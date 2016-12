KOBİEFOR 200. Sayı İçin Görüşler Devam Ediyor

Yayın hayatına başladığı 1999 yılından beri yayınını düzenli olarak sürdüren ve ülke genelinde dağıtılan aylık derginiz KobiEfor’un 200. sayıya ulaşma başarısını kutluyorum.

Türkiye’nin ilk digital e-dergisi olma özelliği ile ilkleri başaran derginiz, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için, tüm ülke çapında işletmelerin ülke ekonomisine katkılarını azami düzeye çıkaracak, yenilikçi ve yüksek katmadeğerli üretim yapma kapasitelerini yükseltecek, ufuk açıcı her türlü bilgi ve çalışmayı bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye’de dağınık üretim alanlarının OSB, KSS, Teknoloji Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Lojistik Üsleri vb. örgütlü sanayi alanlarına dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılması ve bu yapıların tüzel kişiliklere kavuşmasına yönelik yayınları da takdirle karşılanmaktadır.

PROF.DR. HALUK GÖRGÜN Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü

Lider KOBİ otoritesi olma vizyonuyla 200. Sayısına ulaşan KobiEfor

KobiEfor’un, küresel dönüşüm ile sürdürülebilir kalkınmanın ve büyümenin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm işletmelerin; yenilikçi, yüksek katmadeğerli üretim yapma noktasında kapasitelerini yükseltecek ufuk açıcı her türlü bilgi ve çalışmadan haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesi yönündeki gayreti takdire şayandır. Bu etkileşim sürecinde en güncel bilgi ve iletişim teknolojisini etkin kullanmasıyla; sektörde dijital yayıncılık alanında öncü olmasıyla yenilikçilik geleneğini de kanıtlamıştır. Aynı zamanda dağınık üretim alanlarının örgütlü sanayi alanlarına dönüştürülmesi sürecinde üstlendiği rolü ve ‘Yönetenler’ ile ‘Yönetilenler’ arasında oynadığı bilgilendirici işlevi Türkiye’nin sofistike bilgi ekonomileriyle rekabet edecek seviyeye ulaşmasında etkilidir. Dünya’da saygın üniversiteler arasında yer alan bir ihtisas üniversitesi olma yolunda ilerleyen Gebze Teknik Üniversitesi olarak uluslararası marka olmuş lider KOBİ otoritesi olma vizyonuyla 200. sayısına ulaşan KobiEfor Dergisi’ni bu vesileyle kutluyor, tüm çalışanlarına yayıncılık hayatlarında başarılarının devamını diliyorum.



MERAL SAÇKAN MPR İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı

“Eşsiz bir platform”

Değerli KobiEfor ailesi, 200’üncü sayınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Çok uzun yıllardır hedef kitlesi KOBİ olan müşterilerimiz için en önemli iş ortağımız oldunuz.

Derginiz ve etkinlikleriniz bizim mesaj ulaştırmak istediğimiz kitlelere eşsiz bir platform sağladı. Bunun çok olumlu geri dönüşlerini aldık. Nice uzun yıllara…



IŞIK DELİORMAN AYDIN

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kurucu ve CEO’su Müthiş bir emek ve odak

Özünde bir KOBİ ülkesi olduğumuz ve orta gelir tuzağı içinde bulunduğumuz gerçeğini gözönünde tutarak, KOBİ’lerin Ar-Ge ve tasarım kabiliyetinin artması, üretim gücünün yükselmesi, kurumsallaşması, markalaşması, büyümesi, gelişmesi, yenilikçi olması, yurtdışına açılması; kısaca tüm kaslarını ve yetkinliklerini geliştirmesi son derece önemli. KobiEfor 200. sayısına değin her bir sayısında müthiş bir emek ve odakla KOBİ’lerin önemini ve potansiyelini ortaya koyma anlamında müthiş katkılar sağlamıştır. KobiEfor, bizleri kitabi değil, doğrudan saha ile gerçek gündemle buluşturmakta son derece başarılıdır. Özel sayısında KobiEfor’u gönülden tebrik ediyorum ve yarattığı değerin katlanarak artmasını arzu ediyorum.