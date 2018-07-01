KOBİ’lere vadesinden önce alacaklarını nakde çevirme fırsatı FİGOPARA
Figopara, Türkiye'nin ilk tedarikçi finansmanı platformu olarak Ekim 2016 yılında kuruldu.
Figopara Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, platformun KOBİ’ye sağladığı avantajları ise şöyle anlatıyor: “KOBİ tek başına finansman bulmakta zaman zaman zorlanabiliyor. Para bulsa dahi yüksek faiz oranı ile karşılaşabiliyor. Yüksek faize katlansa dahi teminat sorunu ortaya çıkabiliyor. Oysa ki kredibilite sorunu olmayan büyük firmaların bankalara verecekleri ödeme taahhüdüne istinaden KOBİ’ler kendi limitlerini dahi kullanmadan para bulabiliyorlar. Büyük ana sanayi firmalar görece daha düşük faiz oranı ile finansman bulabildikleri için kendi faiz oranlarına yakın ya da kendi faiz oranlarıyla KOBİ’lerin finansmanını bankalarından talep edebiliyorlar. Dolayısıyla KOBİ’nin kendi ödediği faiz oranından daha düşük bir faiz oranına denk geliyor. Bu durum sadece o işlem için faizin düşmesini değil KOBİ’nin bir referans faizi oluşturarak para kullandığını diğer işlemlerde de örnek göstermesini sağlıyor. Bir başka konu da ana firmanın kredibilitesine ve ödeme taahhüdüne istinaden finansman kullanıldığından bankaya ek bir teminat vermek durumunda kalmıyor.”
Figopara sektörünü yaratıyor
Türkiye’de alıcı, satıcı/tedarikçi ve bankayı aynı ortamda buluşturarak ticaretin finansmanını kolaylaştıran Figopara, tüm işlemleri hiçbir tarafa operasyonel yük çıkarmadan 2 dakika gibi bir zamanda tamamlıyor. Figopara üzerinden 2018’in Şubat ayından bu yana geçen işlem tutarı 20 milyon TL’yi geçerken yıl sonuna kadar 300 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşılması hedefleniyor. Şimdiden alanında dev sayılacak 2 ana sanayi, 31 KOBİ ve Akbank, Fibabanka, ING Bank ile sistem entegrasyonunu sağladıklarını kaydeden Derya Ekemen Fidan, “KOBİ, ana sanayi ve bankaya çeşitli yönlerden avantajlar sağlayan Figopara’nın bu yıl içindeki hedefi en az 10 banka ile entegrasyon sürecini tamamlamaktır. Ana firma sayısında ise pazarı biz oluşturduğumuz için net hedef koymuyoruz ama yoğun talep alacağımızı öngörüyoruz. KOBİ ise çok geniş bir alan. 1 yıl için KOBİ’de 10 bin işletmeye ulaşmak istiyoruz” bilgisini veriyor.
Piyasada en çok bilinç düzeyini artırma çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirten Derya Ekemen Fidan, “Eski bankacı olarak şunu söyleyebilirim: Tedarikçi finansmanının Türkiye’deki hacmi yaklaşık 15 ila 20 milyar TL arasında. Bu tutarın 2 yıl içinde 50 milyar TL’yi bulacağını düşünüyoruz. Dünyada tedarikçi finanasmanı pazarının büyüklüğü 2 trilyon USD. Artık birçok ana sanayi firması, tedarikçi finansmanının, tedarikçilerinin finansmana ulaşma konusundaki en önemli yöntemlerden biri olduğunun farkında” diye konuşuyor.