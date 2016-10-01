TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), Samsun SMMMO, Samsun Merkez OSB, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Konrad-Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) işbirliğiyle Denizbank, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor çözüm ortaklığında, 29 Eylül 2016 tarihinde, Samsun SMMMO Toplantı Salonu’nda düzenlenen “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantıda KOBİ’lere ve girişimcilere sağlanan finans olanakları ve destekler anlatıldı.

Toplantının açılışını yapan TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, “Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi girişimcilik ve KOBİ’lerimizin finansmana erişimleridir. TOSYÖV olarak KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni veriyoruz, bu eğitimlerle genç girişimcilerimizin işletmelerini kurmalarında öncülük ediyoruz” dedi. KOBİ’lerin önlerine çıkan engelleri nasıl aşacaklarını bilmediklerine dikkat çeken Kuleyin, “Bugün burada olduğu gibi gerçekleştirdiğimiz toplantılarda da girişimcilere sağlanan destekler ve finans olanaklarını anlattığımız, Bakanlıklarımızın, kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin katılımıyla ülkemizin her bölgesinde KOBİ ve girişimcilerimizi bilgilendirme toplantılarımızı düzenliyoruz” dedi.

Nezih Kuleyin toplantıya katkı ve katılım sağlayan, destek veren tüm kuruluş ve odalara duydukları minnettarlığı dile getirerek, çözüm ortakları DenizBank, Hacettepe Teknokent ve Kobi Efor Dergisi’ne teşekkür etti.

Nezih Kuleyin, ayrıca 20 Ekim 2016 tarihinde, Ankara’da TOSYÖV, KOSGEB ve TÜBİTAK işbirliği ve DenizBank ana sponsorluğunda “Endüstriyel Dönüşüm Paydaşlar Toplantısı” gerçekleştirileceğini açıkladı.

Samsun SMMMO Başkanı Hayrul Kayar, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, konuşmasına serbest muhasebeci mali müşavirlerin de birer KOBİ olduğunu dile getirerek başladı. Kayar, firmaların desteklenmesinde mali müşavirlere çok görev düştüğünü vurguladı.

KGF A.Ş. Genel Müdürü İsmet Gergerli, TOSYÖV’ün de KGF A.Ş.’nin kurucu ortaklarından olduğunu belirterek, KGF A.Ş.’nin kuruluşunu anlattı, KOBİ’ler ve girişimciler için önemine değindi.

Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda da KGF. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kulaksız, DenizBank’ın KOBİ’lere sağladıkları avantajlardan bahsetti: “Bugün DenizBanklı bir esnafımız, KOBİ’miz sadece tek bir sms ile 80 bin TL’ye kadar krediye çok kolayca başvurabiliyor. Kredi talebi cevabı 5 dakika içinde cep telefonuna gelen esnafımız, 75 gün içinde DenizBank şubelerine giderek kredisini kullanabiliyor. Diğer yandan, ‘Taksitli Ticari Kredi’, ‘Şirket Kredi Kartı’, ‘Ticari Kurtaran Hesap’ ve ‘Sektörel Kredi’ özeliklerini bir arada bulunduran İşletme Kart ile alışverişlerinde taksit ve öteleme imkanlarından yararlanıyor, acil nakit ihtiyaçlarını karşılıyor ve kolayca kredi kullanabiliyorlar.” Kulaksız, KGF ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Özellikle teminat sıkıntısı çeken KOBİ’lerin finansmana erişiminde büyük destek sağlayan KGF, bir yandan da son günlerin en önemli konularından birisi olan finansman maliyetlerinin düşürülmesine olanak sağlayarak KOBİ’lerin büyümesine destek olmaya devam etmektedir. Bugüne kadar 21 bin KOBİ’ye toplamda 8 Milyar TL kefalet ile destek veren KGF’nin ilk hedefi 50 bin KOBİ’ye 25 milyar TL kefalet desteği sağlamaktır. Bu anlamda attığı adımlar ve kısa sürede geldiği nokta itibarıyla ülkemiz kalkınması için diğer kurumlarımıza da ‘model’ olmuştur. KGF ile ilgili bilgi almak isteyen tüm müşterilerimiz hem şubelerimizden hem de Denizbank.com’dan bilgilere ulaşabilirler.”

Samsun Merkez OSB Başkan Vekili Orhan Bülbüloğlu, “Samsun’da büyük pazarın içerisindeyiz. Rekabetin çok ön planda olduğu günümüzde bu pazarı önemseyerek yol almak gerekiyor” dedi.

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, “KOBİ’lerimiz ekonominin can damarı, dünyadaki yeni trend KOBİ’lerdir. Türk ekonomisi daha üretken olmalıdır, bunu da yapacak olan yine KOBİ’lerimiz ve KOBİ’lere verilecek desteklerdir” sözleriyle bilgiye ve eğitime yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi ve eski Başkanı Hilmi Develi tarafından yönetilen panele konuşmacı olarak katılan T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdapak, Denizbank A.Ş. Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doğan Atakent, TÜBİTAK TEYDEB Başuzmanı Utku Seçkin, Samsun KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoğlu, KGF A.Ş. Kurumsal İletişim ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Şeyda Yavuz, kurumlarının KOBİ’lere ve girişimcilere sağladıkları destekler ile finans olanaklarını anlattı.