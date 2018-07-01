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01 Temmuz 2018 Pazar 08:59
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“KOBİ” tanımı değişti

Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'KOBİ” tanımı değişti
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Karara göre bir işletmenin “küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)” olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 40 milyondan 125 milyon liraya çıkarıldı.
Bir işletmenin “küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)” olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı.
Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik’e göre; KOBİ, “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler” olarak tanımlandı. Değişiklikten önce bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırının 40 milyon lira olması gerekiyordu.
Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecek.
Kredi Garanti Fonu  (KGF A.Ş.) tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve önceden KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, yıl sonuna kadar kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine destekli kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edecekler.

KOBİ’lerin sınıflandırılması
Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ tanımı kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sınırları yeniden belirlendi. Yeni tanımlar şöyle:
Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

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