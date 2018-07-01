KOBİ’lere vadesinden önce alacaklarını nakde çevirme fırsatı FİGOPARA

Türkiye’de alanında bir ilk olan Figopara, neredeyse tüm ticaretin vadeli olarak gerçekleştiği günümüzün ticari ilişkilerinde, alıcı ve tedarikçi firmaların likiditesini daha hızlı ve tamamen teknolojik bir alt yapı ile yönetmesine imkan tanıyor. Tedarikçiler, alıcının kredi değerlendirmesi ile ilişkilendirildikleri için daha avantajlı koşullarla finansmana ulaşabiliyorlar. Üç tarafı dijital ortamda buluşturan

, iş yükünü hafifletiyor, tarafların sistemleriyle entegre çalışarak iş akışının hızlı ve güvenli biçimde tamamlanmasını sağlıyor.



KOBİ’ye sağladığı avantajları ise şöyle anlatıyor: “KOBİ tek başına finansman bulmakta zaman zaman zorlanabiliyor. Para bulsa dahi yüksek faiz oranı ile karşılaşabiliyor. Yüksek faize katlansa dahi teminat sorunu ortaya çıkabiliyor. Oysa ki kredibilite sorunu olmayan büyük firmaların bankalara verecekleri ödeme taahhüdüne istinaden KOBİ’ler kendi limitlerini dahi kullanmadan para bulabiliyorlar. Büyük ana sanayi firmalar görece daha düşük faiz oranı ile finansman bulabildikleri için kendi faiz oranlarına yakın ya da kendi faiz oranlarıyla KOBİ’lerin finansmanını bankalarından talep edebiliyorlar. Dolayısıyla KOBİ’nin kendi ödediği faiz oranından daha düşük bir faiz oranına denk geliyor. Bu durum sadece o işlem için faizin düşmesini değil KOBİ’nin bir referans faizi oluşturarak para kullandığını diğer işlemlerde de örnek göstermesini sağlıyor. Bir başka konu da ana firmanın kredibilitesine ve ödeme taahhüdüne istinaden finansman kullanıldığından bankaya ek bir teminat vermek durumunda kalmıyor.”



Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, platformun’ye sağladığı avantajları ise şöyle anlatıyor: “tek başına finansman bulmakta zaman zaman zorlanabiliyor. Para bulsa dahi yüksek faiz oranı ile karşılaşabiliyor. Yüksek faize katlansa dahi teminat sorunu ortaya çıkabiliyor. Oysa ki kredibilite sorunu olmayan büyük firmaların bankalara verecekleri ödeme taahhüdüne istinaden’ler kendi limitlerini dahi kullanmadan para bulabiliyorlar. Büyük ana sanayi firmalar görece daha düşük faiz oranı ile finansman bulabildikleri için kendi faiz oranlarına yakın ya da kendi faiz oranlarıyla’lerin finansmanını bankalarından talep edebiliyorlar. Dolayısıyla’nin kendi ödediği faiz oranından daha düşük bir faiz oranına denk geliyor. Bu durum sadece o işlem için faizin düşmesini değil’nin bir referans faizi oluşturarak para kullandığını diğer işlemlerde de örnek göstermesini sağlıyor. Bir başka konu da ana firmanın kredibilitesine ve ödeme taahhüdüne istinaden finansman kullanıldığından bankaya ek bir teminat vermek durumunda kalmıyor.” Figopara sektörünü yaratıyor

Türkiye’de alıcı, satıcı/tedarikçi ve bankayı aynı ortamda buluşturarak ticaretin finansmanını kolaylaştıran

, tüm işlemleri hiçbir tarafa operasyonel yük çıkarmadan 2 dakika gibi bir zamanda tamamlıyor.