle girişim, Ar-Ge ve inovasyon becerilerini teşvik ettiklerini bildirdi. KOSGEB'in yeni yapılanması, vizyonu ve 2023 hedefleri doğrultusunda temel önceliğin, imalat sanayisi ve yüksek teknoloji olduğunu anlatan Özlü, Bakanlık olarak tüm bağlı kurumlarla "yüksek teknolojili ürünlere" odaklandıklarını kaydetti. Özlü, KOSGEB'i öncelikli olarak imalat sanayisi teşviklerine yönlendirdiklerine dikkati çekerek, "Bunun en somut örneği KOBİ-Gel Destek Programı'dır. KOBİ-Gel Destek Programı ile 2 bin 49 KOBİ'mize 524 milyon lira tutarında destek vereceğiz" diye konuştu. "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı"nı başlattıklarına değinen Özlü, KOSGEB'in, yüksek teknolojiye vereceği destekleri programın önemli bir aşaması olarak gördüklerini bildirdi. Yerlileştirme Yürütme Kurulu’nun, yerli ve milli sanayiye bakışın en somut ifadesi olduğuna işaret eden Özlü, Türkiye'nin kendi KOBİ'si, finansmanı ve insan kaynağıyla küresel pazara entegre şekilde kendi ürünlerini üreteceğini belirtti.

Uzkurt; “Teknoloji üretimini

tabana yaymak istiyoruz”
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da ekonomik büyümenin tabana yayılması ve gerçek bir refah oluşturması için KOBİ'lerin başarılı bir kimliğe sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Uzkurt, "Gelecek dönemde de ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini desteklemek, KOBİ'lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak için ülkemizin stratejik önceliklerine uygun, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı girişimcilerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Yeni dönemde öncelik verilen hususlardan birinin, büyük firmalarla KOBİ'lerin işbirliği olduğuna dikkati çeken Uzkurt, özellikle orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda KOBİ'lerin üretim faaliyetlerini destekleyerek, teknoloji üretimini tabana yaymayı arzu ettiklerini bildirdi.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu
Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve KOSGEB Başkanı Prof.Dr. Cevahir Uzkurt ile ödüle layık görülen girişimcilere ödüllerini takdim etti. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri; Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri ve Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri kategorilerinde olmak üzere 3 ana başlıkta ve 9 kategoride verildi. Kategorilere göre bu senenin ödül alan işletmeleri şu şekilde oldu:


1. Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü Cryocan Basınçlı Kaplar End. Tes. San. ve Tic. Ltd.Şti. (Kocaeli)
2. Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri 

Yılın İnovatif KOBİ Ödülü Mespa Sağlık Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. (Gaziantep)


Yılın İş Birliği Güç Birliği Yapan KOBİ Ödülü Kapadokya Balon Bakım A.Ş. (Nevşehir)
Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü Atlantik Petrol Ürünleri Tic. San. A.Ş. )İstanbul)
Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü Uysal Madencilik Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Tekirdağ)
3. Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri Yılın Genç Girişimci Ödülü 

Özyürük Ağaç Sanayi Anonim Şirketi (Şanlıurfa)


Yılın Kadın Girişimci Ödülü A Plus Plastik ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. (İstanbul)
Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü 

Akyürektech Tarım Ürünleri (Mersin)


Yılın İnovatif Girişimci Ödülü SBS Bilimsel Bio Çözümler San. Ve Tic. A.Ş. (İstanbul)

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